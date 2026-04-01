રામાયણના સેટ પર સિગારેટ પી રહ્યા હતા અરુણ ગોવિલ, શું થયું અને તેમણે સિગારેટ કેમ છોડી દીધી, રામાનંદ સાગરના પૌત્રનો ખુલાસો

ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainment

Arun Govil Quit Smoking: જ્યારે રામાયણ શોનું નિર્માણ શરૂ થયું, ત્યારે રામાનંદ સાગર પણ ધૂમ્રપાન અને સિગારેટ પીતા હતા. તેમણે આ બધી વસ્તુઓ જાતે જ છોડી દીધી, જેમાં માંસાહારી ખોરાકનો પણ સમાવેશ થાય છે. એક વખત, અરુણ ગોવિલ સેટ પર ધૂમ્રપાન કરી રહ્યા હતા, અને કંઈક એવું બન્યું જેના કારણે તેમણે ધૂમ્રપાન પણ છોડી દીધું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 01, 2026, 03:09 PM IST
Arun Govil Quit Smoking: રણબીર કપૂરની રામાયણ રિલીઝ થવાની છે. આ દરમિયાન, લોકો અરુણ ગોવિલ અને રામાનંદ સાગરની રામાયણને પણ યાદ કરી રહ્યા છે. રામાનંદ સાગરના પૌત્ર, શિવ સાગર, તાજેતરમાં એક પોડકાસ્ટ પર હતા. તેમણે શૂટિંગની રસપ્રદ વાતો શેર કરી. શિવે સમજાવ્યું કે તે સમયે શોમાં ઘણા લોકો ધૂમ્રપાન કરતા હતા, રામાનંદ સાગર પણ સ્મોકિંગ કરતા હતા. એક દિવસ, કંઈક એવું બન્યું જેના કારણે અરુણ ગોવિલને ધૂમ્રપાન છોડવાની ફરજ પડી. ધીમે ધીમે, રામાયણ સાથે સંકળાયેલા ઘણા લોકો વધુ સદ્ગુણી બન્યા.

રામાનંદ પણ ધૂમ્રપાન અને દારૂ પીતા હતા

રામાનંદ સાગરનો પૌત્ર, શિવ સાગર, એક પોડકાસ્ટ પર હતો. તેમણે શેર કર્યું કે રામાયણના શૂટિંગ દરમિયાન ઘણા ચમત્કારો થયા હતા. શિવે સમજાવ્યું કે, શૂટિંગ દરમિયાન, સેટ પર માંસાહારી ખોરાક લેવાની મંજૂરી નહોતી. તે સમયે, દાદા પણ ધૂમ્રપાન અને દારૂ પીતા હતા. પરંતુ તેમણે રામાયણના શૂટિંગ દરમિયાન ધૂમ્રપાન અને દારૂ પીવાનું છોડી દીધું.

જ્યારે સ્પોટ બોયે અરુણને અટકાવ્યો

શિવ યાદ કરે છે, એકવાર, અરુણ ગોવિલ સ્ટેજ પાછળ ધૂમ્રપાન કરી રહ્યા હતા. એક સ્પોટ બોય આવ્યો અને અરુણજીને કહ્યું કે, તમે રામનું પાત્ર ભજવી રહ્યા છો? લોકો તેમના પગ સ્પર્શવા પણ લાગ્યા છે. ચાહકો તેમની સાથે ભગવાન જેવો વ્યવહાર કરી રહ્યા છે. મને લાગે છે કે તમારે ધૂમ્રપાન ન કરવું જોઈએ. આ પછી, અરુણજીએ સંપૂર્ણપણે ધૂમ્રપાન છોડી દીધું. શૂટિંગ દરમિયાન બધાએ ધૂમ્રપાન અને દારૂ પીવાનું ટાળ્યું.

પંજાબી હનુમાનની પૂંછડીની વાર્તા

શિવ યાદ કરે છે કે હનુમાનનો રોલ કરનાર દારા સિંહ ખૂબ જ નમ્ર હતા. તે પંજાબી હનુમાન હતા. તેઓ થોડા પંજાબી ઉચ્ચારણમાં બોલતા હતા. રામાનંદ સાગરે તેમને પોતાનો ઉચ્ચારણ થોડો ધીમો કરવાની સલાહ આપી. તેમણે સમજાવ્યું કે તેમની પૂંછડીને કારણે, દારા સિંહ બેસી પણ શકતા ન હતા. તેઓ હંમેશા ઉભા રહેતા. 

જ્યારે બેસવાનું કહેવામાં આવે ત્યારે તેઓ ના પાડતા. પછી તેમને ખ્યાલ આવ્યો કે કદાચ તેમની પૂંછડીને કારણે તેઓ બેસી શકતા નથી, અને કોઈને અસુવિધા ન થાય તે માટે, દારા સિંહે કોઈને કહ્યું પણ નહીં. પછી, તેમના માટે એક ખુરશી બનાવવામાં આવી હતી, જેમાં એક કાણું પાડવામાં આવ્યું હતું જેથી તેઓ તેમની પૂંછડીને ફિટ કરી શકે.

રામાયણ પર ભગવાનનો આશીર્વાદ

શિવ સમજાવે છે કે તે સમયે રામાયણ જોવું એ કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નહોતું કે લોકડાઉન જેવું લાગ્યું. શિવે એ પણ શેર કર્યું કે રામાનંદ સાગરે કહ્યું હતું કે જ્યારે તેમણે રામાયણની વાર્તા લખી હતી, ત્યારે એવું લાગતું હતું કે કોઈ બીજું તેને લખી રહ્યું છે. તેઓ આપમેળે લખી રહ્યા હતા.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

