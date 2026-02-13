મોહિતને છોડી આર્યવર્ધન સાથે વેલેન્ટાઇન ડે મનાવશે અનુ, નવા એપિસોડના ફોટા થયા લીક, જાણો
Tumm Se Tumm Tak Spoiler: ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક'માં વેલેન્ટાઇન ડે ઉજવવામાં આવશે. પરંતુ પહેલા, ડૉ. મોહિત અનુના જીવનમાંથી હંમેશ માટે વિદાય લેશે. આર્યા વેલેન્ટાઇન ડે પર અનુને ડેટ પર લઈ જશે, જે અનુ અને આર્યાને ફરીથી એકબીજાની નજીક લાવશે.
- ડૉક્ટર મોહિત અનુને પહેરાવવાનો પ્રયત્ન કરશે મંગળસૂત્ર
- ડૉ. મોહિત સાથેના તેના લગ્ન તોડી નાખશે અનુ
- આર્યા વેલેન્ટાઇન ડે પર અનુને ડેટ પર લઈ જશે
Tumm Se Tumm Tak Spoiler: ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક' સીરિયલમાં આવનારા દિવસોમાં એક મોટો વળાંક આવવા જઈ રહ્યો છે. આ વળાંક અનુ અને આર્યવર્ધનને ફરીથી ભેગા કરી દેશે. તેઓ વેલેન્ટાઇન ડે ઉજવતા જોવા મળશે. પરંતુ આ વળાંક વિશે જાણીએ તે પહેલાં, ચાલો હાલના ટ્રેક અને નવા એપિસોડ વિશે જાણીએ.
તાજેતરમાં જ બતાવવામાં આવ્યું હતું કે અનુ અને ડૉ. મોહિતની સગાઈ આર્યાની નજર સામે થઈ હતી. આર્યા, આ દુઃખ સહન કરી શકતો નથી, નશામાં ઘરે પરત ફરે છે. આર્યા અનુની યાદોમાં ખોવાયેલો રહે છે. તેને કાશ્મીરમાં અનુ સાથે વિતાવેલો ટાઈમ યાદ આવે છે. આ દરમિયાન, આર્યાની માં ગાયત્રી પોતાના દીકરાને આવી સ્થિતિમાં જોઈ સહન કરી શકતી નથી.
ડૉક્ટર મોહિત અનુને પહેરાવવાનો પ્રયત્ન કરશે મંગળસૂત્ર
પોતાનું દુઃખ ભૂલવાનો પ્રયાસ કરવા માટે, આર્ય હાથમાં દારૂની બોટલ લઈને ઘરની બહાર નીકળે છે. તે પોતાને કહે છે કે તે એક સમયે આ જ શેરીમાંથી આટલો મહાન માણસ બનવા માટે ઊભો થયો હતો, અને આજે ભાગ્ય તેને ફરીથી શેરીમાં લાવી દીધો છે. આ સમય દરમિયાન, આર્યનો અકસ્માત થશે.
આ દરમિયાન, અનુનું મન કંઈક અપ્રિય ઘટના તરફ ઈશારો કરશે. જ્યારે તે ઉદાસીન સ્થિતિમાં હોય છે, ત્યારે ડૉ. મોહિત તેની માતા સાથે ઘરે પહોંચે છે. તેની માતા અનુ માટે ખરીદેલું મંગળસૂત્ર ટ્રાય કરવા માંગે છે. તેથી, ડૉ. મોહિત અનુ પર ટ્રાય કરે તે જ સમયે, એક પાડોશી ઘરે આવે છે અને કહે છે કે લગ્ન પહેલાં કોઈ પુરુષ સ્ત્રીને મંગળસૂત્ર પહેરાવી શકતો નથી. આ સાંભળીને, અનુ પાછી હટી જાય છે. તેણીને ખ્યાલ આવે છે કે તે આ લગ્નમાંથી પસાર થઈ શકતી નથી.
ડૉ. મોહિત સાથેના તેના લગ્ન તોડી નાખશે અનુ
આવનારા એપિસોડમાં આર્યવર્ધનના અકસ્માતનું દેખાડવામાં આવશે. જ્યારે અનુને આ વાતની ખબર પડશે, ત્યારે તે ડૉ. મોહિત સાથેના તેના સંબંધ તોડી નાખવાનો નિર્ણય લેશે. એક નવા અહેવાલ મુજબ, અનુ સ્પષ્ટપણે કહેશે કે તે ડૉ. મોહિત સાથે લગ્ન કરી શકતી નથી, કારણ કે તે આર્યાને પ્રેમ કરે છે. અનુની હિંમત પછી, ડૉ. મોહિત તેના માર્ગમાંથી હટી જશે.
આર્યા વેલેન્ટાઇન ડે પર અનુને ડેટ પર લઈ જશે
આવનારા એપિસોડમાં, અનુ અને આર્યા વેલેન્ટાઇન ડેની ઉજવણી સાથે જોવા મળશે. આર્યા તેના પ્રેમને ડેટ પર લઈ જશે અને તેની લાગણીઓ વ્યક્ત કરશે. જો કે, આ પ્રસંગે અનુ ખોવાયેલી દેખાશે. કદાચ તે તેના પિતા ગોપાલના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત છે. જોકે, આગામી એપિસોડ તેમને નજીક લાવશે. વેલેન્ટાઇન ડે ઉજવણીના આ ફોટા સેટ પરથી લીક થયા છે.
