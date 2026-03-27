ધુરંધર 2ની સફળતા વચ્ચે સંજય દત્તનો વીડિયો થઈ રહ્યો છે વાયરલ, પૈપ્સને એવું તો શું કહ્યું, જુઓ Video

Sanjay dutt viral video: ધુરંધર 2ની સફળતા વચ્ચે, સંજય દત્તનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં, સંજય દત્ત તેની પત્ની માન્યતા દત્ત અને બાળકો સાથે જોવા મળે છે. પાપારાઝી તેનું શૂટિંગ કરી રહ્યા છે. ત્યારે સંજય દત્ત પેપ્સને જે કહે છે તે વાયરલ થઈ જાય છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 27, 2026, 10:27 PM IST
Sanjay dutt viral video: ધુરંધર 2ની ભારે સફળતા વચ્ચે, ફિલ્મમાં એસપી ચૌધરીનું પાત્ર ભજવનાર સંજય દત્તનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં, સંજય દત્ત પાપારાઝીઓથી ચિડાઈ રહ્યો છે. સંજય દત્ત તેની પત્ની માન્યતા દત્ત અને તેમના બે બાળકો સાથે જોવા મળે છે. પાપારાઝીઓ તેના પરિવાર સાથે સંજય દત્તનો વીડિયો ઉતારી રહ્યા હતા ત્યારે સંજય દત્તે તેમને કહ્યું કે, બંધ કરના બે

સંજય દત્તનો વીડિયો વાયરલ

સંજય દત્તના વાયરલ વીડિયોમાં, સંજય દત્ત તેના પરિવાર સાથે કારમાંથી બહાર નીકળે છે. પાપારાઝી તેનો વીડિયો બનાવી રહ્યા છે જ્યારે સંજય દત્ત તેમને જુએ છે અને તેમને કેમેરા બંધ કરવાનું કહે છે. સંજય દત્ત કહે છે, બંધ કરના બે

સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે વાયરલ વીડિયો વિશે શું કહ્યું

સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે પણ આ વીડિયો પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. એક યુઝરે લખ્યું, "સંજય દત્ત બોલિવૂડનો અંડરટેકર છે." બીજા યુઝરે પાપાની મજાક ઉડાવતા લખ્યું કે, "મને પ્રસાદ મળી ગઈ છે." ઘણા યુઝર્સે હાસ્યજનક ઇમોજી સાથે પ્રતિક્રિયા આપી.

સંજય દત્ત ધુરંધર ભાગ 1 અને ભાગ 2 નો મેઈન ભાગ

સંજય દત્ત આદિત્ય ધારની ધુરંધર ભાગ 1 અને ભાગ 2નો મુખ્ય ભાગ હતો. તેણે પોલીસ અધિક્ષક (એસપી) અસલમ ચૌધરીની ભૂમિકા ભજવી હતી, જે બલૂચોને નફરત કરે છે. ફિલ્મમાં સંજય દત્તના અભિનયની વ્યાપક પ્રશંસા થઈ છે. 

 

ધુરંધર 2 ની સફળતા વચ્ચે, સંજય દત્તે તેની આગામી ફિલ્મ "આખરી સવાલ" નો ફર્સ્ટ લુક પણ રિલીઝ કર્યો છે. આ ફિલ્મ 15 મેના રોજ સિનેમાઘરોમાં આવશે. સંજય દત્ત અમિત સાધ, સમીરા રેડ્ડી, ત્રિધા ચૌધરી અને નીતુ ચંદ્રા જેવા કલાકારો સાથે જોવા મળશે. સંજય દત્તની આ ફિલ્મનું નિર્દેશન અભિજીત મોહન વારંગ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.

તેમણે 2008માં માન્યતા દત્ત સાથે લગ્ન કર્યા

સંજય દત્ત અને માન્યતા દત્તને જોડિયા બાળકો છે. તેમને એક પુત્ર છે જેનું નામ શાહરાન દત્ત અને એક પુત્રી છે જેનું નામ ઇકરા દત્ત છે. સંજય દત્તના પિતાનું નામ સુનીલ દત્ત છે. સુનીલ દત્ત ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં એક જાણીતા અભિનેતા, નિર્માતા અને દિગ્દર્શક હતા. તેમની ફિલ્મો ઉપરાંત, સુનીલ દત્ત તેમના રાજકીય સંડોવણી અને સામાજિક કાર્ય માટે પણ જાણીતા છે. તેમનું 2005માં અવસાન થયું. સંજય દત્તની માતા પણ ફિલ્મ ઉદ્યોગની જાણીતી અભિનેત્રી નરગીસ દત્ત હતી.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

