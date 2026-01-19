હિન્દુ પરિવારમાં જન્મેલા એ.આર. રહેમાને આ દુઃખદ કારણસર અપનાવી લીધો હતો ઇસ્લામ ધર્મ
AR Rahman: એ. આર. રહેમાનનો જન્મ હિંદુ પરિવારમાં થયો હતો. બાદમાં તેમણે ઇસ્લામ ધર્મ અંગિકાર કર્યો હતો. તેનું કારણ જાણી તમે પણ ચોંકી જશો.
AR Mahman આ દિવસોમાં પોતાના એક નિવેદનને કારણે ચર્ચામાં છે. હકીકતમાં તેમણે એક ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન કહ્યું હતું કે છેલ્લા 8 વર્ષથી બોલીવુડમાં કામ મળ્યું નથી. તેમણે તેની પાછળનું કારણ જણાવતા કહ્યું કે સત્તા હવે ક્રિએટિવ લોકોના હાથમાં રહી નથી. પોતાના નિવેદન બાદ એ આર રહેમાન ટ્રોલ થઈ રહ્યાં છે. આ વચ્ચે શું તમે જાણો છો કે એ આર રહેમાનનો જન્મ હિંદુ પરિવારમાં થયો હતો તો પછી તેઓ મુસ્લિમ કેમ બની ગયા? તેની પાછળ દર્દનાક કારણ છે.
હિંદુ પરિવારમાં થયો હતો જન્મ
રહેમાન દેશના એકમાત્ર ભારતીય છે જેમણે 2009મા સ્લોમડોગ મિલિયનેયર અને 127 ઓવર્સ જેવી ફિલ્મોમાં શાનદાર કામ માટે બે એકેડમી પુરસ્કાર જીત્યા હતા. ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે રહેમાન હિંદુ હતા અને પોતાના પિતાના નિધન બાદ તેમણે ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવી લીધો હતો. મહત્વનું છે કે તમિલનાડુના મદ્રાસમાં રહેમાનનો જન્મ થયો હતો અને તેમનું સાચુ નામ દિલીપ કુમાર રાજગોપાલા હતું. તેમણે ચાર વર્ષની ઉંમરમાં પિયાનો શીખી સંગીતની દુનિયામાં પોતાની સફર શરૂ કરી હતી. તેમના પિતા આર. કે શેખર પણ એક ફિલ્મ સ્કોર કંપોઝર હતા.
એ આર રહેમાન જ્યારે 9 વર્ષના હતા ત્યારે તેમના પિતાનું નિધન થઈ ગયું હતું. ત્યારબાદ રહેમાનના પરિવારે આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેમના પિતાના મ્યુઝિક ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટના ભાડાથી પરિવારનું ભરણપોષણ થતું હતું. પરિવારની જવાબદારી રહેમાન પર આવી ગઈ હતી. તેઓ અભ્યાસની સાથે-સાથે આવક માટે નાના-મોટા કામ કરતા હતા, કામને કારણે તેઓ સ્કૂલ જઈ શકતા નહોતા અને પરીક્ષામાં નાપાસ થતાં હતા.
રહેમાને કેમ ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવ્યો?
ગરીબીએ રહેમાનને ખૂબ પરેશાન કર્યા હતા અને તેમણે પોતાની બધી આશા ગુમાવી દીધી હતી. તે સમયે તેમની મુલાકાત એક જાણીતા પીર, કાયદી સાહેબ સાથે થઈ અને તે તેમના મૂલ્યો અને શિક્ષણથી પ્રભાવિત થયા. તેથી તેમણે 23 વર્ષની ઉંમરમાં પોતાના માતા અને બહેનો સાથે ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવી લીધો હતો. કરણ થાપરની સાથે એક જૂના ઈન્ટરવ્યુમાં રહેમાને પોતાના ધર્મ પરિવર્તન વિશે વાત કરતા ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવવાને અંગત અને ધાર્મિક નિર્ણય ગણાવ્યો હતો. તેમણે યાદ કર્યું કે કઈ રીતે એક સૂફી ધાર્મિક હીલરે કેન્સરનો સામનો કરી રહેલા તેમના પિતાની સારવાર કરી હતી. રહેમાને જણાવ્યું- અમે સાત-આઠ વર્ષ બાદ તે સૂફી ચિકિત્સકને મળ્યા, અને ત્યારે અમે એક આધ્યાત્મિક માર્ગ અપનાવ્યો, જેનાથી અમને શાંતિ મળી.
હિંદુ એસ્ટ્રોલોજર પાસેથી મળ્યું હતું મુસ્લિમ નામ
રહેમાન અને તેમના માતા હિંદુ ધર્મનું પાલન કરતા હતા અને જે હબીબુલ્લાહ રોડ હાઉસમાં મોટા થયા, તેમની દીવાલો પર હિંદુ દેવી-દેવતાઓની તસવીરો લાગી હતી. ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવ્યા બાદ રહેમાને પોતાનું નામ અબ્દુલ રહેમાન રાખી લીધું કારણ કે તેમને પોતાનું અસલી નામ દિલીપ કુમાર પસંદ નહોતું. શું તમે જાણો છો કે રહેમાનને આ નવું નામ એક હિંદુ જ્યોતિષીએ આપ્યું હતું?
નસરીન મુન્ની કબીરના પુસ્તક 'એ. આર. રહેમાનઃ ધ સ્પિરિટ ઓફ મ્યુઝિક'માં રહેમાને આ વાત શેર કરી અને જણાવ્યું હતું, સાચુ કહું તો મને મારૂ નામ ક્યારેય પસંદ આવ્યું નહીં. મહાન અભિનેતા દિલીપ કુમારનો અનાદાર કરવાનો મારો કોઈ ઈરાદો નતી. પરંતુ કોઈ રીતે મારૂ નામ મારી છબી સાથે મેળ ખાતું નહોતું. તેમણે અબ્દુલ રહેમાન અને અબ્દુલ રહીમ નામ સૂચવ્યા અને કહ્યું કે બંનેમાંથી કોઈપણ નામ મારા માટે સારૂ રહેશે. મને રહેમાન નામ પસંદ આપ્યું. એક હિંદુ જ્યોતિષીએ મને મારૂ મુસ્લિમ નામ આપ્યું હતું.
