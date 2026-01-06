AR Rahman Birthday: હિંદુમાંથી મુસ્લિમ કેમ બની ગયા એ.આર. રહેમાન, આ ઘટનાએ બધું જ બદલી નાખ્યું
AR Rahman Birthday Special: સંગીત ક્ષેત્રે અમીટ છાપ છોડનાર એ.આર. રહેમાન આજે તેમનો 59મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. આ પ્રસંગે, અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે તેમણે પોતાનો ધર્મ કેમ બદલ્યો. ચાલો જાણીએ કે તેમણે હિન્દુમાંથી મુસ્લિમ કેવી રીતે ધર્મ પરિવર્તન કર્યું.
AR Rahman Birthday Special: એઆર રહેમાન... આ નામ ભારતીય સંગીત જગતમાં ખુબ જાણીતું છે. એઆર રહેમાને સંગીતકાર તરીકે મોટી ઓળખ બનાવી છે. જ્યારે પોતાના અવાજથી તેઓ લાખો લોકોના દિલ જીતવામાં સફળ રહ્યાં છે. પોતાના કામની સાથે-સાથે રહેમાન અંગત જીવનને લઈને પણ ચર્ચામાં રહ્યાં છે. હંમેશા તેમના ધર્મને લઈને ચર્ચા થતી રહે છે. મુસ્લિમ ધર્મ અપનાવતા પહેલા રહેમાન હિંદુ હતા. આવો આજે તેમના જન્મદિવસ પર તમને જણાવીએ આખરે તેમણે કેમ પોતાનો ધર્મ બદલી લીધો હતો?
એઆર રહેમાનનો જન્મ 6 જાન્યુઆરી 1967ના તમિલનાડુની રાજધાની ચેન્નઈમાં થયો હતો. આજે 59 વર્ષમાં પ્રવેશેલા રહેમાનનો જન્મ હિંદુ પરિવારમાં થયો હતો. તેમનું નામ દિલીપ કુમાર હતું. પરંતુ બાદમાં તેમના જીવનમાં એવી ઘટના બની જેણે બધુ બદલી નાખ્યું હતું. ત્યારબાદ તેમણે પોતાનો ધર્મ બદલવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. ઓસ્કાર અને ગ્રેમી એવોર્ડ જીતી ચુકેલા રહેમાનના ધર્મ બદલવાનો મામલો તેમના પિતા સાથે જોડાયેલો છે.
આ ઘટના બાદ બદલી નાખ્યો ધર્મ
એઆર રહેમાને એક વાતચીતમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે તેમના પિતા કેન્સરનો સામનો કરી રહ્યાં હતા અને તેમના અંતિમ દિવસોમાં તેમની સારવાર એક સૂફી સંતે કરી હતો. વર્ષો બાદ જ્યારે રહેમાનની સૂફી સંત સાથે મુલાકાત થઈ તો તેમણે પરિવાર સહિત ઈસ્લામ ધર્મ અપનાવી લીધો હતો. દિલીપકુમાર ત્યારબાદ અલ્લાહ રક્ખા રહેમાન (એઆર રહેમાન) બની ગયા હતા. તેમણે તે પણ જણાવ્યું કે એ આર રહેમાન નામ તેમને એક હિંદુ એસ્ટ્રોલોજર પાસેથી મળ્યું હતું.
મ્યૂઝિક ફીલ્ડમાં આવવાની ઈચ્છા નહોતી
એઆર રહેમાને એક વાતચીત દરમિયાન ખુલાસો કર્યો હતો કે મ્યૂઝિક ફીલ્ડમાં આવવાનો તેમનો કોઈ ઈરાદો નહોતો. પરંતુ તેઓ કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર બનવા ઈચ્છતા હતા. પરંતુ ભાગ્યને તે મંજૂર નહોતું. આ કલાકારે વર્ષ 1992મા આવેલી દિગ્ગજ ફિલ્મમેકર મણિ રત્નમની ફિલ્મ રોઝાના ગીતથી પોતાના સિનેમા કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. આ પિક્ચરની સાથે-સાથે તેમના ગીત ખૂબ પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા.
