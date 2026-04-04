ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

OTT Release: વધ 2, સિતારે ઝમીન પર સહિતની ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ ઓટીટી પર રિલીઝ, નક્કી કરી લો રવિવારે શું જોશો

OTT Releases This Week: રવિવારની રજામાં ઘરે બેઠા જોવા માટે તમારી પાસે ફિલ્મ અને વેબ સીરીઝના 5 ઓપ્શન છે. એપ્રિલ મહિનાના પહેલા સપ્તાહમાં ઓટીટી પર હિંદી ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ ચુકી છે. લિસ્ટ જોઈ ફટાફટ નક્કી કરી લો તમે રજામાં શું જોવાના છો. ?
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:02 PM IST
  • એપ્રિલ મહિનામાં ઓટીટી પર રિલીઝ થયેલી હિંદી ફિલ્મો.
  • આમિર ખાનની સિતારે ઝમીન પર જુઓ પરિવાર સાથે.
  • થ્રીલર ફિલ્મ જોવી હોય તો વધ 2 બેસ્ટ ઓપ્શન

OTT Releases This Week: કોઈપણ નવી ફિલ્મ કે વેબ સીરીઝ ઓટીટી રિલીઝ થાય તો તે મોટાભાગે વિકેન્ડ પર સ્ટ્રીમ કરવામાં આવે છે. એપ્રિલ મહિનાના પહેલા સપ્તાહમાં પણ અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ રીલીઝ કરવામાં આવી છે. રવિવારે ઘરે બેસીને પરિવાર સાથે જો તમે સારી ફિલ્મ જોવા માંગો છો તો આ સપ્તાહમાં એ પણ શક્ય બનશે. કારણકે આ વિકેન્ડમાં આમિર ખાનની ફિલ્મ સિતારે જમીન પર પણ ઓટીટી પર આવી ગઈ છે. આ ફિલ્મ જો તમે થિયેટર માં જઈને ન જોઈ હોય તો રવિવારે ઘરે બેઠા જોઈ શકશો. તો ચાલો ફટાફટ એક નજર કરી લો આ વિકેન્ડમાં કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર કઈ ફિલ્મ અને વેબ સીરીઝ રિલીઝ થઈ છે. 

મામલા લીગલ હૈ

3 એપ્રિલથી ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર મામલા લીગલ હે વેબ સિરીઝની બીજી સીઝન સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવી છે. મામલા લીગલ હે એક કોમેડી કોર્ટ રૂમ ડ્રામા સીરીઝ છે. 3 એપ્રિલે મામલા લીગલ હે વેબ સિરીઝની બીજી સિઝન રિલીઝ થઈ છે. આ વેબ સિરીઝની પહેલી સિઝન પણ હિટ રહી હતી. 

વધ 2

સંજય મિશ્રા અને નીના ગુપ્તાની દમદાર ફિલ્મ વધ 2 પણ ત્રણ એપ્રિલથી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે. વધ 2 ફિલ્મ વધ ફિલ્મ ની સિક્વલ છે. આ વખતે ફિલ્મની સ્ટોરી જેલ અને જેલના કેદીઓની આસપાસ ફરે છે. જણાવી દઈએ કે સંજય મિશ્રા અને નીના ગુપ્તાની ફિલ્મ વધ પણ લોકોને પસંદ પડી હતી. હવે જોવાનું રહ્યું કે વધ 2 ફિલ્મ લોકોને કેવી લાગે છે. 

સિતારે જમીન પર 

આમિર ખાન, જેનેલીયા દેશમુખ અને દર્શન સફારીની ફિલ્મ સિતારે જમીન પર પણ ઓટીટી પર રિલીઝ થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મ સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ ત્યારે તેની ખૂબ જ ચર્ચા થઈ હતી. સિતારે જમીન પર આમિર ખાનની બ્લોક બસ્ટર ફિલ્મ તારે જમીન પરની સીકવલ છે. સિતારે જમીન પર ફિલ્મ 3 એપ્રિલથી સોની લીવ પર સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે. 

હેપી પટેલ 

વીરદાસ, મોના સિંહ અને મિથિલા પાલકરની ફિલ્મ હેપી પટેલ ખતરનાક જાસૂસ નેટફિક્સ પર 1 એપ્રિલથી સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ આમીર ખાનના પ્રોડકશનમાં બનેલી ફિલ્મ છે. જેમાં વીરદાસ જાસૂસની ભુમિકામાં છે. 

મા કા સમ 

Amazon prime વિડીયો પર 3 એપ્રિલ થી મિહિર આહુજા, મોના સિંહ અને રણવીર શોરીની ફિલ્મ મા કા સમ રિલીઝ કરવામાં આવી છે. ફિલ્મમાં માતાની એકલતાનો અનુભવ કરીને દીકરો તેના માટે સાથી શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. 

ભાભીજી ઘર પર હે 

મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ ભાભીજી ઘર પર હે પણ આ સપ્તાહમાં ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ ગઈ છે. ભાભીજી ઘર પર હે ટીવીની લોકપ્રિય સિરિયલ હતી તેના પરથી ફિલ્મ બનાવવામાં આવી હતી. આ ફિલ્મ હવે ઝી5 પર જોઈ શકાશે. ફિલ્મમાં અંગુરી ભાભી, અનિતા ભાભી, તિવારીજી અને વિભૂતિ મજેદાર અંદાજમાં જોવા મળશે.

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

