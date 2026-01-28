Arijit Singh: 2013 થી શરુ થયેલી અરિજિત સિંહની સુરીલી સફર પુરી, આ દેશભક્તિનું ગીત બન્યું અરિજિતના કરિયરનું છેલ્લું ગીત
Arijit Singh Last Song: કરોડો દિલો પર પોતાના અવાજના દમ પર રાજ કરતાં અરિજિત સિંહએ અચાનક લોકોને મોટો આંચકો આપ્યો છે. અરિજિત સિંહએ પ્લેબેક સિંગિંગ છોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ ખબર સામે આવ્યા પછી અરિજિત સિંહ વિશે ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે.
Arijit Singh Last Song: ભારતીય ફિલ્મોમાં જેટલું મહત્વ ફિલ્મની સ્ટોરી, અભિનેતા અને અભિનેત્રીનું હોય છે એટલું જ મહત્વ ગીતોનું હોય છે. કોઈપણ ફિલ્મ એવી નહીં મળે જેમાં ગીત ન હોય. અને ફિલ્મમાં ગીતની વાત આવે તો એવી કોઈ વ્યક્તિ નહીં હોય જેને અરિજિત સિંહનો અવાજ પ્રિય ન હોય. અરિજિત સિંહ એ 700 થી વધુ ગીતોને અવાજ આપ્યો છે. પરંતુ હવે આ અવાજ નવા ગીતોમાં નહીં સાંભળવા મળે. કારણ કે બોલીવુડના આજના સમયના લોકપ્રિય ગાયક અરિજિત સિંહ એ પ્લેબેક સિંગિંગમાંથી સંન્યાસની ઘોષણ કરી છે. આ જાણકારી સામે આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે.
આજના સમયમાં હિંદી સિનેમાના પ્રભાવશાળી, લોકપ્રિય અને સુપરહિટ સોંગ આપતા અરિજિત સિંહએ આ નિર્ણય અચાનક શા માટે લીધો, શું થયું છે તે અંગે તો હજુ સુધી જાણકારી સામે નથી આવી. અરિજિત સિંહ એ આ નિર્ણય શા માટે લીધો તે જાણવા લોકો આતુર છે પરંતુ સિંગર તરફથી આ અંગે કોઈ કારણ જણાવવામાં નથી આવ્યું. તેણે શેર કરેલી પોસ્ટ અનુસાર આગામી સમયમાં તે ફિલ્મો માટે પ્લેબેક સિંગર તરીકે કોઈ નવું કામ નહીં કરે.
અરિજિત સિંહના કરિયરની શરુઆત
આજે જે અરિજિત સિંહ કરોડો દિલો પર રાજ કરે છે તેના કરિયરની શરુઆત વર્ષ 2013 થી થઈ હતી. આ એ સમય હતો જ્યારે આશિકી 2 ફિલ્મ રિલીઝ થઈ. આ ફિલ્મમાં અરિજિત સિંહનું ગીત હતું તુમ હી હો... આ ગીત લોકોના દિલમાં ઉતરી ગયું અને સાથે જ બોલીવુડને એક નવો અવાજ મળી ગયો. આશિકી 2 નું ગીત તુમ હી હો એટલું સુપરહીટ રહ્યું કે અરિજિત સિંહ રાતોરાત લોકોનો પ્રિય સિંગર બની ગયો. આમ તો અરિજિત સિંહના કરિયરની શરુઆત રિયાલિટી શો છે. પરંતુ તેને ઈંડસ્ટ્રીમાં ઓળખ 2013 થી મળી. આજના સમયના લોકપ્રિય અને પ્રભાવશાળી ગાયક અરિજિત સિંહનો જન્મ 25 એપ્રિલ 1987 ના રોજ પશ્ચિમ બંગાળના જિયાગંજમાં થયો હતો.
અરિજિત સિંહનું છેલ્લું ગીત
અરિજિત સિંહએ 700 થી વધુ ગીતો ગાયા છે જેમાં રોમાંટિક ગીત, દર્દભરી ગઝલો, સૂફી અને દેશભક્તિ ગીતનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને તેના હિંદી રોમાન્ટિક સેડ સોંગ દિલ તુટેલા આશિકોમાં સૌથી ફેમસ છે. અરિજિત સિંહે તેના કરિયર દરમિયાન ફક્ત હિંદી જ નહીં અલગ અલગ ભાષામાં પણ ગીતો ગાયા છે. જો કે અરિજિત સિંહનું છેલ્લું ગીત એક દેશભક્તિ ગીત છે. અરિજિત સિંહે પ્લેબેક સિંગિંગ છોડતા પહેલા સલમાન ખાનની ફિલ્મ બેટલ ઓફ ગલવાન માટે એક દેશભક્તિ ગીત ગાયું છે જે છે માતૃભૂમિ. આ ગીત પણ લોકોને પસંદ પડી રહ્યું છે. આ ગીત તેના કરિયરનું યાદગાર અને અંતિમ ગીત બની ગયું છે.
અરિજિત સિંહના સુપરહિટ સોંગ
અરિજિત સિંહના સૌથી લોકપ્રિય રહ્યા હોય તેવા ગીતોમાં તુમ હી હો, રાબ્તા, ચન્ના મેરેયા, અગર તુમ સાથ હો સહિત કબીર સિંહ અને બ્રહ્માસ્ત્ર ફિલ્મના ગીતોનો સમાવેશ થાય છે. અરિજિત સિંહને ગાયિકીમાં તેના યોગદાન બદલ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર અને અન્ય એવોર્ડ પણ એનાયત કરવામાં આવ્યા છે.
