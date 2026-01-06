Tumm Se Tumm Tak: આર્યાને ખરાબ કહેશે અનુ, જ્યારે રાજનંદિની વિશે બીજું સત્ય જાણીને પસ્તાશે, જાણો
Tumm Se Tumm Tak Latest: 'તુમ સે તુમ તક'ના છેલ્લા એપિસોડમાં, અનુ રાજનંદિનીની સત્ય છુપાવવા બદલ આર્યાને ખરાબ કહે છે. આ સાંભળીને, આર્યાને ચક્કર આવવા લાગે છે. આ દરમિયાન, મીરાએ ફરી એકવાર અનુને ઓફિસમાંથી કાઢી મૂકવાની યોજના બનાવી છે. તુમસે તુમ તકના લેટેસ્ટ એપિસોડ તમે ZEE5 પર જોઈ શકો છો.
Tumm Se Tumm Tak Latest: 'તુમ સે તુમ તક' ની કહાનીમાં એક નવો વળાંક આવ્યો છે. અનુ અને આર્યવર્ધન નજીક આવવાના હતા, પરંતુ રાજનંદિનીનું સત્ય જાણ્યા પછી, તેમની વચ્ચેનું અંતર વધી ગયું છે. અનુ હવે રાજનંદિનીને મળવાનું સ્વપ્ન જુએ છે. તેને લાગે છે કે તેણે આર્યા અને રાજનંદિનીના સંબંધોમાં તિરાડ ઉભી કરી છે. તેથી, તે રાજનંદિનીને મળવા અને માફી માંગવા માંગે છે.
લાંબા ગાળે આ નિર્ણયનો પસ્તાવો થશે
વધુમાં, તે આર્યાનો સામનો કરવાનું પણ ટાળે છે. તેણે નોકરી છોડી દેવાનું પણ વિચાર્યું છે જેથી તેને રોજ આર્યાને ન મળવું પડે. જોકે, અનુને લાંબા ગાળે આ નિર્ણયનો પસ્તાવો થશે.
સત્ય છુપાવવા બદલ તેને ઠપકો આપશે
તુમ સે તુમ તકના નવા એપિસોડમાં, અનુ પોતે મીરા પાસે મદદ માંગવા જશે. અનુ કહેશે કે ફક્ત તે જ તેને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં મદદ કરી શકે છે. આ સાંભળીને, મીરા ચોંકી જાય છે, પણ ગુપ્ત રીતે ખુશ થાય છે કારણ કે મીરા તેને આર્યાથી દૂર રાખવા માંગતી હતી. આ પછી, અનુ આર્યાની કેબિનમાં જશે અને સત્ય છુપાવવા બદલ તેને ઠપકો આપશે.
આર્યાને ચક્કર આવી જાય છે
અનુ કહેશે કે તે હવે તેનો સામનો પણ કરવા માંગતી નથી. તેણે આટલું મોટું જૂઠ છુપાવ્યું છે, અને હવે તે રાજનંદિનીને વ્યક્તિગત રીતે મળશે અને માફી માંગશે. આ સાંભળીને, આર્યાને ચક્કર આવી જાય છે. આર્યાને આવી સ્થિતિમાં જોઈને, અનુ ગુસ્સે થઈ જાય છે.
રાજનંદિની હવે આ દુનિયામાં નથી
નવા એપિસોડમાં, આર્યા અનુને બીજું સત્ય જણાવશે. આર્યા કહે છે કે રાજનંદિનીની માફી માંગવી અશક્ય છે કારણ કે તે હવે આ દુનિયામાં નથી. આ સાંભળીને, અનુ ભાંગી પડશે. અનુને આર્યા વિશે આટલું કઠોર બોલવાનો પસ્તાવો થશે. તે આર્યાની નજીક જશે. આ દરમિયાન, મીરાએ અનુને ઓફિસમાંથી કાઢી મૂકવાની યોજના બનાવી લીધી છે. અનુ ઓફિસ છોડશે કે નહીં તે જોવાનું બાકી છે.
