ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Anupama: અનુપમાના 'ઘુમા-ઘુમાકર મારુંગી' ડાયલોગથી સોશિયલ મીડિયા પર આવ્યું વાવાઝોડું, તમે પણ ફટાફટ જોઈ લો Video

Anupama viral video:  અનુપમા ટીવી સીરિયલમાં એક પછી એક ટ્વિસ્ટ આવતા જ રહે છે. જો કે આ શોની એક મજા છે કે થોડા થોડા સમયે અનુપમાના એવા એવા ડાયલોગ વાયરલ થાય છે કે જેને લઈ સોશિયલ મીડિયા પર રીલ્સનો ટ્રેડ શરુ થાય છે. આવો જ એક ડાયલોગ હાલ ઈંટરનેટ પર છવાયો છે. તો ફટાફટ તમે પણ આ ડાયલોગ સાંભળો. અનુપમાનો આ ડાયલોગ સાંભળી તમારા કાનમાંથી પણ લોહી નીકળી જશે..
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 30, 2026, 04:23 PM IST

Anupama viral video: અનુપમા ટીવી સીરીયલ લોકપ્રિય ટીવી સિરિયલ છે. આ સીરીયલની શરૂઆત વર્ષ 2020 માં થઈ હતી અને આજ સુધી આ શો ચાલી રહ્યો છે. અનુપમા શોમાં એક પછી એક એવા ટ્વિસ્ટ આવે છે જેના કારણે આ ટીવી સીરીયલ ટીઆરપી માં ટોપ પર હોય છે અને દર્શકોની ફેવરિટ સિરિયલ પણ બની ગઈ છે. શો ની ટીઆરપી વધે તે માટે શો ના મેકર્સ તેમાં અલગ અલગ ટવિસ્ટ દેખાડતા હોય છે અને હાલના ટ્રેક અનુસાર શોમાં એવો ટ્વિસ્ટ આવવાનો છે જેના કારણે ટીઆરપી વધી જવાની છે. જોકે આ મહાટ્વિસ્ટ પહેલા સોશિયલ મીડિયા પર રૂપાલી ગાંગુલીનો એક મોનોલોગ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. રૂપાલી ગાંગુલી એટલે કે અનુપમાનો આ વખતનો ડાયલોગ એવો છે જેના કારણે મેકર્સને ટ્રોલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ પહેલા પણ અનુપમાના કેટલાક ડાયલોગ વાયરલ થયા હતા. પરંતુ આ વખતના ડાયલોગ ને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર લોકો કહી રહ્યા છે કે તેને સાંભળીને કાનમાંથી લોહી નીકળવા લાગે. 

ઇન્ટરનેટ પર જે ક્લિપ વાઇરલ થઈ રહી છે તેમાં અનુપમા સીરીયલનું મુખ્ય કેરેક્ટર અનુપમા એટલે કે રૂપાલી ગાંગુલી એકદમ ગુસ્સામાં લાંબો ડાયલોગ બોલતી જોવા મળે છે. જેમાં તે કોઈને ખૂબ જ ખરાબ રીતે મારવાની વાત કરી રહી છે. આ ક્લિપ વાયરલ થયાની સાથે જ કેટલાક લોકો અનુપમાના મોનોલોગની અને તેના એક્સપ્રેશનની વાહ વાહી કરી રહ્યા છે તો કેટલાક લોકો સોશિયલ મીડિયા પર મેકર્સ અને અનુપમાને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે. કેટલાક યુઝરને લાગી રહ્યું છે કે આ ડાયલોગ ખૂબ જ લાંબો અને કંટાળાજનક છે. કેટલાક લોકો કહી રહ્યા છે કે આ ડાયલોગ કાનમાંથી લોહી કાઢે તેવો છે. કેટલાક યુઝર એવી કોમેન્ટ કરી રહ્યા છે કે આ ડાયલોગ સાંભળીને જ કોઈ મરી જાય. કોઈએ એવું પણ લખ્યું છે કે આ ડાયલોગ સાંભળીને લોકો પણ કન્ફ્યુઝ થઈ રહ્યા છે કે હવે ક્યારે મારશે.?

આ ડાયલોગનો વિડીયો રૂપાલી ગાંગુલીએ પણ તેના instagram પેજ પર પણ શેર કર્યો છે. આ ડાયલોગમાં તે સામેના કેરેક્ટર પર દબંગ અંદાજમાં ભડકી છે અને લાંબો ડાયલોગ બોલી રહી છે. સામાન્ય એપિસોડમાં શાંત અને સમજદાર દેખાતી અનુપમાનું આ રૂપ જોઈને યુઝર્સ તેની સરખામણી સલમાન ખાન સાથે કરી રહ્યા છે. તો કેટલાક લોકો સોશિયલ મીડિયા પર અનુપમાના આ ડાયલોગના મીન્સ બનાવી રહ્યા છે. 

મહત્વનું છે કે અનુપમાના આ પહેલા પણ કેટલાક ડાયલોગ ખૂબ જ વાયરલ થયા હતા અને લોકોએ તેની ભરપૂર મઝા લીધી હતી. આ પહેલા અનુપમાના ડાયલોગ જેમકે મેં ઘુમું, ફીરું.. નાચું.. ગાઉં આપકો ક્યા... વાળો ડાયલોગ પણ ફેમસ થયો હતો અને તેના પર ઢગલા બંધ રિલ્સ બની હતી. ત્યાર પછી ફરી એક વખત અનુપમાનો એક ડાયલોગ વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને લોકો સોશિયલ મીડિયા પર તેની પણ મજા લઇ રહ્યા છે.
 

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

AnupamadialogueViral Videosocial mediaઅનુપમા

