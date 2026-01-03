Bollywood: રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધરની સફળતા પછી સિનેમાઘરોમાં ફરીથી રિલીઝ થશે તેની ડૈબ્યૂ ફિલ્મ બૈંડ બાજા બારાત
Bollywood: રણવીર સિંહ અને અનુષ્કા શર્માની ફિલ્મ બેંડ બાજા બારાત સિનેમાઘરોમાં ફરીથી રિલીઝ થવા માટે તૈયાર છે. આ ફિલ્મના માધ્યમથી અનુષ્કા શર્માને ફરીથી લોકો ફિલ્મી પડદે જોઈ શકશે. અનુષ્કા શર્મા અને રણવીર સિંહના ચાહકો આ ફિલ્મની રિ રીલીઝને લઈને ઉત્સાહિત છે.
Bollywood: યશ રાજ બેનરની સુપરહિટ ફિલ્મ બેંડ બાજા બારાત ફરી એકવાર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. આ ફિલ્મ 2010 માં રિલીઝ થઈ હતી. અને હવે 16 જાન્યુઆરીએ ફરીથી તેને સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે. આ ફિલ્મ રોમાંટિક કોમેડી ફિલ્મ છે જેમાં રણવીર સિંહ અને અનુષ્કા શર્માની જોડી છે. ફિલ્મની સ્ટોરીમાં મહત્વકાંક્ષા, મિત્રતા અને પ્રેમ જોવા મળે છે. આ ફિલ્મ પહેલીવાર રિલીઝ થઈ ત્યારે લોકોનું દિલ જીતી ગઈ હતી.
બેંડ બાજા બારાત ફિલ્મ 2 કારણથી ખાસ બની શકે છે. એક તો આ ફિલ્મના માધ્યમથી લોકો અનુષ્કા શર્માને વર્ષો પછી સ્ક્રીન પર જોઈ શકશે. કારણ કે અનુષ્કા શર્મા ઘણા સમયથી ફિલ્મોથી દુર છે. અને બીજું કારણ છે કે આ ફિલ્મ રણવીર સિંહની પહેલી ફિલ્મ છે. પહેલી ફિલ્મથી રણવીર સિંહ બોલીવુડમાં છવાઈ ગયો હતો. રણવીર સિંહની શરુઆત બેંડ બાજા બારાતથી થઈ હતી અને આજે તેની ફિલ્મ ધુરંધર દેશ-વિદેશમાં ધુમ મચાવી રહી છે. રણવીર સિંહે 16 વર્ષમાં બોલીવુડમાં નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી છે.
હાલ સિનેમાઘરોમાં રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધર છવાયેલી છે. બોક્સ ઓફિસ પર આ ફિલ્મ કમાણીના રેકોર્ડ તોડી રહી છે. દુનિયાભરમાં આ મુવીએ 1162 કરોડ રુપિયા કમાયા છે. કમાણીની વાતમાં ધુરંધરે શાહરુખ ખાનની ફિલ્મ જવાનને પણ પાછળ છોડી દીધી છે. તેવામાં રણવીર સિંહના ચાહકો માટે બેંડ બાજા બારાત ફિલ્મની રિલીઝ સરપ્રાઈઝ છે.
રણવીર સિંહની પહેલી ફિલ્મ બેંડ બાજા બારાત હતી અને હવે આ ફિલ્મ રી રીલીઝ થવા જઈ રહી છે. વર્ષ 2010 માં આવેલી ફિલ્મ 16 વર્ષ પછી ફરીથી રિલીઝ કરવામાં આવશે. આ ફિલ્મ16 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.
વર્ષ 2010 માં આવેલી ફિલ્મ બેંડ બાજા બારાતને મનીષ શર્માએ ડાયરેક્ટ કરી હતી. આ ફિલ્મ 15 કરોડના બજેટમાં બની હતી અને ભારતમાં આ ફિલ્મનું કલેકશન 17.9 કરોડ હતું. જ્યારે દુનિયાભરમાં આ ફિલ્મે 30 કરોડની કમાણી કરી હતી. ફિલ્મની સ્ટોરી 2 વેડિંગ પ્લાનર આસપાસ ફરે છે. અનુમાન છે કે રણવીર સિંહની ફિલ્મ ધુરંધરના ક્રેઝ વચ્ચે તેની પહેલી ફિલ્મ બેંડ બાજા બારાતને પણ ફાયદો થઈ શકે છે.
