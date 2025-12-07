તારક મહેતા શોને વધુ એક ઝટકો, આ અભિનેત્રીએ શો છોડ્યો શો, લગાવ્યા આરોપ
Taarak Mehta Show: અભિનેત્રીએ તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા" છોડી દીધો છે. તેણીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં પોતાના નિર્ણય વિશે ખુલાસો કર્યો, જેનાથી ચાહકો દુઃખી થયા છે.
Trending Photos
Taarak Mehta Show: "તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા" છેલ્લા 17 વર્ષથી દર્શકોનું પ્રિય રહ્યું છે. ઘણા પાત્રો આ શોમાં જોડાયા છે, અને ઘણા આરોપોને કારણે અધવચ્ચે જ છોડી ગયા છે. હવે, આ યાદીમાં બીજું નામ ઉમેરાયું છે. તેણીએ નિર્માતાઓ પર શ્રેણીબદ્ધ આરોપો પોસ્ટ કર્યા છે અને જાહેરાત કરી છે કે તે હવે શોનો ભાગ નથી.
"તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા" માં મહિલા મંડળ સાથે દેખાતી અભિનેત્રી પ્રાજક્તા શિસોદેએ ગોકુલધામ સોસાયટીમાં શાકભાજી વેચતી સુનિતાની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણીએ હવે એક પોસ્ટ દ્વારા શો છોડવાની જાહેરાત કરી છે, જેમાં સમાચાર શેર કર્યા છે. તેણીએ અપમાનનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે.
પ્રાજક્તાએ "તારક મહેતા" છોડી દીધો
પ્રાજક્તાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શો છોડવાનું કારણ સમજાવ્યું. તેણીએ કહ્યું કે જ્યાં તેણીનો અનાદર થાય અને અન્યાય થાય ત્યાં તે કામ કરી શકતી નથી. તેણીના પાત્રના ફોટા સાથે, તેણીએ લખ્યું કે, "તમારે એવા લોકો સાથે કામ ન કરવું જોઈએ જે તમારી લાગણીઓનો આદર કરતા નથી અને તમારા આત્મસન્માનનું બલિ ચઢાવે છે. સુનિતાના આ પાત્ર માટે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માનો આભાર. મને મારી મહિલા મંડળ ટીમ ખૂબ જ યાદ આવશે.
પ્રાજક્તાના જવાથી ચાહકો ભાવુક થયા
પ્રાજક્તાએ કેપ્શનમાં પણ લખ્યું કે, "બસ થઈ ગયું," અને હાથ જોડીને ત્રણ ચિહ્નો પણ બનાવ્યા. અભિનેત્રીએ અગાઉ "એય તુળજા ભવાની" અને "મટકા કિંગ" જેવી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. તે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ સક્રિય છે અને તેના દ્વારા ચાહકો સાથે જોડાયેલી રહે છે. શો છોડવા અંગેની તેણીની પોસ્ટમાં, તેણીએ લખ્યું કે તેણીને યાદ કરવામાં આવશે અને તેણીને તેણીનું પ્રિય પાત્ર ગણાવ્યું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે