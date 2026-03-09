Anupama: અનુપમા શો નો પ્રોમો જોઈ ભડક્યા દર્શકો, અનુપમાને ગોવામાં મળશે છઠ્ઠો પ્રેમી, સીરીયલ પર ફુટ્યો લોકોનો ગુસ્સો
Anupama Show Latest Update: અનુપમા શો શરુ થયો ત્યારે લોકોએ આ સીરીયલના ખૂબ વખાણ કર્યા હતા કે લાંબા સમય પછી ટીવી પર સારી સીરીયલ જોવા મળી. પરંતુ હવે જે રીતે સીરીયલને આગળ વધારવા માટે શો માં નવા નવા પાત્રો અને અનુપમાના નવા સફર દેખાડવામાં આવે છે તેને જોઈ લોકો ભડકી ગયા છે. શો માટે જે નવો લીપ આવશે તેનો પ્રોમો જોઈ સોશિયલ મીડિયા પર લોકોએ મેકર્સને ન કહેવાના શબ્દો કહી દીધા છે.
- અનુપમા કરશે ગોવામાં નવી શરુઆત.
- અનુપમા સીરીયલ પર ફુટ્યો લોકોનો ગુસ્સો
- પ્રોમોની પોસ્ટમાં કોમેન્ટ કરી અનુપમાને કરી ટ્રોલ.
Anupama Show Latest Update: અનુપમા સીરીયલમાં અનુપમા ફરી એકવાર નવી શરુઆત કરવા જઈ રહી છે. અનુપમા પરદાદી બની ચુકી છે પરંતુ તેમ છતાં સીરીયલ શરુ થઈ ત્યારે હતી એવી ને એવી જ છે અને પોતાની વધતી ઉંમરે પણ દર થોડા થોડા વર્ષે એક નવી શરુઆત કરવા માટે તૈયાર હોય છે. નવાઈની વાત તો એ છે કે જ્યારે અનુપમા નવી શરુઆત કરે છે ત્યારે તેના જીવનમાં નવા પ્રેમની પણ એન્ટ્રી થઈ જાય છે.
અનુપમાની લાઈફમાં નવા પ્રેમીની એન્ટ્રી
અનુપમા શો માં જ્યારે વનરાજની લાઈફમાં કાવ્યાની એન્ટ્રી થઈ હતી ત્યારે લોકોનો ગુસ્સો વનરાજ પર ફુટ્યો હતો. પરંતુ હવે અનુપમાના જીવનમાં એટલા પ્રેમીઓની એન્ટ્રી બતાવી દીધી છે કે લોકોનો ગુસ્સો સીરીયલ પર ફુટવા લાગ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર જ્યારથી અનુપમા સીરીયલનો નવો પ્રોમો શેર થયો છે ત્યારથી લોકો અનુપમા શોના મેકર્સ અને રાઈટર્સને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે. લોકોનું કહેવું છે કે અનેક લોકો એવા હશે જેમને જીવનમાં એક સાચો પ્રેમ કરનાર નથી મળતો અને અનુપમાને આ ઉંમરે પણ એક પછી એક એમ 6 પ્રેમ કરવા વાળા મળી જાય છે. પરદાદી બની ચુકી હોવા થતાં અનુપમા એવી જ લાગે છે કે તેના પ્રેમમાં કોઈ ને કોઈ પડી જ જાય છે.
અનુપમા શો ને લોકો કરી રહ્યા છે ટ્રોલ
અનુપમા શોના લેટેસ્ટ લીપની વાત કરીએ તો પ્રાર્થનાના મોત પછી શો અમુક વર્ષ આગળ વધી જશે અને અનુપમા સીધી ગોવા પહોંચી ચુકી હશે. અહીં તે ગોવાની બીચ પર થેપલા, ઢોકળા સહિતના ગુજરાતી નાસ્તાનો બિઝનેસ કરવાની ટ્રાય કરશે. આ સમયે તેના જીવનમાં આવનાર નવા વ્યક્તિની એન્ટ્રી પણ દેખાડવામાં આવે છે. આ પ્રોમો જોઈ લોકોમાં અનપમાના વધુ એક નયા સફરને જોઈ ગુસ્સાનો જ્વાળામુખી ફુટ્યો છે. લોકોને શો માં આગળ શું થવાનું છે તે જોવામાં રસ નથી. જે રીતે શો ને ટ્રોલ કરવામાં આવે છે તેને જોઈ લાગે છે કે આ શો બંધ થઈ જાય તેમાં લોકો વધારે ખુશ થશે.
અનુપમા શો ને લઈ લોકોની મજેદાર કોમેન્ટ
સોશિયલ મીડિયા પર શો નો પ્રોમો આવ્યા પછી તેની નીચે લોકો મજેદાર કોમેન્ટ કરી પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. શો માટે એક યુઝરે લખ્યું છે કે, શો જે ટ્વીસ્ટ આવે તેને અનુપમા કા નયા સફર ન કહો, તેને અનુપમાનો નવો આશિક કહો... એક યુઝરે લખ્યું છે કે મને એક પ્રેમી નથી મળતો અને અનુપમાને છઠ્ઠો પ્રેમી મળી ગયો. શો માં જે રીતે લીપ આવ્યા છે તેને જોતા અનુપમાની જે ઉંમર હોય તેમાં તેની લાઈફમાં નવા પાર્ટનર્સની એન્ટ્રી થતી જ રહે છે તે જોઈ લોકો ભડકી રહ્યા છે.
દુનિયા પુરી થશે પણ અનુપમાની નવી શરુઆત ચાલતી હશે
કેટલાક લોકોએ અનુપમાને હળવા અંદાજમાં ટ્રોલ કરી છે. લોકોનું કહેવું છે કે, લોકો નવી શરુઆત માટે કંપની બદલે પણ અનુપમા દેશ અને રાજ્ય બદલી નવી શરુઆત કરે છે. કેટલાક લોકોનુ કહેવું છે કે શો માં દરેક કામમાં અનુપમાને ફેલ થતા દેખાડવામાં આવે છે આ કયા પ્રકારનું વુમન એમ્પાવરમેન્ટ છે. દર વખતે અનુપમાની નવી શરુઆત લોકોને હવે કંટાળાજનક લાગી રહી છે. જેના કારણે લોકોનું કહેવું છે કે મેકર્સે આ સ્ટોરીને લાંબી ખેંચવાને બદલે પુરી કરી દેવી જોઈએ અને તેમાં ફેરફાર વિશે વિચારવું જોઈએ. કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે એક દિવસ બધું જ ખતમ થઈ જશે તો પણ અનુપમા કોઈ જગ્યાએ જઈ નવી શરુઆત કરતી જોવા મળશે..
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
