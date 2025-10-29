'માં પાણી માંગતી રહી અને હું...' અરશદ વારસીનું છલકાયું દર્દ, માતાને યાદ કરતા થયા ઈમોશનલ
Arshad Warsi on Mother: અરશદ વારસીની ફિલ્મ 'ભાગવત: ચેપ્ટર 1' હાલમાં જ OTT પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થઈ છે. ફિલ્મના પ્રમોશન દરમિયાન અભિનેતા સતત તેમના પર્સનલ લાઈફ વિશે ઘણા ખુલાસા કર્યા છે. હાલમાં જ એભિનેતાએ તેમના જૂના દિવસોને યાદ કર્યો અને કહ્યું કે, માતાએ તેના મૃત્યુ પહેલાં તેમની પાસે પાણી માંગ્યું હતું, પરંતુ તેમણે ના પાડી દીધી હતી. અરશદ વારસીનું આ નિવેદન લોકો માટે ખૂબ જ શોકિંગ છે.
અરશદ વારસીનો ખુલાસો
અરશદ વારસી રાજ શમાનીના પોડકાસ્ટમાં જોવા મળ્યા હતા. વાતચીત દરમિયાન અભિનેતાએ કહ્યું કે, "હું 8 વર્ષનો હતો, ત્યારે હું બોર્ડિંગ સ્કૂલમાં જતો રહ્યો હતો. મારી માતા એક સિંપલ હાઉસ વાઇફ હતા, જે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ જમવાનું બનાવતાં હતાં. તેમને કિડની ફેલ્યોર થઈ ગયું અને તેમને ડાયાલિસીસ પર રાખવામાં આવ્યા હતા. ડોક્ટર્સે અમને કહ્યું હતું કે, તેમને પાણી ન આપવા. તેઓ સતત અમારી પાસે પાણી માગતી હતી. હું ના પડતો રહ્યો અને જે રાત્રે તેમનું અવસાન થયું તો તેમણે મને બોલાવી પાણી માંગ્યું. પરંતુ મેં પાણી ન આપ્યું અને એ રાત્રે તેમનું અવસાન થઈ ગયું. આ વાતે મને અંદરથી મારી નાખ્યો.'
અભિનેતાએ કહ્યું કે, મારા મનનો એક ભાગ મને એવું પણ કહેતો રહે છે કે, જો મેં તેમને પાણી આપ્યું હોત અને ત્યારબાદ તેમનું અવસાન થયું હોત, તો મનની શાંતિ મળી હોય કે મેં તેમને પાણી પીવડાયું. અભિનેતાએ કહ્યું કે, તે સમયે તે બાળક હતો અને આજે પોતાના નિર્ણયો જાતે લઈ શકે છે. આપણે બીમાર વ્યક્તિ વિશે વિચારતા નથી, પરંતુ આપણા ગિલ્ટના આધારે નિર્ણયો લઈએ છીએ.
પેરેન્ટ્સના અવસાન પર નથી રડ્યો અભિનેતા
અરશદે આગળ કહ્યું કે, "જીવનના સંઘર્ષોએ તેમને ઉંમર પહેલા જ પરિપક્વ બનાવી દીધો હતો. પિતાને ખૂબ જ મોટું નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. મોટું ઘર હતું, તો તે છોડવું પડ્યું હતું. ધીમે ધીમે ઘર નાનું થતું ગયું. હું મારા માતા-પિતાના અવસાન પછી પણ રડ્યો નહીં. કારણ કે મર્દ બનવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. ઘણા અઠવાડિયા પછી મને આઘાત લાગ્યો ત્યારે જ હું રડ્યો."
