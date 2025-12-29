અનુ સામે આવ્યું આર્યાના પહેલા લગ્નનું સત્ય, કહાનીમાં આવશે મોટું ટ્વિસ્ટ
Tumm Se Tumm Tak: તુમ સે તુમ તક સીરિયલમાં એક રસપ્રદ વળાંક આવવાનો છે. અનુએ આર્યના ભૂતકાળ વિશે સત્ય સામે આવ્યું છે. તેણીને ખબર પડી ગઈ છે કે આર્યના જીવનમાં રાજનંદિની કોણ હતી. સત્ય જાણ્યા પછી તે બેહોશ થઈ જશે. આર્ય તેને હોસ્પિટલ લઈ જશે.
Tumm Se Tumm Tak: ટીવી સીરિયલ "તુમ સે તુમ તક" માં હાલમાં એક રસપ્રદ મોડમાં ચાલી રહ્યું છે. આર્ય જાણે છે કે તે અનુને કેટલો પ્રેમ કરે છે, પરંતુ તેના ભૂતકાળનું એક સત્ય તેને તેમના સંબંધોમાં આગળ વધતા અટકાવી રહ્યું છે. આગામી એપિસોડમાં, અનુ આ ભૂતકાળ વિશે સત્ય શોધી કાઢશે. સત્ય જાણ્યા પછી અનુ બેહોશ થઈ જશે. ડરી ગયેલો આર્ય તેને હોસ્પિટલ લઈ જાય છે. પરંતુ ત્યાં સુધીમાં, અનુ બધું જ જાણી ચૂકી હશે.
"અનુ આર્યના ભૂતકાળનું સત્ય શોધી કાઢે છે"
"તુમ સે તુમ તક" સીરિયલમાં તાજેતરમાં મીરાની ચાલાકી વિશેનો એક એપિસોડ પ્રસારિત થયો હતો. મીરા અનુને આર્યના જીવનમાંથી દૂર કરવા માંગે છે. આ રીતે, તેણીએ તેની યોજનાને નિષ્ફળ બનાવવાનું આયોજન કર્યું. જોકે, આર્યને મીરાની ચાલાકી વિશે બધું જ ખબર પડી ગઈ. પછી તે તેને બીજી ઓફિસમાં ટ્રાન્સફર કરે છે.
આર્યા અનુને તેના પાસ થવા પર ફૂલોનો ગુલદસ્તો આપીને અભિનંદન આપે છે. પરંતુ એક મોટો વળાંક આવવાનો છે. ઓફિસમાં કામ કરતી વખતે, અનુ રાજનંદિની વિશે જાણે છે. તે તપાસ કરે છે અને આશ્રમમાં પહોંચે છે, જ્યાં તેને રાજનંદિનીનો બળી ગયેલો ફોટો મળે છે. જોકે, અનુને આર્યના રૂમમાં ચોંકાવનારા પુરાવા મળે છે.
શું રાજનંદિની આર્યની પહેલી પત્ની છે?
જ્યારે આર્ય તેની ઓફિસમાં નથી, ત્યારે અનુ દસ્તાવેજો તપાસવા માટે તેની કેબિનમાં જાય છે. આ દરમિયાન, તેને એક કાગળ મળે છે જે આર્ય અને રાજનંદિનીના સંબંધો વિશે સત્ય છતુ કરે છે. કાગળ જોયા પછી, અનુ બેહોશ થઈ જાય છે. આર્ય આવે છે. બેભાન અનુને ઉપાડીને, આર્ય હોસ્પિટલ દોડી જાય છે.
આર્ય અનુ માટે કંઈ પણ કરશે
હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન, અનુ રાજનંદિની અને આર્યના લગ્નની ઝાંખી છબીઓ જુએ છે. તે આશ્ચર્યચકિત થઈને જાગી જાય છે અને હોસ્પિટલ છોડી દે છે. અનુ આ વાતથી ચોંકી જાય છે કે આર્ય સર, જેના પર તે પ્રેમ કરતી હતી, તે પહેલાથી જ પરિણીત છે. આ દરમિયાન, આર્ય પોતાના ભૂતકાળ કે વર્તમાનને પોતાની અને અનુ વચ્ચે ન આવવા દેવાનો દૃઢ નિર્ધાર ધરાવે છે.
