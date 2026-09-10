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Amitabh Bachchan: કેબીસી શો હોસ્ટ કરવો મુશ્કેલ થઈ રહ્યો છે, અમિતાભ બચ્ચનના બ્લોગથી ફેન્સ ચિંતામાં

Amitabh Bachchan: અમિતાભ બચ્ચન એ તાજેતરમાં કૌન બનેગા કરોડપતિ શોને લઈને પોતાનો અનુભવ શેર કર્યો છે. અમિતાભ બચ્ચન એવું કહ્યું છે કે કેબીસીને હોસ્ટ કરવું મુશ્કેલ થઈ રહ્યું છે. અમિતાભ બચ્ચને આવું શા માટે કહ્યું છે ચાલો જાણીએ વિસ્તારપૂર્વક.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 10, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:25 AM IST
Amitabh Bachchan: કેબીસી શો હોસ્ટ કરવો મુશ્કેલ થઈ રહ્યો છે, અમિતાભ બચ્ચનના બ્લોગથી ફેન્સ ચિંતામાં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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