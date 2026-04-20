Action Thriller Series: અનિલ કપૂરની મસ્ટ વોચ દમદાર એકશન થ્રીલર સીરીઝ 24 ની ત્રીજી સીઝન જુઓ OTT પર

ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentAction Thriller Series: અનિલ કપૂરની મસ્ટ વોચ દમદાર એકશન થ્રીલર સીરીઝ 24 ની ત્રીજી સીઝન જુઓ OTT પર

Anil Kapoor Web Series 24: અનિલ કપૂરની એકશન થ્રીલર વેબ સીરીઝ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જોવા માટે તૈયાર થઈ જાવ. આ વેબ સીરીઝ હોટસ્ટાર પર 24 તારીખથી જોવા મળશે. અત્યારે આ વેબ સીરીઝની ત્રીજી સીઝનનું ટ્રેલર જોઈ લો. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:06 PM IST
  • અનિલ કપૂરની વેબ સીરીઝ 24 ની સીઝન 3
  • OTT પ્લેટફોર્મ પર જુઓ 24 ની ત્રીજી સીઝન
  • અનિલ કપૂર ફરીથી દેખાશે એક્શન અવતારમાં
     

Anil Kapoor Web Series 24: બોલીવુડ એક્ટર અનિલ કપૂરની એક્શન થ્રીલર વેબ સીરીઝ 24 ની ત્રીજી સિઝનનું અનાઉન્સમેન્ટ થયું ત્યારથી દર્શકો આતુરતાથી આ સિરીઝની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. અનિલ કપૂરને એક્શન અવતારમાં ફરી એકવાર જોવા માટે હવે લાંબો સમય ઇન્તેઝાર નહીં કરવો પડે. કારણ કે અનિલ કપૂરની વેબ સિરીઝની ત્રીજી સિઝન 24 એપ્રિલ રિલીઝ થઈ જવાની છે. અનિલ કપૂરની વેબ સિરીઝ 24 ની ત્રીજી સિઝન જીઓ હોટસ્ટાર પર 24 એપ્રિલથી સ્ટ્રીમ થઈ જશે. 

જો તમે ન જાણતા હોય તો તમને જણાવી દઈએ કે 24 શો એક્શન થ્રીલર ડ્રામાથી ભરપૂર છે. 24 ની આ પહેલા બે સીઝન આવી ગઈ છે. ત્રીજી સિઝન 24 એપ્રિલથી hotstar પર સ્ટ્રીમ થશે. 24 ની પહેલી સીઝન વર્ષ 2013 માં રિલીઝ થઈ હતી. ત્યાર પછી 24 ની બીજી સિઝન વર્ષ 2016 માં રિલીઝ થઈ હતી. અને હવે આ શોની ત્રીજી સિઝન 24 એપ્રિલ 2026 ના રોજ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ jio hotstar પર સ્ટ્રીમ થશે. 

24 વેબ સીરીઝમાં અનિલ કપૂર ફરી એન્ટી ટેરેરિસ્ટ ટીમના અધિકારી જય સિંહ રાઠોડનું પાત્ર નિભાવતો જોવા મળશે. આ વખતે તેણે 24 કલાકમાં પોતાની દીકરી, પોતાના છુપાયેલા દુશ્મન અને એક પોલીટેશનનો જીવ બચાવવાનો છે. 24 વેબ સીરીઝનું દમદાર ટ્રેલર પણ રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. 

24 વેબ સીરીઝમાં અનિલ કપૂર ઉપરાંત અનુપમ ખેર, શબાના આઝમી, મંદિરા બેદી, ટિસ્કા ચોપડા, રિચા ચઢ્ઢા સહિતના કલાકારો જોવા મળશે. 24 વેબ સીરીઝનું ટ્રેલર સોશિયલ મીડિયા સહિત youtube પર શેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ટ્રેલરને લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. જણાવી દઈએ કે 24 વેબ સીરીઝની પહેલી બે સીઝનને શાનદાર રેટિંગ મળી હતી હવે તેની ત્રીજી સિઝન લોકોને એન્ટરટેઇન કરવામાં સફળ થશે કે નહીં તે 24 એપ્રિલે ખબર પડશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

