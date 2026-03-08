Tumm Se Tumm Tak: અનુ સામે આવશે આર્યનું અતિત, પુષ્પા લગ્ન કરશે કેન્સલ, જાણો આવનારા એપિસોડ વિશે
Tumm Se Tumm Tak Spoiler: "તુમ સે તુમ તક" સિરિયલમાં, ગોપાલ અનુ અને આર્યના પ્રેમમાં હાર માની લે છે. તેણે તેમના સંબંધનો સ્વીકાર કરી લીધો છે. આ દરમિયાન, મીરાએ પણ આર્ય સમક્ષ પોતાના પ્રેમનો સ્વીકાર કરી લીધો છે. સિરિયલમાંમાં એક નવો વળાંક આવવાનો છે.
Trending Photos
Tumm Se Tumm Tak Spoiler: તુમ સે તુમ તકનો આવનારો એપિસોડ ખૂબ જ રોમાંચક બનવાનો છે. આર્યવર્ધન ઘણા દિવસોથી ગોપાલ શર્માને મનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. હવે, હોળીના પ્રસંગે, આર્યએ તે ચેલેન્જ જીતી લીધો છે. આર્યએ અનુને વચન આપ્યું હતું કે તે તેના પિતાની પરવાનગી મેળવ્યા પછી જ તેને રંગ લગાવશે. તેથી, તે રંગ લઈને અનુના ઘરે પહોંચે છે.
પરંતુ ગોપાલ શર્મા હોળી રમવાથી બચવા માટે ભાગી જાય છે. આર્ય તેનો પીછો કરે છે, પરંતુ અનુ તેને પકડી લે છે અને કહે છે કે તે તેના પર રંગ લગાવશે. આર્ય સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કરે છે, કહે છે કે તે તેના પિતાની પરવાનગી મેળવ્યા પછી જ હોળી રમશે. ગોપાલ આ સાંભળે છે અને તેને આર્ય પર ખૂબ ગર્વ છે.
શું અનુ અને આર્યની સગાઈ થશે?
બતાવવામાં આવશે કે રઘુપતિના કહેવાથી કેટલાક બદમાશો અનુ સાથે ખરાબ વર્તન કરશે. આર્ય શરૂઆતમાં સંયમ બતાવે છે, પરંતુ પછીથી બદમાશોને માર મારે છે. આ જોઈને, ગોપાલને ખ્યાલ આવે છે કે તેને આર્ય કરતાં સારો જમાઈ નહીં મળે. ઘરે પહોંચીને, ગોપાલ આર્ય સરને "આર્યવર્ધન" કહીને બોલાવે છે. તેના અચાનક પૂરા નામના ઉપયોગથી બધા આશ્ચર્યચકિત થાય છે.
પછી ગોપાલ કહે છે કે તેને આ નામની આદત પાડવી જોઈએ, કારણ કે તે તેમનો જમાઈ બનવાનો છે. આ સાંભળીને, અનુની ખુશીનો કોઈ પાર નહોતો. ગોપાલ આર્ય પર હોળીના રંગો લગાવે છે અને તેને અનુ સાથે હોળી રમવાની પરવાનગી આપે છે. આર્ય અને અનુની સગાઈ થવા જઈ રહી છે.
મીરા પોતાના પ્રેમનો એકરાર કરશે
નવા એપિસોડમાં માનસી મીરાને કહેતી જોવા મળશે કે આર્ય ગોપાલને ઈમ્પ્રેસ કરવા માટે 20 વર્ષ પછી હોળી કેવી રીતે રમી રહ્યો છે. આર્ય અને અનુના સંબંધ વિશે સાંભળીને, મીરા પોતાના પ્રેમનો એકરાર કરે છે. મીરા તેની સામે આર્યને પોતાના પ્રેમનો પ્રપોસ કરે છે, તેને કહે છે કે તે તેને કેટલો પ્રેમ કરે છે. અનુ તેની વાતચીત સાંભળે છે. શું મીરા અનુ અને આર્યના સંબંધોમાં તિરાડ ઉભી કરશે તે નવા એપિસોડમાં ખુલશે.
કહાનીમાં એક નવો વળાંક
વાર્તામાં બીજો એક વળાંક આવવાની વાત છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અનુ ફરી એકવાર રાજનંદિની વિશે સત્ય જાણશે. આ દરમિયાન, પુષ્પાને ખબર પડશે કે આર્ય પર તેની પહેલી પત્નીની હત્યાનો આરોપ છે. તે તેની પુત્રીના આર્ય સાથેના લગ્ન રદ કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે