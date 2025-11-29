Prev
50 દિવસ પછી પણ આ ગુજરાતી ફિલ્મ કેમ મચાવી રહી છે ધૂમ? જાણો ફરી કયો મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો!

Laalo Krishna Sada Sahaayate Box Office Collection: "લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે" ફિલ્મના રિલીઝના 50 દિવસ પછી પણ ધમાકેદાર હિટ બની રહી છે. તે હવે હર્ષવર્ધન રાણેની હિટ ફિલ્મ "એક દીવાને કી દિવાનિયત" ને પાછળ છોડી દીધી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 29, 2025, 03:14 PM IST

Laalo Krishna Sada Sahaayate Box Office Collection: અંકિત સખિયાની ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે" દરરોજ નવા રેકોર્ડ તોડી નવા બનાવી રહી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ ફિલ્મ રિલીઝ થયાના 50 દિવસ પછી પણ મોટી કમાણી કરી રહી છે. એક સામાન્ય પ્રાદેશિક રિલીઝ તરીકે શરૂ થયેલી ફિલ્મે હવે નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી છે. હકીકતમાં, તેણે હર્ષવર્ધન રાણે, સોનમ બાજવા અને મિલાપ ઝવેરીની રોમેન્ટિક ડ્રામા "એક દીવાને કી દીવાનિયત" ને પાછળ છોડી દીધી છે.

"લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે" એ "એક દીવાને કી દીવાનિયત" ને છોડી દીધી પાછળ 
"લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે" ફિલ્મ હવે રોકાવાનું નામ લઈ રહી નથી. આ ફિલ્મ હવે મુખ્ય હિન્દી રિલીઝને પણ પાછળ છોડી રહી છે. હાલમાં, તેણે હર્ષવર્ધન રાણેની વર્ષની હિટ ફિલ્મ "એક દીવાને કી દીવાનિયત" ને પાછળ છોડી દીધી છે, જે તેની રિલીઝના 50 દિવસમાં ₹80 કરોડનો આંકડો પાર કરી ગઈ છે. "એક દીવાને કી દીવાનિયત" એ ભારતમાં ₹78.93 કરોડનું કલેક્શન કર્યું છે, જે તેને વટાવીને 2025 ની 35મી સૌથી મોટી હિટ ફિલ્મ બની છે.

'લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે' એ 50મા દિવસે કેટલી કમાણી કરી?
'લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે' નું બોક્સ ઓફિસ પરનું પ્રદર્શન ખરેખર આશ્ચર્યજનક છે. પહેલા ત્રણ અઠવાડિયા સુધી તેણે સામાન્ય કમાણી કરી હતી, પરંતુ ચોથા અઠવાડિયાથી, જાણે જેકપોટ પર પહોંચી ગઈ હોય તેવું લાગતું હતું, અને પછી તે એટલી ઝડપથી આગળ વધી કે ₹50 લાખના નજીવા બજેટમાં બનેલી આ ફિલ્મે ₹80 કરોડની કમાણી કરી.

સેકનિલ્કના શરૂઆતના ટ્રેન્ડ રિપોર્ટ મુજબ, 'લાલો કૃષ્ણ સદા સહાયતે' એ રિલીઝના 50મા દિવસે ₹90 લાખની કમાણી કરી. આ સાથે, તેનું કુલ 50 દિવસનું કલેક્શન ₹80 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે. નિર્માતાઓને આશા છે કે આઠમા સપ્તાહના અંતે તેની કમાણી ફરી વધશે, જે તેને ₹100 કરોડની બોક્સ ઓફિસ સફળતાની નજીક લાવશે.

15,000% થી વધુનો નફો મેળવ્યો
માત્ર ₹50 લાખના સાધારણ બજેટમાં બનેલી ફિલ્મ માટે, ₹80 કરોડ એકઠા કરવા એ એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ છે. તેનો નફો હવે 15,000% થી વધુ થઈ ગયો છે, જે લાલોને એવી શ્રેણીમાં મૂકે છે જે વિશ્વ સિનેમાના ઇતિહાસમાં બહુ ઓછી ફિલ્મોએ હાંસલ કરી છે.

