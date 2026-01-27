અરિજિત સિંહે પ્લેબેક સિંગિંગમાંથી કેમ લીધો સંન્યાસ, સલમાન ખાન માટે ગાયું છેલ્લું ગીત? જાણો
Arijit Singh Retirement Reason: અરિજિત સિંહે છેલ્લા 15 વર્ષના કરિયરમાં એવા અનેક ગીતો આપ્યા છે જે ફેન્સ સતત સાંભળતા રહે છે. જો કે, હવે અરિજીત સિંહના અવાજને પસંદ કરનારાઓના દિલ તૂટવાના છે, કારણ કે બોલિવૂડના ફેવરિટ સિંગરે પ્લેબેક સિંગિંગમાંથી રિટાયરમેન્ટની જાહેરાત કરી દીધી છે.
Arijit Singh Retirement Reason: ફેમસ પ્લેબેક સિંગર અરિજિત સિંહે મંગળવારે સોશિયલ મીડિયા પર મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ફેન્સને જણાવ્યું કે, તેઓ એક ગાયક તરીકેની પોતાની સફરને વિરામ આપી રહ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે, હવે તેઓ ભવિષ્યમાં કોઈ નવો અસાઇનમેન્ટ લેશે નહીં. અરિજિતે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું કે, "નમસ્તે, આપ સૌને નવવર્ષની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. છેલ્લા આટલા વર્ષોથી આપ સૌ શ્રોતાઓએ મને જે પ્રેમ આપ્યો છે, તેમના માટે હું દિલથી આપ સૌનો આભારી છું. આજે એ જણાવવા માંગુ છું કે, હવેથી હું એક પ્લેબેક સિંગર તરીકે કોઈ નવું કામ નહીં કરું. હું આ સફરને વિરામ આપી રહ્યો છું. આ મારી જિંદગીની એક ખૂબ જ સુંદર અને યાદગાર સફર રહી છે. આપ સૌનો આભાર."
અરિજિતની પોસ્ટ જોઈ ફેન્સ થયા દુઃખી
અરિજિતની પોસ્ટ જોઈ ફેન્સ પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. પ્રખ્યાત ગાયક અમાન મલિકે પણ કોમેન્ટ સેક્શનમાં પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે લખ્યું કે, "આ સાંભળીને હું સાવ ખોવાઈ ગયો છું. સમજી તો નથી શકતો, પરંતુ તમારા નિર્ણયનું સન્માન કરું છું. બસ એટલું જાણી લો કે હું પહેલા પણ, આજે પણ અને હંમેશા તમારો ફેન રહીશ. જો ખરેખર વાત અહીં સુધી જ છે, તો વિશ્વાસ રાખજો કે તમારા વગર ફિલ્મી સંગીત ક્યારેય પહેલા જેવું નહીં રહે, મારા દોસ્ત. તમારા યુગમાં જન્મ લેવા બદલ હું પોતાને નસીબદાર માનું છું."
અરિજિત સિંહે કેમ લીધો સંન્યાસ?
અરિજિત સિંહનો આ નિર્ણય ખૂબ જ મહત્વનો માનવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે પોતાની પોસ્ટમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, તેઓ સંગીતથી દૂર નથી જઈ રહ્યા, પરંતુ હવે ફિલ્મો માટે પ્લેબેક સિંગર તરીકે નવા પ્રોજેક્ટ્સ લેશે નહીં. જો કે, અરિજિત સિંહે પોતાના નિવેદનમાં કોઈ સ્પષ્ટ 'ચોંકાવનારું' કારણ આપ્યું નથી, છતાં ફેન્સ આ કારણો પર અટકળો લગાવી રહ્યા છે.
1. પર્સનલ ગ્રોથ અને નવી સફર: સિંગર અરિજિતે પોતાની પોસ્ટમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે, તેઓ હવે એક 'નાના કલાકાર' તરીકે વધુ શીખવા અને પોતાની જાત પર ફોકસ કરવા માંગે છે. તેઓ સ્વતંત્ર સંગીત, કમ્પોઝિંગ, પ્રોડક્શન અથવા પોતાની શૈલીમાં પ્રયોગો કરવા માંગે છે.
