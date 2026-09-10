/Amitabh Bachchan: કેબીસી શો હોસ્ટ કરવો મુશ્કેલ થઈ રહ્યો છે, અમિતાભ બચ્ચનના બ્લોગથી ફેન્સ ચિંતામાં

Amitabh Bachchan: અમિતાભ બચ્ચન બ્લોગ લખવામાં એક્ટિવ છે અને બ્લોગના માધ્યમથી તે પોતાના ચાહકો સાથે પોતાની લાગણી અને અનુભવો શેર કરતાં હોય છે. તાજેતરના એક બ્લોગમાં અમિતાભ બચ્ચનને કોન બનેગા કરોડપતિ શો માટે પણ પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી છે. જેમાં તેમણે એવું કહ્યું છે કે કોન બનેગા કરોડપતિ હોસ્ટ કરવું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. અમિતાભ બચ્ચનના આ બ્લોગ પછી ચાહકોમાં એ પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે કે અમિતાભ બચ્ચનને કેબીસી માટે આવું શા માટે કહ્યું. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ અમિતાભ બચ્ચને આવું શા માટે કહ્યું છે.
કૌન બનેગા કરોડપતિ શોમાં આવનાર અમિતાભ બચ્ચન દ્વારા પુછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા ઉપરાંત પોતાના જીવનની મહત્વપૂર્ણ વાતો અને પોતાના અનુભવો અમિતાભ બચ્ચન સામે વ્યક્ત કરતા હોય છે. અમિતાભ બચ્ચન પણ દરેક વ્યક્તિની વાતને ધ્યાનથી સાંભળે છે. આ વાતના સંદર્ભમાં અમિતાભ બચ્ચને લખ્યું છે કે, ઘણા પ્રતિભાગી પોતાના જીવનની એવી વાતો લઈને આવતા હોય છે કે તેમની લાગણીને સંભાળવી શોના હોસ્ટ તરીકે મુશ્કેલ બની જાય છે.
અમિતાભ બચ્ચને વધુમાં લખ્યું છે કે સ્થિતિ એવી હોય છે કે જો હું તેની સાથે વધારે વાત કરું તો ચેનલ અને હોસ્ટ વચ્ચે ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે. તેથી વાત કરી શકાતી નથી અને આ અનુભવ દુઃખી કરે તેવો હોય છે. અમિતાભ બચ્ચને પહેલી વખત હોસ્ટ અને ચેનલ વચ્ચે ગેરસમજ ઊભી થવા જેવી વાત કહી છે જેના કારણે ફેન્સમાં પણ ઉત્સુકતા વધી ગઈ છે કે અમિતાભ બચ્ચનને આવું શા માટે કહ્યું છે.
અમિતાભ બચ્ચન અવારનવાર આવી જ રીતે પોતાના મનની વાતો શેર કરતા હોય છે. આ વખતે તેમણે કેબીસી ને લઈને પોતાનો અનુભવ શેર કર્યો છે જેના કારણે અલગ અલગ અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે કોન બનેગા કરોડપતિ એક ક્વિઝ શો છે જે સોમવારથી શુક્રવાર સોની ટીવી પર રાત્રે 9 વાગ્યે આવે છે. કોન બનેગા કરોડપતિની શરૂઆત એક બ્રિટિશ શો ના હિન્દી વર્ઝન તરીકે થઈ હતી. આ પહેલો ક્વિઝ શો હતો જેના હોસ્ટ તરીકે અમિતાભ બચ્ચને ટીવી પર કામ શરૂ કર્યું હતું. કોન બનેગા કરોડપતિ શો પછી અમિતાભ બચ્ચનની કારર્કિદીમાં યુટર્ન આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ આજ સુધી આ શોને અમિતાભ બચ્ચન હોસ્ટ કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)