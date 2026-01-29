Arijit Singh: અરિજીત ચલાવે છે એવી હોટલ જ્યાં લોકોને 40 રુપિયામાં મળે છે ભરપેટ ભોજન, તમને ખબર છે આ જગ્યા વિશે ?
Arijit Singh Restaurant: અરિજીત સિંહ તેના મધુર અવાજથી તો કરોડો લોકોના દિલ પર રાજ કરે જ છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે અરિજીત સિંહ રોજ અનેક લોકોનું પેટ પણ ભરે છે ? ખૂબ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે અરિજીત સિંહની એક રેસ્ટોરન્ટ પણ છે જ્યાં સામાન્ય લોકોને ખૂબ ઓછા દરે પેટભર ભોજન મળે છે.
Arijit Singh Restaurant: બોલીવુડના ફેમસ પ્લેબેક સિંગર અરિજિત સિંહે ત્યારથી પોતાના નામની ચર્ચા જગાવી લીધી છે જ્યારથી તેણે એવું જાહેર કર્યું છે કે તે હવેથી કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ હાથમાં નહીં લે એટલે કે હવે તે કોઈ ફિલ્મો માટે પ્લેબેક સિંગિંગ નહીં કરે. અરિજિત સિંહ પોતાના મધુર અવાજના કારણે દેશ-વિદેશમાં લોકપ્રિય છે. અરિજિત સિંહ તેના ડાઉન ટુ અર્થ નેચરના કારણે પણ જાણીતો છે. પરંતુ અરીજીત સિંહ એક કામ એવું પણ કરે છે જેના કારણે રોજ તેને હજારો લોકોના આશીર્વાદ પણ મળે છે. ખૂબ ઓછા લોકો આ વિશે જાણે છે.
ભારતના સૌથી લોકપ્રિય ગાયક અરિજિત સિંહ એક રેસ્ટોરન્ટ પણ ચલાવે છે. આ રેસ્ટોરન્ટમાં ફેન્સી અને મોંઘી વાનગીઓ પીરસાતી નથી. આ રેસ્ટોરન્ટમાં સામાન્ય લોકોનું પેટ ભરાય અને સામાન્ય લોકોને પરવળે તેવું ભોજન પીરસવામાં આવે છે. ભોજનની ગરિમાને વધારવા માટે અરિજિત સિંહે સમાજ સેવાનું અનોખું કામ શરૂ કર્યું છે. તેણે પોતાના શહેરમાં એક રેસ્ટોરન્ટ શરૂ કર્યું છે. જે સામાન્ય લોકોને ખૂબ જ ઓછી કિંમતે પૌષ્ટિક ભોજન પીરસે છે. કહેવાય છે કે આ રેસ્ટોરન્ટમાં ફક્ત 40 રૂપિયામાં ભરપેટ ભોજન લોકોને મળે છે.
જ્યારથી અરિજિત સિંહે પ્લેબેક સિંગિંગમાંથી રિટાયરમેન્ટની જાહેરાત કરી છે ત્યારથી લોકો અરિજિત સિંહ વિશે વધુને વધુ જાણવા માંગે છે. અરિજિત સિંહે સિંગિંગ છોડવાનો નિર્ણય શા માટે કર્યો, હવે તે શું કરશે વગેરે મુદ્દા પર સોશિયલ મીડિયા પર જોર શોરથી ચર્ચા ચાલે છે. તેવામાં અરિજિત સિંહના આ સમાજ સેવાના કાર્યની ચર્ચા પણ શરૂ થઈ છે. અરિજિત સિંહનું આ રેસ્ટોરન્ટ ઘણા સમયથી ચાલે છે..
પશ્ચિમ બંગાળના મુર્શિદાબાદમાં અરિજિત સિંહનું શહેર જીયાગંજ આવેલું છે. જીયાગંજમાં જ અરિજિત સિંહે હેશેલ નામનું રેસ્ટોરન્ટ શરૂ કર્યું છે.. આ રેસ્ટોરન્ટની ખાસ વાત એ છે કે અહીં 40 રુપિયામાં પૌષ્ટિક ભોજન લોકોને કરાવવામાં આવે છે. 40 રૂપિયામાં પણ વિદ્યાર્થીઓના ખાસ ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. વિદ્યાર્થીઓ અહીં માત્ર 30 રૂપિયામાં પૌષ્ટિક ભોજન જમી શકે છે.
મહત્વનું છે કે અરિજિત સિંહની આ હોટલ તેના પરિવારના જુના પારિવારિક બિઝનેસનો એક ભાગ છે. જેની વ્યવસ્થા અરિજીતસિંહ ના પિતા ગુરુદયાલ સિંહ જુએ છે. આ રેસ્ટોરન્ટની ખાસિયત એ છે કે ત્યાં સામાન્ય લોકો પૌષ્ટિક અને ઘર જેવું ભોજન ખૂબ જ નજીવી કિંમતે જમી શકે. આ કોઈ ફેન્સી રેસ્ટોરન્ટ નથી અહીં લોકોને પૌષ્ટિક આહાર પીરસવામાં આવે છે. જોકે આ રેસ્ટોરન્ટમાં સામાન્ય લોકોને પરવડે તેવી કિંમતમાં ભોજન પીરસવામાં આવે છે પરંતુ આજના સમયે પણ ફક્ત 40 રૂપિયામાં ભરપેટ ભોજન મળે છે કે નહીં તે વાતની કોઈ ક્લિયારીટી નથી.
અરિજિત સિંહની રેસ્ટોરન્ટમાં શાકાહારી અને માંસાહારી બંને પ્રકારના વિકલ્પ લોકોને આપવામાં આવે છે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર આ રેસ્ટોરન્ટ સવારે 10 વાગ્યે ખુલે છે અને રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી ચાલે છે.
