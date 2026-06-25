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કપૂર ખાનદાનની લાડલી બનશે ગુજરાતી વહુ, પ્રી-વેડિંગ રસમમાં દુલ્હનની જેમ સજીને બોલી- 'ખૂબ જ ભાવુક ક્ષણ હતી'

Anshula Kapoor wedding: બોની કપૂરની દીકરી અંશુલા કપૂર ટૂંક સમયમાં જ રોહન ઠક્કર સાથે લગ્નગ્રંથિથી જોડાવા જઈ રહી છે. લગ્ન પહેલાં યોજાયેલી 'માતા કી ચૌકી' (માતાજીના જાગરણ)માં તેનો દુલ્હન જેવો લુક વાયરલ થઈ ગયો છે. ફુલકારી દુપટ્ટાથી સજ્જ અંશુલાએ આને પોતાના મૂળિયાં સાથે જોડાયેલી એક અત્યંત ભાવુક ક્ષણ ગણાવીોહતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 25, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:40 AM IST
કપૂર ખાનદાનની લાડલી બનશે ગુજરાતી વહુ, પ્રી-વેડિંગ રસમમાં દુલ્હનની જેમ સજીને બોલી- 'ખૂબ જ ભાવુક ક્ષણ હતી'
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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