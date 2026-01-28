Arijit Singh: અરિજીત સિંહના કરિયરમાં પણ થયા છે હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા, આ 4 ઘટનામાં અરિજિત આવ્યો વિવાદમાં
Arijit Singh Controversies: બોલીવુડના લોકપ્રિય પ્લેબેક સિંગર અરિજિત સિંહે ફિલ્મી ગીતો ગાવામાં નિવૃત્તિ જાહેર કરી દીધી છે. આ વાતની પુષ્ટિ તેણે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા કરી છે. અરિજિત સિંહ બોલીવુડના લોકપ્રિય ગાયક છે જો કે તેના કરિયરમાં પણ વિવાદો થયા છે. તેમાં પણ 4 ઘટના એવી છે જેમાં અરિજિત સિંહ પર લોકોનો ગુસ્સો ફુટ્યો હતો.
Arijit Singh Controversies: અરિજિત સિંહ એવું નામ છે જે ઇન્ડિયન મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આજના સમયમાં છવાયેલું છે. અરિજિત સિંહનો અવાજ દરેક તૂટેલા દિલને શાંતિનો અનુભવ કરાવે છે. બોલીવુડમાં અરિજિત સિંહ ને સૌથી શાંત અને વિવાદ રહીત ગાયક માનવામાં આવે છે. અરિજીત સિંહની છાપ લોકોના દિલમાં ખૂબ જ સારી છે તેના વિશે એવું કહેવાય છે કે તે ડાઉન ટુ અર્થ રહેતો ગાયક છે અને પોતાના ચાહકોના પ્રેમનું હંમેશા માન રાખે છે. અરિજિત સિંહ લાઈમલાઈટથી દૂર રહેવાનું પસંદ કરે છે. બોલીવુડની ચમક ધુમકથી દુર તે સાદગીથી જીવન જીવે છે. પરંતુ બોલિવૂડમાં કોઈ વ્યક્તિ વિવાદ વિના આગળ વધે તેવું શક્ય નથી. તેવી જ રીતે કરોડો લોકોના પ્રિય ગાયક અરિજિત સિંહના કરિયર સાથે પણ 4 વિવાદો જોડાયેલા છે આ વિવાદો વિશે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે. અરિજિત સિંહના કરિયરના સૌથી ચર્ચિત વિવાદો વિશે આજે જાણીએ. તો ચાલો તમને એ 4 ઘટના વિશે જણાવીએ જ્યારે બોલિવૂડના લોકપ્રિય ગાયક અરિજિત સિંહ પણ વિવાદમાં આવી ગયા હતા.
અરિજિત સિંહ અને સલમાન ખાનની ફાઈટ
અરિજીત સિંહના કરિયરનો સૌથી મોટો અને લાંબા સમય સુધી ચાલેલો વિવાદ હતો સલમાન ખાન સાથેની તેની ફાઈટ. ખૂબ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે વર્ષ 2014માં એક એવોર્ડ ફંક્શનથી સલમાન ખાન અને અરિજિત સિંહ વચ્ચે વિવાદ શરૂ થયો હતો. આ વિવાદની શરૂઆત એક મજાક સાથે થઈ હતી. વર્ષ 2014માં જ્યારે અરિજિત સિંહનું કરિયર પિક પર હતું ત્યારે તે એક એવોર્ડ ફંક્શનમાં ચપ્પલ પહેરી અને થાકેલી અવસ્થામાં એવોર્ડ લેવા પહોંચ્યો હતો. તે સમયે સલમાન ખાન હોસ્ટ હતો અને તેને અરિજિત સિંહના લુક પર ટિપ્પણી કરી હતી. સલમાન ખાનને અરિજિત સિંહ પણ વળતો જવાબ આપી દીધો જે સલમાન ખાનને ગમ્યો નહીં. ત્યાર પછી સુલતાન ફિલ્મમાં જે ગીત અરિજિત સિંહ ગાય લીધું હતું તે ગીત કાપીને રાહત ફતેહ અલી ખાન પાસે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું. આ ઘટના પછી અરિજિત સિંહે ફેસબુક પર એક લાંબી પોસ્ટ લખી સલમાન ખાનની માફી પણ માંગી હતી. પરંતુ સલમાન ખાનનો ગુસ્સો શાંત થતાં નવ વર્ષ લાગી ગયા. ત્યાર પછી સલમાન ખાન અને અરિજિત સિંહ વચ્ચે સમાધાન થયું અને તેણે ટાઈગર 3 માટે ગીત ગાયું. જોકે અરિજિત સિંહનું છેલ્લું ગીત પણ સલમાન ખાનની ફિલ્મ બેટલ ઓફ ગલવાનનું છે.
