અરિજિત સિંહે કરી મોટી જાહેરાત, મ્યૂઝિક ઈન્ડસ્ટ્રી અને ચાહકો ચોંકી ગયા, જાણો
Arijit Singh Big Announcement: અરિજિત સિંહે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમની ભાવનાત્મક પોસ્ટ, તેમના કારકિર્દીના સંઘર્ષો અને સંગીત ઉદ્યોગમાં તેમની મુખ્ય સિદ્ધિઓ વિશે જાણો.
Arijit Singh Big Announcement: બોલીવુડના સૌથી લોકપ્રિય અને સફળ ગાયકોમાંના એક, અરિજિત સિંહે વર્ષના પહેલા જ મહિનામાં એક જાહેરાત કરી હતી જેણે તેમના ચાહકોને હચમચાવી દીધા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરતા, ગાયકે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ હવે પ્લેબેક સિંગર તરીકે નવી અસાઈમેન્ટ નહીં લે.
અરિજિત સિંહની પોસ્ટ
તેમની ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં, અરિજિત સિંહ લખ્યું કે, નમસ્તે, તમારા બધાને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ. હું વર્ષોથી તમારા પ્રેમ અને સમર્થન માટે તમારા બધાનો આભાર માનવા માંગુ છું. મને જાહેરાત કરતા આનંદ થાય છે કે હું હવે પ્લેબેક ગાયક તરીકે કોઈ નવું કામ નહીં કરું. હું તેને અહીં સમાપ્ત કરી રહ્યો છું. તે એક અદ્ભુત સફર રહી છે.
આ પોસ્ટે સંગીત ઉદ્યોગ અને ચાહકોમાં ખળભળાટ મચાવ્યો
રિયાલિટી શોમાં ડેબ્યૂ
અરિજિત સિંહ આજે ભારતીય સંગીત ઉદ્યોગના સૌથી મોટા નામોમાંના એક માનવામાં આવે છે. તેમનો અવાજ ફક્ત રોમેન્ટિક ગીતોનો જ ઉલ્લેખ નથી, પરંતુ તેમણે ઉદાસી, સૂફી અને દેશભક્તિના ગીતો પર પણ પોતાની અલગ છાપ છોડી છે.
ફિલ્મ "આશિકી 2" નું "તુમ હી હો" ગીત અરિજિત સિંહના કરિયરમાં એક વળાંક સાબિત થયું. તેમણે હિન્દી, બંગાળી, તમિલ, તેલુગુ, મરાઠી અને કન્નડ ભાષામાં ગીતો ગાયા છે. ગાયકે આજ સુધીમાં 300થી વધુ ફિલ્મોમાં પોતાનો અવાજ આપ્યો છે.
તેમને રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો અને ફિલ્મફેર પુરસ્કારો સહિત અનેક સન્માનો મળ્યા છે. તેઓ સ્પોટાઇફ, યુટ્યુબ અને અન્ય સંગીત પ્લેટફોર્મ પર વિશ્વભરમાં સૌથી વધુ સાંભળવામાં આવતા ભારતીય કલાકારોમાંના એક છે.
અરિજિત સિંહની સફર સંઘર્ષોથી ભરેલી હતી
અરિજિત સિંહની સફર સરળ નહોતી. તેમણે રિયાલિટી શો ફેમ ગુરુકુલથી પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી, જ્યાં તેઓ જીતી શક્યા ન હતા. આ પછી, તેમણે ઉદ્યોગમાં પોતાને સ્થાપિત કરવા માટે લાંબા સમય સુધી સંઘર્ષ કર્યો. પરંતુ તેમની સખત મહેનત દ્વારા, તેમણે એવું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું કે દરેક ફિલ્મમાં તેમના ગીત આવશ્યક માનવામાં આવતા હતા.
આજે, તેઓ લાખો હૃદયના ધબકારા છે. દરેક વ્યક્તિ તેમનો અવાજ સાંભળવા માટે ઉત્સુક છે. આવી સ્થિતિમાં, નવા પ્રોજેક્ટ્સ લેવાનો તેમનો ઇનકાર તેમની નિવૃત્તિનો સંકેત આપે છે. આ સમાચારથી ચાહકો ચોંકી ગયા છે.
