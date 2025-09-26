Prev
Next

50 વર્ષની ગુજ્જુ અભિનેત્રી આ હેન્ડસમ અભિનેતા જોડે કરવા માંગે છે વન નાઈટ સ્ટેન્ડ

50 વર્ષની આ બોલીવુડ અભિનેત્રીએ પોતાની ફિલ્મોથી ખુબ નામના મેળવી છે. પ્રોફેશનલ લાઈફને લઈને પણ ખુબ ચર્ચામાં રહે છે. જો કે પર્સનલ લાઈફ ખુબ પ્રાઈવેટ રાખે છે. તેણે હજુ સુધી લગ્ન કર્યા નથી. હાલમાં જ તેણે એક પોડકાસ્ટમાં વન નાઈટ સ્ટેન્ડ વિશે રિએક્ટ કર્યું હતું. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Sep 26, 2025, 01:49 PM IST

Trending Photos

50 વર્ષની ગુજ્જુ અભિનેત્રી આ હેન્ડસમ અભિનેતા જોડે કરવા માંગે છે વન નાઈટ સ્ટેન્ડ

ફિલ્મ કહોના પ્યાર હૈથી ધમાકેદાર બોલીવુડ ડેબ્યુ કરનારી ગુજ્જુ ગર્લ અમીષા પટેલ હવે 50 વર્ષની થઈ છે. પરંતુ હજુ સુધી લગ્ન કર્યા નથી. શરૂઆતી બોલીવુડ કરિયરમાં અમિષાએ પોતાની સુંદરતા અને ફિલ્મોથી દર્શકોને ખુબ આકર્ષિત કર્યા હતા. અમિષા સની દેઓલ સાથેની મેગા બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ ગદરની સકીનાથી પણ ખુબ જાણીતી છે. હવે અમિષાએ હાલમાં જ એક પોડકાસ્ટમાં વન નાઈટ સ્ટેન્ડ વિશે રિએક્ટ કર્યું હતું જે ચર્ચામાં છે. 

રણવીર અલાહાબાદિયા સાથે વાતચીતમાં અમિષાએ જણાવ્યું કે તેને કયા અભિનેતા પર ક્રશ છે. અમિષાએ કહ્યું કે મને ટોમ ક્રૂઝ પર ક્રશ છે. જો તમે તેમની સાથે પોડકાસ્ટ કરી શકો તો મને તે પોડકાસ્ટમાં જરૂર જોઈન કરજો. મને બાળપણથી જ ટોમ ક્રૂઝ પસંદ છે. મારી પેન્સિલ બોક્સમાં તેમની તસવીર હતી. મારી ફાઈલ્સમાં તેમની તસવીર હતી. 

Add Zee News as a Preferred Source

અમિષાએ કહ્યું કે મારા રૂમમાં એક પોસ્ટર હતું જે ફક્ત અને ફક્ત ટોમ ક્રૂઝનું હતું. તેઓ મારા હંમેશાથી  ક્રશ છે. હું હંમેશા મજાક કરું છું કે ફક્ત એ જ એક એવા પુરુષ છે જેમના માટે હું મારા સિદ્ધાંતોને સાઈડમાં રાખી શકું છું. તેમના માટે બધુ જ કરી શકું છું. જો તમે મને પૂછશો કે  શું હું તેમની સાથે વન નાઈટ સ્ટેન્ડ કરી શકું તો હા. હું કરી શકું છું. 

અમિષાએ ફિલ્મ કહો ના પ્યાર હૈ...થી ડેબ્યુ કર્યું હતું. આ ફિલ્મે તેને રાતોરાત સ્ટાર બનાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ તે બદરીમાં જોવા મળી. પછી તેણે ગદર એક પ્રેમ કથા ફિલ્મ કરી. આ ફિલ્મે તેનું ભાગ્ય પલટી નાખ્યું હતું. લોકોએ તેને ખુબ પસંદ કરી હતી. અમિષા હમરાઝ, યે હૈ જલવા, ગદર 2, વાદા, એલાન, મેરે જીવન સાથી, આપ કી ખાતિર, ભૂલભૂલૈયા જેવી ફિલ્મોમાં જોવા મળી હતી. 

અત્રે જણાવવાનું કે આવું પહેલીવાર નથી બન્યુ કે જ્યારે અમિષાએ ટોમ ક્રૂઝ વિશે આવી વાત કરી હોય. થોડા વર્ષો પહેલા જ્યારે અમિષાને એક ઈવેન્ટમાં પૂછવામાં આવ્યું કે કયા એક્ટર સાથે તે સ્વિચ કરવા ઈચ્છશે તો તેણે કહ્યું હતું કે કોઈ પણ અભિનેત્રી જે ટોમ ક્રૂઝની ઓપોઝિટ હોય. તેણે એમ પણ કહ્યું હતું કે જો તેને તક મળી હોત તો તે ટોમ સાથે લગ્ન કરી લેત. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Ameesha PatelTom CruiseBollywood Gupshupone night stand

Trending news