અનુ સામે આવશે આર્યનું સૌથી મોટું સત્ય, ગાયત્રી નથી તેની માતા, અનુ લગ્નની પાડી દેશે ના, જાણો
Tumm Se Tumm Tak Spoiler: ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક' માં એક મોટો વળાંક આવ્યો છે. જ્યારે અનુ અને આર્યના લગ્નની ચર્ચા ચાલી રહી હતી, ત્યારે સત્ય બહાર આવ્યું છે. અનુને ખબર પડે છે કે રાજનંદિનીની માતા કોણ છે અને આર્ય કોનો પુત્ર છે.
- ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક' માં, ગોપાલ આખરે તેની પુત્રી અનુ અને આર્યવર્ધન વચ્ચેના સંબંધ માટે હા પાડી દીધી છે.
- ગાયત્રી અનુને શગુન થાળી આપે છે, અને તે તે સ્વીકારે છે.
- પરંતુ આઓ આર્યા સાથે લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરે છે.
Trending Photos
Tumm Se Tumm Tak Spoiler: ટીવી સીરિયલ 'તુમ સે તુમ તક' માં, ગોપાલ આખરે તેની પુત્રી અનુ અને આર્યવર્ધન વચ્ચેના સંબંધ માટે હા પાડી દીધી છે. આર્ય, તેની શરત પૂરી કરીને, સાત દિવસમાં ગોપાલને મનાવી લે છે. હોળીના ખાસ પ્રસંગે, ગોપાલ પોતે અનુને આર્ય સાથે હોળી રમવાની પરવાનગી આપે છે.
આર્ય બધાની સામે અનુના ગાલ પર હોળીના રંગો લગાવે છે. આ પછી, અનુ આર્યના વિચારોમાં ખોવાઈ જાય છે. આ દરમિયાન, આર્યએ અનુને આશ્ચર્યચકિત કરવા માટે તેની માતા ગાયત્રી સાથે લગ્નની શગુન તૈયાર કરે છે. પરંતુ અનુ આર્યના સૌથી મોટા જૂઠાણાને શોધવાની તૈયારીમાં છે. આ પછી, તે તેની સાથે લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરશે.
શગુનની થાળી ફેંકી દે છે માનસી
હકીકતમાં, આર્ય અનુને આશ્ચર્યચકિત કરવા માટે તેની માતા સાથે લગ્નનું શગુન દેવા જઈ રહ્યો છે. ગાયત્રી તેની પુત્રવધૂ માટે નવી સાડી અને ઘરેણાં તૈયાર કરે છે અને થાળી શણગારે છે. પરંતુ માનસી આર્યની માતા સાથે દલીલ કરે છે, શગુન થાળી ફેકી દે છે.
આર્યા આ વાત જુએ છે અને માનસીને તેના અસંસ્કારી વર્તન માટે ઠપકો આપે છે. પછી ગાયત્રી ફરીથી થાળી શણગારે છે. આર્યા અને ગાયત્રી અનુને આશ્ચર્યચકિત કરવા ઘરે જાય છે. પરંતુ અનુ ઘરે નથી. જ્યારે તે પાછળથી આવે છે, ત્યારે તે થોડી ઉદાસ હોય છે.
ગાયત્રી આર્યાની માતા નથી
ગાયત્રીની માતા અનુને શગુન થાળી આપે છે, અને તે તે સ્વીકારે છે. પરંતુ આઓ આર્યા સાથે લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરે છે. હકીકતમાં, અનુને ખબર પડી ગઈ છે કે આર્યા ગાયત્રીનો પુત્ર નથી, પરંતુ તેનો જમાઈ છે. આર્યાએ ગાયત્રીની પુત્રી રાજનંદિની સાથે લગ્ન કર્યા, અને રાજનંદિની હર્ષની બહેન હતી. અનુ સમજી શકતી નથી કે જો આર્યા રાજનંદિની સાથે લગ્ન કરે છે, તો તે ગાયત્રીનો પુત્ર નથી, પરંતુ તેનો જમાઈ કેમ છે. ગાયત્રી આર્યની સાચી માતા નથી, પણ તેની સાસુ છે. અનુને આ સત્ય ખબર પડી ગઈ છે, અને તે જે જુઠ્ઠાણા છુપાવી રહ્યો છે તેનાથી તેના પરનો વિશ્વાસ ડગમગી ગયો છે.
અનુનો તૂટેલો વિશ્વાસ
અનુ કહે છે કે હવે તેને સંપૂર્ણ સત્ય જાણવાની જરૂર છે અને તે લગ્ન માટે હા કહી શકતી નથી. આર્ય વારંવાર અનુથી સત્ય છુપાવી ચૂક્યો છે. આર્ય અનુને તેનું સત્ય કહેવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ તે સાંભળવાનો ઇનકાર કરે છે. આર્ય એમ પણ કહે છે કે તે અનુને મનાવી લીધા પછી જ લગ્ન કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે