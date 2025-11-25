Amitabh Bachchan: પોતાના 'વીરૂ' ધર્મેન્દ્રના નિધનથી ભાવુક થયા અમિતાભ, યાદ કરતા કહ્યું 'ઈન્ડસ્ટ્રી બદલાઈ, તેઓ નહીં'
Amitabh Bachchan: "જય-વીરુ" જોડી કોણ ભૂલી શકે? આ જોડી પહેલી વાર 1975 માં આવેલી ફિલ્મ "શોલે" માં દેખાઈ હતી અને ત્યારથી તે ખૂબ જ લોકપ્રિય બની ગઈ છે. પચાસ વર્ષ પછી, આ જોડી આખરે તૂટી ગઈ છે. પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રનું 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમના મિત્ર અમિતાભ બચ્ચન પણ તેમને વિદાય આપવા માટે હાજર હતા. હવે, તેમના વીરુના અવસાન પછી, અમિતાભ બચ્ચન ખૂબ જ ભાવુક થઈ ગયા છે અને તેમણે X પર એક પોસ્ટ લખી છે.
Amitabh Bachchan: જ્યારે-જ્યારે ધર્મેન્દ્ર અને અમિતાભ બચ્ચન એક મંચ પર જોવા મળ્યા તો લોકોને 'જય-વીરૂ'ની જોડી યાદ આવી ગઈ. આ કઈ રીતે ભૂલી શકાય. 1975મા ફિલ્મ શોલેમાં પ્રથમવાર જોવા મળેલી આ જોડી ભલે ટૂતી ગઈ, પરંતુ આ જોડી અને 'જય-વીરૂ'એ ફેન્સને જે ખાસ ક્ષણ આવી, તે આજીવન યાદ રહેશે. બોલીવુડના હી-મેન ધર્મેન્દ્રએ 89 વર્ષની ઉંમરમાં દુનિયાને અલવિદા કહ્યુ છે. તેમના ખાસ મિત્ર અને નાના ભાઈ અમિતાભ બચ્ચને અંતિમ વિદાય આપી, જે પોતાના પુત્ર સાથે સ્મશાન ઘાટ પહોંચ્યા હતા. જ્યારે ધર્મેન્દ્રનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થયું અને તેમના ઘર પર સારવાર ચાલી રહી હતી ત્યારે બિગ બી તેમને મળવા પહોંચ્યા હતા. હવે મિત્રના નિધન બાદ અમિતાભ બચ્ચને તેમને યાદ કર્યાં છે.
માત્ર ફિલ્મ જ નહીં, તેવી ઘણી તક આવી જ્યારે એક જ સ્ટેજ કે ફ્રેમમાં અમિતાભ બચ્ચન અને ધર્મેન્દ્ર સાથે જોવા મળ્યા. એક વીડિયો ખૂબ વાયરલ થયો હતો, જેમાં ધર્મેન્દ્ર કહેતા જોવા મળ્યા કે- અમિતાભ બચ્ચન હવુ પણ કામ કરી રહ્યાં છે. તે મારા નાના ભાઈ છે, જેને જોઈ ખુશી થાય છે. ભગવાન તેમને લાંબી ઉંમર આપે. તે મંચ પર બિગ બી સિવાય જયા બચ્ચન અને હેમા માલિની હાજર હતા. સાથે અમિતાભ બચ્ચન ભાવુક જોવા મળ્યા હતા. હવે મિત્ર ગુમાવ્યા બાદ બિગ બીએ પોતાની ભાવના વ્યક્ત કરી છે.
અમિતાભ બચ્ચને શું લખ્યું?
અમિતાભ બચ્ચને X પર પોતાના વીરૂને યાદ કરતા લખ્યું- 'વધુ એક બહાદુર દિગ્ગજ આપણે છોડીને જતાં રહ્યાં. પોતાની પાછળ એક ખામોશી છોડી ગયા, જેને ભરી ન શકાય.... ધરમ જી... મહાનતાનું ઉદાહરણ, જે ન માત્ર પોતાની શારીરિક ગાજરી માટે, પરંતુ પોતાના હ્રદયની વિશાળતા અને સૌથી પ્રેમાળ સાદગી માટે પણ હંમેશા યાદ કરવામાં આવે છે.'
T 5575 -
... another valiant Giant has left us .. left the arena .. leaving behind a silence with an unbearable sound ..
Dharam ji .. 🙏 🙏🙏
.. the epitome of greatness, ever linked not only for his renowned physical presence, but for the largeness of his heart , and its…
— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 24, 2025
તેઓ પોતાની સાથે પંજાબના તે ગામની માટીની સુગંધ લાવ્યા હતા, જ્યાંથી તેઓ આવ્યા હતા અને તેમની પ્રત્યે સાચા રહ્યાં. પોતાના કરિયરમાં શાનદાર રહ્યા, એક એવી ઈન્ડસ્ટ્રી, જેણે દરેક દાયકામાં ફેરફાર જોયા, પરંતુ તેનામાં નહીં.. તેમનું હાસ્ય, તેમનું આકર્ષણ અને તેમની ગર્મજોશી, જે તેમની આસપાસ રહેતા બધા લોકોમાં ફેલાયેલી છે. આ પ્રોફેશનમાં એક દુર્લભ વસ્તુ છે. અમારી આસપાસની હવા ખાલી છે, એક ખાલીજગ્યા જે હંમેશા ખાલી રહેશે... દુવાઓ'
અમિતાભ બચ્ચને ધર્મેન્દ્ર સાથે ઘણી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું હતું, જે બોક્સ ઓફિસ પર બ્લોકબસ્ટર અને હિટ પણ રહી, પરંતુ બંને એક્ટર્સને જય-વીરૂની જોડી માટે યાદ કરવામાં આવે છે. 23 ફિલ્મોમાં સાથે કામ કર્યા બાદ હવે તેઓ અમિતાભ બચ્ચનના ભાણેજ અગસ્ત્યની ફિલ્મમાં પણ સામેલ છે. આ ફિલ્મ એટલે કે ઇક્કીસની રિલીઝ પહેલા તેમનું નિધન થઈ ગયું છે.
