Arijit Singh: બોલીવુડ સ્ટાર્સ કરતાં પણ વધારે છે અરિજીત સિંહની નેટવર્થ, લાઈવ કોન્સર્ટનો ચાર્જ હોય છે કરોડોમાં
Arijit Singh Lifestyle: જ્યારથી અરિજીત સિંહએ જાહેર કર્યું છે કે તે હવેથી ફિલ્મી ગીતો નહીં કરે ત્યારથી અરિજીત સિંહ ચર્ચામાં છે. અરિજીત સિંહ પોપ્યુલર સિંગર છે પરંતુ તે લાઈમલાઈટથી દુર રહે છે. તેથી તેની લાઈફસ્ટાઈલ વિશે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ અરિજીત સિંહની લક્ઝરી લાઈફસ્ટાઈલ વિશે.
Trending Photos
Arijit Singh Lifestyle: અરિજીત સિંહે પ્લે બેક સિંગિંગ થી નિવૃત્તિ જાહેર કરી દીધી છે, ત્યારથી તેના ચાહકો આઘાતમાં છે. આજના સમયમાં બોલીવુડના લોકપ્રિય ગાયકોમાંથી એક અરિજીત સિંહ છે. અરિજીત સિંહનો અવાજ લોકોના દિલમાં રાજ કરે છે. અરિજીત સિંહના સેડ સોંગ હોય કે રોમેન્ટિક સોંગ તે સાંભળનારના દિલ સુધી પહોંચી જાય છે. અરિજીત સિંહે રિયાલિટી ટીવી શો ફેમ ગુરુકુલ થી પોતાના કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. જોકે રિયાલિટી શોમાં તો અરિજિત સિંહ વીનર સાબિત ન થયો પરંતુ બોલીવુડમાં ચાન્સ મળ્યા પછી તે રાતોરાત સ્ટાર બની ગયો અને તેણે મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ખૂબ ઓછા સમયમાં પોતાની ખાસ ઓળખ ઊભી કરી લીધી. અરિજિત સિંહ લાઈમલાઈટથી દૂર રહે છે પરંતુ તેની નેટવર્થ એટલી છે કે તે બોલીવુડના કેટલાક સ્ટાર્સ કરતાં પણ આગળ છે. અરિજીત સિંહ લક્ઝરી લાઇફ સ્ટાઇલ જીવે છે અને તેને મોંઘી કારનો શોખ પણ છે.
અરિજીત સિંહની નેટવર્ક
બોલીવુડમાં એક દાયકા કેટલા સમયમાં અરિજિત સિંહે પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. તેના ચાહકોની સંખ્યા કરોડોમાં હશે. અરિજીત સિંહે હિન્દી જ નહીં પરંતુ બંગાળી, મરાઠી, તેલગુ અને અન્ય ભાષાઓમાં પણ ગીત ગાયક છે. રોમેન્ટિક ગીતમાં તો અરિજિત સિંહને કિંગ કહેવામાં આવે છે. તેનો અવાજ દરેક વ્યક્તિને પ્રેમમાં પાડી દે તેવો છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર અરિજિત સિંહની અંદાજિત નેટવર્ક 414 કરોડ રૂપિયા છે. અરિજીત સિંહની આવકનો મેઈન સોર્સ પ્લે બેક સિંગિંગ છે. ત્યાર પછી તે લાઈવ કોન્સર્ટ, મ્યુઝિક રોયલ્ટી અને બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ થી પણ સારી એવી કમાણી કરે છે. એક અંદાજ મુજબ અરિજિત સિંહ દર વર્ષે 70 કરોડ રૂપિયા કમાય છે.
ગીત અને લાઈવ કોન્સર્ટનો ચાર્જ
અરિજીત સિંહ પ્લેબેક સિંગિંગ દ્વારા સૌથી વધુ કમાણી કરે છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર એક ફિલ્મમાં ગીત ગાવા માટે અરિજિત સિંહ 8 થી 10 લાખ રૂપિયા ચાર્જ કરે છે. જ્યારે લાઈવ પરફોર્મન્સની ફી અનેક ગણી વધારે હોય છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર અરિજિત સિંહ શો માટે અંદાજે બે કરોડ રૂપિયા ચાર્જ કરે છે. જોકે કેટલાક રિપોર્ટમાં એવો દાવો પણ કરવામાં આવ્યો છે કે અરિજિત સિંહ બે કલાકના લાઈવ કોન્સર્ટથી 14 કરોડ રૂપિયા કમાઈ છે.
અરિજીત સિંહની લાઈફ સ્ટાઇલ
બોલીવુડના અન્ય કલાકારો અને ગાયકની જેમ અરિજિત સિંહ લાઈમલાઈટમાં રહેતો નથી. તે પોતાના પરિવાર સાથે લાઈમલાઈટ થી દૂર અંગત જીવન જીવે છે. અરિજીત સિંહના ઘરની વાત કરીએ તો તેના લક્ઝરી ઘર સિવાય તેણે રીયલ એસ્ટેટમાં મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે. મુંબઈના વર્ષોમાં વિસ્તારમાં એક બિલ્ડીંગમાં તેણે ચાર લક્ઝરી અપાર્ટમેન્ટ ખરીદ્યા છે જેની કિંમત પ્રતિ ફ્લેટ 9 કરોડ રૂપિયા છે. અરિજીત સિંહ લક્ઝરી કારનો પણ શોખીન છે તેના કાર કલેક્શનમાં રેન્જ રોવર વોગ, હમર h3, mercedes benz જેવી મોંઘી ગાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે