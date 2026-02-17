બોલીવુડ અભિનેત્રી અમીષા પટેલ ભરાઈ! બિનજામીનપાત્ર વોરન્ટ જાહેર, જાણો શું છે 2017નો કેસ?
Ameesha Patel Non-Bailable Warrant: 'ગદર' અભિનેત્રી અમિષા પટેલની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. તેમના વિરુદ્ધ 2017માં એક ઘટનામાં મુરાદાબાદ કોર્ટે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.
Ameesha Patel Non-Bailable Warrant: ચેક બાઉન્સ કેસમાં રાજપાલ યાદવ તાજેતરમાં તિહાડ જેલમાં બંધ છે. જ્યારે હવે બોલિવુડ અભિનેત્રી અમીષા પટેલની મુશ્કેલીઓ વધતી જણાઈ રહી છે. જોકે, ફિલ્મ અભિનેત્રી વિરુદ્ધ ઉત્તર પ્રદેશના મુરાદાબાદ કોર્ટે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જાહેર કર્યું છે. આ મામલો 2017નો છે અને અભિનેત્રી પર છેતરપિંડીનો આરોપ છે. જ્યારે મામલામાં કોર્ટના આદેશ બાદ પણ અમીષા પટેલ હાજર થઈ રહી નથી ત્યારે કોર્ટ સખત થઈને અમિષા પટેલ વિરુદ્ધ બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જાહેર કર્યું છે.
શું છે મામલો?
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 2017 માં અભિનેત્રીએ લગ્નના કાર્યક્રમ માટે ₹14 લાખ 50 હજાર લીધા હતા. પૈસા મળ્યા હોવા છતાં તે કાર્યક્રમમાં હાજર રહી ન હતી. મુરાદાબાદના રહેવાસી પવન કુમાર વર્મા દ્વારા અમીષા પટેલ વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. પવન ડ્રીમ વિઝન નામની ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપનીનો માલિક છે. ફરિયાદીના જણાવ્યા મુજબ, અમીષાને ઉત્તર પ્રદેશના મુરાદાબાદમાં એક લગ્નમાં ડાન્સ કરવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું.
અમીષા પટેલે 11 લાખ એડવાન્સ માંગ્યા હતા, જે પવને સ્વીકારી લીધા હતા. બાદમાં, લગ્ન દરમિયાન અમીષા દિલ્હી પહોંચી અને તેના ગંતવ્ય સ્થાન સુધી પહોંચવા માટે બીજા 2 લાખ માંગ્યા, જેનો પવન કુમારે ઇનકાર કર્યો. આ ઇનકાર પર અભિનેત્રી તેમને જાણ કર્યા વિના પાછી ફરી હતી. પવન કુમારે આરોપ લગાવ્યો કે અમીષા પટેલે 11 લાખ પરત કર્યા નથી. પટેલ સિવાય, ફરિયાદીએ સુરેશ કુમાર, રાજકુમાર ગોસ્વામી અને અહેમદ શરીફ સામે કેસ દાખલ કર્યો છે. અભિનેત્રી પર ભારતીય દંડ સંહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ આરોપો લગાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં કલમ 120બી, 406, 504, 420 અને 506નો સમાવેશ થાય છે.
આ કેસમાં અમીષાએ કથિત રીતે 2 લાખ રૂપિયાનો ચેક આપ્યો હતો, જે બાઉન્સ થયો હતો. કોર્ટે તેને 2026 માં રૂબરૂ હાજર થવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
બીજા એક કેસમાં ફસાઈ ગઈ છે અમીષા
2018માં તે આવા જ એક કેસમાં સંડોવાઈ હતી જ્યારે ઝારખંડના એક નિર્માતાએ તેની ફિલ્મ દેશી મેજિકમાં 2.5 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું, જે ક્યારેય બની ન હતી. 2024 માં અમિષા પટેલે 2.5 કરોડ રૂપિયાની રકમ ચૂકવી દીધી, ત્યારબાદ કેસનો નિકાલ થયો.
