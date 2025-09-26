'પિતાએ જાતિ-આધારિત ઓળખને...' અહીંથી શરૂ થઈ બચ્ચન સરનેમ, અમિતાભના ભાઈએ કર્યો ખુલાસો
Bachchan Surname: મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન જ નહીં તેમનો પરિવાર પણ હંમેશા ચર્ચામાં રહે છે. અમિતાભના નાના ભાઈ અજિતાભ બચ્ચન માત્ર ફિલ્મી દુનિયાની ચકાચૌંધ અને ગ્લેમરથી દૂર જ નથી રહેતા, પરંતુ તે સોશિયલ મીડિયા પર પણ ભાગ્યે જ એક્ટિવ રહે છે. તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં અજિતાભે પરિવારની સરનેમ (બચ્ચન) વિશે એક રસપ્રદ વાતનો ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે, કેવી રીતે તેમના નામની આગળ "શ્રીવાસ્તવ" બદલીને "બચ્ચન" કરવામાં આવ્યું.
આ રીતે "શ્રીવાસ્તવ" નામ "બચ્ચન"માં બદલાવ્યું
અમિતાભ બચ્ચનના પિતા અને પ્રખ્યાત કવિ હરિવંશ રાય બચ્ચન કાયસ્થ સમુદાયમાંથી આવે છે. તેમણે સૌપ્રથમ સાહિત્યિક ઉપનામ તરીકે "બચ્ચન"નો ઉપયોગ કર્યો હતો. બચ્ચનનો અર્થ હિન્દીમાં "બાળક જેવું" થાય છે, અને તેમની માતાએ તેમને આ ઉપનામ આપ્યું હતું. હાલમાં જ અજિતાભે આરજે સચિનને એક ઇન્ટરવ્યુ આપ્યું હતું. આ વાતચીત દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું કે "તેમની માતાએ આ ઉપનામ આપ્યું હતું. તે તેમને 'બચ્ચનવા કીધર હૈ?' કહીને બોલાવતા હતા અને પિતાજી (હરિવંશ રાય બચ્ચન)ને તે ગમ્યું અને તેમણે તેમના લેખનમાં તેનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું."
શાળામાં "બચ્ચન" સરનેમ ઉમેરવામાં આવી
અજિતાભે જણાવ્યું કે, "એક પેન નેમથ શરૂ થયેલ આ નામ ટૂંક જ સમયમાં ફેમિલી આઇડેન્ટિટિમાં બદલાઈ ગયું. જ્યારે અમિતાભ બચ્ચનનું શાળામાં એડમિશન લેવામાં આવ્યું ત્યારે તેમના પિતાએ તેમના પુત્રની સરનેમમાં બચ્ચન ઉમેર્યું અને જાતિ સંબંધિત શ્રીવાસ્તવ સરનેમ હટાવી દીધી. આ પહેલથી એક નવા કૌટુંબિક વારસાની શરૂઆત થઈ હતી, જેનાથી જાતિ આધારિત ઓળખને જાણી જોઈને નકારી કાઢવામાં આવી હતી."
અજિતાભની પત્ની છે બિગ બીની ખાસ મિત્ર
નોંધનીય છે કે, અજિતાભ બચ્ચન અમિતાભ બચ્ચનના નાના ભાઈ છે. અજિતાભ બચ્ચન ઉંમરમાં અમિતાભ કરતા પાંચ વર્ષ નાના છે. અમિતાભ બચ્ચને પોતાનું કરિયર ફિલ્મોમાં બનાવ્યું છે, જ્યારે અજિતાભ બચ્ચને ફિલ્મી દુનિયાની ચકાચૌંધથી દૂર બિઝનેસની દુનિયામાં પોતાનું નામ કમાવ્યું છે. અમિતાભ અને અજિતાભ બન્નેએ ઉત્તરાખંડની શેરવુડ કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો હતો, પરંતુ કરિયર અલગ-અલગ પસંદ કર્યું હતું. આ વાત ખૂબ જ ઓછા લોકો જ જાણતા હશે કે, અજિતાભની પત્ની રમોલા તેમના જેઠ અમિતાભની મિત્ર હતી. આટલું જ નહીં, બિગ બીએ રમોલાનો પરિચય અજિતાભ સાથે કરાવ્યો હતો. ત્યારબાદ અજિતાભ અને રમોલાએ થોડા વર્ષો પછી લગ્ન કરી લીધા હતા.
