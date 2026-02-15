Prev
મહાશિવરાત્રી પછી બદલાશે અનુ અને આર્યનું ભાગ્ય, તુમ સે તુમ તક સીરિયલમાં આવવા જઈ રહ્યો છે મોટો વળાંક !

Tumm Se Tumm Tak Spoiler: તુમ સે તુમ તક સીરિયલમાં, પુષ્પા એક સત્ય શોધશે જે તેને ખૂબ જ ભાવુક કરી દેશે. આ પછી, તે તેની પુત્રી અનુ અને મોહિત વચ્ચેના લગ્ન તોડી નાખશે. મહાશિવરાત્રી પછી બંને ફરી મળવાના છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 15, 2026, 03:52 PM IST

Tumm Se Tumm Tak Spoiler: ટીવી સીરિયલ તુમ સે તુમ તકમાં, અનુથી અલગ થયા પછી આર્યવર્ધન દારૂના નસામાં ડૂબી રહ્યો છે. અનુને ડૉ. મોહિત સાથે લગ્ન કરતા જોવાનું આર્ય સહન કરી શકતો નથી. તેથી, તેણે દારૂને પોતાનો નવો મિત્ર બનાવ્યો છે. પરંતુ હવે સીરિયલમાં એક મોટો વળાંક આવવાનો છે. 

જ્યારે ડૉ. મોહિત અને અનુના લગ્નની તૈયારીઓ શરૂ થવાની છે, ત્યારે અનુની માતા લગ્ન તોડવાની તૈયારી કરી રહી છે. પુષ્પાએ કંઈક એવું શોધી કાઢ્યું છે જેના કારણે તે પોતાની દીકરીની ખુશીને પોતાના કરતાં વધુ પસંદ કરશે.

પુષ્પા સત્ય શોધશે

નવા એપિસોડમાં ગોપાલ તેની પુત્રીને સમજાવતો દેખાશે કે તે દુનિયાના ટોણાના ડરથી આર્યને તેના જમાઈ તરીકે સ્વીકારી શકતો નથી. દુનિયા વિચારશે કે આ સંબંધ પૈસા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો. અનુ તેના પિતાને કહે છે કે તે ફક્ત તેની સંમતિથી જ લગ્ન કરશે. 

આર્યાની માતા ગાયત્રી તેના પુત્ર આર્યને બચાવવા માટે અનુ પાસે જાય છે. તે પૂછે છે કે, શું તે ક્યારેય આર્યને પ્રેમ કર્યો નથી? તો પછી કેમ આવું કરી રહી છે? આ સાંભળીને, અનુ કહે છે કે તે આર્યને પ્રેમ કરે છે, પરંતુ તે તેના માતાપિતાને એટલો જ પ્રેમ કરે છે અને તેમને દુઃખી કરી શકતી નથી. 

તુમ સે તુમ તક સીરિયલમાં વળાંક ત્યારે આવે છે, જ્યારે પુષ્પા તેના પોતાના મોઢેથી તેની પુત્રીનું દુઃખ સાંભળે છે. તે રડે છે કે અનુને તેમના કારણે પોતાનો પ્રેમ છોડવો પડી રહ્યો છે. વાર્તામાં આગળનો વળાંક ત્યારે આવશે જ્યારે પુષ્પા મોહિત અને તેની માતા પર શંકા કરે છે. તે અને પુષ્પા પોતે જ તેમના લગ્ન તોડી નાખશે.

મહાશિવરાત્રી પછી બદલાશે અનુ અને આર્યાનું ભાગ્ય

કાલના મહાશિવરાત્રી એપિસોડમાં મોહિત અને અનુ મંદિરમાં દીવો પ્રગટાવતા અને પછી તેને પાણીમાં પધરાવતા જોવા મળશે. આ દરમિયાન, આર્ય પણ પોતાનો દીવો પ્રગટાવે છે, પરંતુ તે બુઝાઈ જાય છે. પછી અનુનો દીવો ફરીથી આર્યના દિવાને પ્રગટાવે છે. સિદ્ધિ માં કહે છે કે તેમનું નસીબ બદલાવાનું છે. તેઓ એકબીજા માટે બનેલા છે. નવા એપિસોડમાં તેમને વેલેન્ટાઇન ડેની ઉજવણી કરતા પણ જોવામાં આવી રહ્યા છે.

અનુ અને આર્યના લગ્નનો ટ્રેક

આગામી એપિસોડમાં અનુના માતા-પિતા વ્યક્તિગત રીતે આર્યનો હાથ લગ્નમાં માંગતા જોવા મળશે. બંને એક થવાના છે. આ ટ્વિસ્ટ દર્શકોને ચોક્કસ આશ્ચર્યચકિત કરશે. અનુ અને આર્યના લગ્નનો ટ્રેક પણ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