2. લાંબી સફર બાદ બ્રેક: નોંધનીય છે કે, છેલ્લા 15 વર્ષોમાં અરિજિતે અગણિત હિટ ગીતો આપ્યા છે - 'તુમ હી હો', 'કેસરિયા', 'બિન તે દિલ', 'ચન્ના મેરેયા' જેવા ગીતોએ તેમને સ્ટાર બનાવ્યા છે. હવે તેઓ પ્લેબેકથી હટીને પોતાની ક્રિએટિવિટીને આઝાદ કરવા માંગે છે.
3. આ નિર્ણય અચાનક નથી: અરિજિત હંમેશાથી ઓછી પ્રસિદ્ધિ મેળવનારા અને પર્સનલ સ્પેસ પસંદ કરનારા વ્યક્તિ રહ્યા છે. તેઓ પહેલા પણ ઇન્ડસ્ટ્રીની વ્યસ્તતાથી દૂર રહે છે.
સલમાન ખાન માટે ગાયું છેલ્લું ગીત?
હાલમાં રિલીઝ થયેલા ગીતની વાત કરીએ તો, અરિજીત સિંહે છેલ્લું ગીત સલમાન ખાનની અપકમિંગ ફિલ્મ ‘બેટલ ઓફ ગલવાન’ માટે ગાયું છે, જેનું નામ ‘માતૃભૂમિ’ છે. બેટલ ઓફ ગલવાનનું આ પહેલું ગીત ઓડિયન્સને ખૂબ જ પસંદ આવ્યું છે, જેને અરિજિત સિંહ, શ્રેયા ઘોષાલ અને મણિ ધર્મકોટએ સાથે મળીને ગાયું છે. સાથે જ આ ગીતને હિમેશ રેશમિયાએ મ્યુઝિક આપ્યું છે. જો કે, આ અરિજિત સિંહનું છેલ્લું ગીત નથી.
આ સ્ટાર્સ પણ લઈ ચૂક્યા છે કરિયરમાંથી બ્રેક
હાલમાં જ સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન ઝાકિર ખાને પણ સ્વાસ્થ્યના કારણે સ્ટેજ શોમાંથી લાંબા બ્રેકની જાહેરાત કરી છે. તેમના પહેલા પણ ઘણા સેલેબ્સે કરિયરના શિખર પર હોવા છતાં સ્વાસ્થ્યને પ્રાધાન્ય આપ્યું અને કામથી અંતર જાળવ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે, આ નિર્ણય તેમણે પોતાની હેલ્થ અને અંગત કારણોસર લીધો છે.
ઝાકિર પહેલા બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ નરગીસ ફાખરીએ પણ આવું જ પગલું ભર્યું હતું. નરગીસે પાછળથી આ વિશે ખુલીને વાત કરી હતી અને એક ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે, તે માનસિક રીતે સારું અનુભવી રહી નહોતી. ત્યારબાદ તેણે એક્ટિંગમાંથી બ્રેક લેવાનો નિર્ણય કર્યો અને ન્યૂયોર્ક જઈને પોતાના પરિવાર સાથે સમય વિતાવ્યો.
તેમજ સાઉથ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની સુપરસ્ટાર સામંથા રુથ પ્રભુને 'માયોસાઇટિસ' જેવી ગંભીર બીમારીનો સામનો કરવાના કારણે શૂટિંગ છોડવું પડ્યું અને સારવાર માટે અમેરિકા જવું પડ્યું હતું. આ સાથે જ ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીની જાણીતી એક્ટ્રેસ સના મકબૂલે પણ સ્વાસ્થ્યને પ્રથમ રાખીને એક્ટિંગમાંથી બ્રેક લીધો હતો.
