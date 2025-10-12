Prev
'80 વર્ષ લાગી ગયા...', અમિતાભ બચ્ચને અડધી રાતે શેર કરી પોસ્ટ, ચાહકો આશ્ચર્યચકિત

Amitabh Bachchan Post : અમિતાભ બચ્ચન ચાહકોના દિલ પર રાજ કરે છે. આ જ કારણ છે કે બિગ બીની દરેક પોસ્ટ રિલીઝ થતાંની સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ જાય છે, કારણ કે ચાહકો તેમની પોસ્ટ્સ પર નજીકથી નજર રાખે છે. હવે, બિગ બીએ X પર કંઈક એવું લખ્યું છે જેનાથી ચાહકો મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 12, 2025, 02:31 PM IST

Amitabh Bachchan Post : મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચન બોલિવૂડ ઉદ્યોગનું ગૌરવ છે. બિગ બીએ 11 ઓક્ટોબરે પોતાનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો. તેઓ 83 વર્ષના થયા. આ ઉંમરે પણ તેઓ ખૂબ એક્ટિવ રહે છે, ટેલિવિઝન અને ફિલ્મ બંને પડદા પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે. જોકે, તેમના જન્મદિવસના અંતમાં અમિતાભ બચ્ચને કેટલીક પોસ્ટ્સ શેર કરી જે વ્યાપક ચર્ચા જગાવી રહી છે.

અમિતાભ બચ્ચનની પોસ્ટ વાયરલ 

અમિતાભ બચ્ચનની પોસ્ટથી ચાહકો મૂંઝવણમાં છે. ચાહકો તેમને પૂછી રહ્યા છે કે શું તે કોઈ દુઃખ છુપાવી રહ્યા છે. કેટલાક એવું પણ પૂછી રહ્યા છે કે તેમની સાથે શું ખોટું થયું છે. અમિતાભ બચ્ચનની વાયરલ પોસ્ટ અંગે, તેમણે સૌપ્રથમ 10 ઓક્ટોબરે મોડી રાત્રે 2:38 વાગ્યે X પર લખ્યું: "બોલતા શીખવામાં બે વર્ષ લાગ્યા અને ચૂપ રહેવાનું શીખવામાં 80 વર્ષ લાગી ગયા."

આ પછી તેમના જન્મદિવસ 11 ઓક્ટોબર, બપોરે 2:50 વાગ્યે, અમિતાભ બચ્ચને X પર બીજી પોસ્ટ શેર કરી, લખ્યું, "દિવસ ઝડપથી ઢળી રહ્યો છે" - "હું શીખી રહ્યો છું, શીખેલું જ્ઞાન ભૂલવાનું."

 

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 9, 2025

રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ પંક્તિઓ અમિતાભ બચ્ચનના પિતા હરિવંશ રાય બચ્ચનને આભારી છે. અમિતાભ બચ્ચને પણ પોસ્ટમાં તેમનું નામ લખીને તેમના પિતાને શ્રેય આપ્યો હતો. અમિતાભ બચ્ચનની પોસ્ટથી ચાહકો મૂંઝવણમાં છે, તેઓ સમજી શક્યા નથી કે બિગ બી શું કહેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

 

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 11, 2025

કેબીસી પર અમિતાભ બચ્ચનનો જન્મદિવસ ઉજવાયો

અમિતાભ બચ્ચનની વાત કરીએ તો, તેઓ હાલમાં "કૌન બનેગા કરોડપતિ" હોસ્ટ કરી રહ્યા છે. અમિતાભ બચ્ચનનો જન્મદિવસ કેબીસી સેટ પર ખાસ રીતે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. જાવેદ અખ્તર અને ફરહાન અખ્તરે તેમના જન્મદિવસને તેમના માટે યાદગાર બનાવ્યો. તેમના ઘર "જલસા"ની બહાર પણ ચાહકોની ભીડ જોવા મળી હતી. બિગ બી તેમના જન્મદિવસ પર તેમના ચાહકોને મળવા માટે પણ બહાર આવ્યા હતા અને તેમનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

ફિલ્મોની વાત કરીએ તો અમિતાભ બચ્ચન છેલ્લે રજનીકાંત સાથે ફિલ્મ "વેટ્ટૈયાં"માં જોવા મળ્યા હતા. તેઓ આગામી ફિલ્મ "કલ્કી 2898 એડી"ની સિક્વલમાં જોવા મળશે. ચાહકો તેમના આગામી પ્રોજેક્ટ્સની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

