કપૂર ખાનદાનની લાડલી બનશે ગુજરાતી વહુ, પ્રી-વેડિંગ રસમમાં દુલ્હનની જેમ સજીને બોલી- 'ખૂબ જ ભાવુક ક્ષણ હતી'

Anshula Kapoor wedding: બોની કપૂરની લાડલી દીકરી અંશુલા કપૂર હવે પોતાની જિંદગીના એક નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરવા જઈ રહી છે. અંશુલા આગામી 6 જુલાઈએ તેના લોન્ગ ટાઈમ બોયફ્રેન્ડ રોહન ઠક્કર સાથે લગ્નના બંધનમાં બંધાશે. લગ્ન પહેલાં કપૂર પરિવારમાં ઉજવણીનો માહોલ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે અને તેની ઝલક તાજેતરમાં જ યોજાયેલી 'માતા કી ચૌકી' દરમિયાન જોવા મળી હતી.
અંશુલાનો પ્રી-બ્રાઈડલ લુક
માતા કી ચૌકીના આ ખાસ પ્રસંગે અંશુલા કપૂર કોઈ રાજવી દુલ્હનથી કમ નહોતી લાગતી. તેણે ગોલ્ડન અને સિલ્વર ટોનવાળો ખુબ સુંદર ટ્રેડિશનલ લહેંગો પહેર્યો હતો, જેની સાથે રંગબેરંગી ફુલકારી દુપટ્ટો તેના લુકની શાન બની ગયો હતો. હેવી જ્વેલરી, માંગ ટીકો અને ચહેરાની ચમકે તેની સુંદરતામાં ચાર ચાંદ લગાવી દીધા હતા.
અંશુલાએ પોતાના આ લુક પાછળનું એક ખાસ કારણ પણ જણાવ્યું હતું. તેણે કહ્યું કે "એક પંજાબી છોકરી તરીકે, જેના લગ્ન હવે એક ગુજરાતી પરિવારમાં થવા જઈ રહ્યા છે, હું મારા લગ્નની ઉજવણીમાં મારા મૂળિયાંને (પોતાની સંસ્કૃતિને) સાથે લઈને ચાલવા માંગતી હતી. આ જ કારણ હતું કે મેં માતા કી ચૌકી માટે ફુલકારી દુપટ્ટો પસંદ કર્યો." અંશુલાએ વધુમાં જણાવ્યું કે પંજાબી સંસ્કૃતિમાં ફુલકારીને પ્રેમ, આશીર્વાદ અને નવી શરૂઆતનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે અને આ તેના માટે ખૂબ જ ભાવુક ક્ષણ હતી.
તેણે પોતાના ડિઝાઇનર્સ અને સ્ટાઇલિંગ ટીમનો પણ આભાર માન્યો અને કહ્યું કે આ આઉટફિટ તેની અપેક્ષા કરતાં પણ વધુ સુંદર બન્યો છે. અંશુલાના મતે, એવું લાગી રહ્યું હતું જાણે તે પોતાના ઘર અને પોતાની ઓળખનો એક હિસ્સો પોતાની આ નવી સફરમાં સાથે લઈને જઈ રહી હોય.
મંગેતર સાથે ભક્તિમાં લીન થઈ અંશુલા
આ ખાસ પ્રસંગની તસવીરો અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે. અંશુલા તેના થનારા પતિ રોહન ઠક્કર સાથે ભક્તિના રંગમાં રંગાયેલી જોવા મળી હતી. બંનેએ માતાજીના આશીર્વાદ લીધા અને પરિવાર સાથે મન મૂકીને ડાન્સ અને સેલિબ્રેશન કર્યું હતું.
માતા કી ચૌકીમાં આખો કપૂર પરિવાર પણ અંશુલાની ખુશીમાં ડૂબેલો જોવા મળ્યો હતો. પરિવારના સભ્યો, સંબંધીઓ અને નજીકના મિત્રો આ ખાસ પળના સાક્ષી બન્યા હતા. ચારેય તરફ લગ્નની તૈયારીઓ અને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
હવે ફેન્સ 6 જુલાઈની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યારે અંશુલા કપૂર અને રોહન ઠક્કર સત્તાવાર રીતે પતિ-પત્ની બનશે. હાલમાં તો લગ્ન પહેલાંની રસ્મોની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ પ્રેમ મેળવી રહી છે અને અંશુલાનો બ્રાઈડલ ગ્લો દરેકનું દિલ જીતી રહ્યો છે.