પસૂરી રિમેક માટે વિવાદ
અરિજીતસિંહ બીજી વખત વિવાદમાં ત્યારે આવ્યો જ્યારે તેણે પાકિસ્તાની સુપરહિટ ગીત પસૂરીનું રિમેક બનાવ્યું. ફિલ્મ સત્ય પ્રેમ કી કથામાં આ ગીત આવ્યું હતું અને તેના કારણે અરિજિત સિંહ વિવાદમાં આવી ગયો હતો. તે સમયે ભારત અને પાકિસ્તાન બંનેના પ્રશંશકોએ તેના પર ઓરીજનલ ગીતને બરબાદ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ વિવાદ પણ ખૂબ જ વકર્યો હતો અને અરિજિત સિંહે સ્પષ્ટતા કરવી પડી હતી. તે સમયે અરીજીત સિંહ એ કહ્યું હતું કે આ ગીત ફક્ત ચેરિટી માટે પૈસા એકત્રિત કરવા માટે ગાવામાં આવ્યું છે કારણ કે તે આ ગીતના માધ્યમથી જે આવક થાય તે એનજીઓને દાન કરવાના હતા. આ ખુલાસો થયા પછી વિવાદ શાંત થયો પરંતુ ત્યાં સુધી અરિજિત સિંહની ભારે આલોચના થઈ હતી.
ઔરંગાબાદમાં કોન્સર્ટમાં વિવાદ
અરિજીતસિંહ ત્રીજી વખત ઇન્ટરનેટ પર ત્યારે વિવાદમાં આવ્યો હતો જ્યારે ઔરંગાબાદના એક કોન્સર્ટમાં તેણે એક મહિલા પ્રશંસકને ટીચર બનીને સલાહો આપી હતી. ઔરંગાબાદમાં અરિજિત સિંગનો એક લાઈવ કોન્સર્ટ હતો તે દરમિયાન એક મહિલા પ્રશંસકે અરિજિત સિંહનો હાથ પકડ્યો અને જોરથી ખેંચ્યો હતો.. આ ઘટના પછી અરિજિત સિંહે ગીત ગાવાનું તુરંત બંધ કરી દીધું અને મહિલાને કડક શબ્દોમાં કહ્યું કે તે અહીં મજા કરવા આવી છે, તેને ઈજાગ્રસ્ત કરવા નહીં. ઇન્ટરનેટ પર આ વિડીયો વાયરલ થયા પછી લોકોને અરિજિત સિંહનો આ અંદાજ પસંદ પડ્યો નહીં. આ ઘટનાના કારણે પણ અરિજિત સિંહ ને આલોચના નો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
કલકત્તાનો રાજનૈતિક વિવાદ
વર્ષ 2022-23 માં અરિજિત સિંહ એક રાજનૈતિક વિવાદમાં પણ ફસાયો હતો. કલકત્તા ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની હાજરીમાં અરિજિત સિંહે રંગ દે તુ મોહે ગેરુઆ.. ગીત ગાયું હતું. આ ઘટના પછી થોડા જ દિવસોમાં કલકત્તામાં થનારો તેનો એક મોટો કોન્સર્ટ કેન્સલ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે વિપક્ષી દળોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે મમતા સરકારને ગેરુવા ગીત ગાયું તેની સામે નારાજગી હતી જેના કારણે અરિજિત સિંહ નો કાર્યક્રમ રદ કરી દેવામાં આવ્યો. તે સમયે અરજીત સિંહને પણ એવું કહ્યું હતું કે રંગને લઈને થયેલો વિવાદ અજીબ છે.
