આર્યએ ગોપાલને આપ્યો 7 દિવસનો ચેલેન્જ, તુમ સે તુમ તકમાં આવવાનો મોટો વળાંક
Tumm Se Tumm Tak Spoiler: તુમ સે તુમ તકમાં અનુ અને મોહિતના લગ્ન તૂટી ગયા પછી, પુષ્પા તેની પુત્રી અને આર્યાને ફરીથી મિલાવવા માટે મક્કમ બને છે. આર્યા ગોપાલને મળવા માટે જાય છે અને ચેલેન્જ આપીને આવે છે, ત્યારે આગામી દિવસોમાં જોવાનું રહેશે કે આર્ય પોતાના પ્લાનમાં સફળ થાય છે કે નહીં.
Tumm Se Tumm Tak Spoiler: તુમ સે તુમ તકમાં, અનુના લગ્ન તૂટી ગયા છે. પુષ્પાને સમજાયું છે કે તેની પુત્રી ફક્ત આર્યાથી જ ખુશ છે. તે આર્યાને કહે છે કે ગોપાલને મનાવવાનું બંનેનું કામ છે. શરૂઆતમાં, આર્ય થોડો ખચકાટ અનુભવે છે, પરંતુ જ્યારે તેને ખ્યાલ આવે છે કે તે પાછળ હટી શકતો નથી, ત્યારે તે અનુને જીતવા માટે દરેક પ્રયાસ કરવાનું શરૂ કરે છે.
આર્ય 7 દિવસનો આપે છે ચેલેન્જ
અનુના લગ્ન તૂટી ગયા પછી, આર્ય તેને મળવા માટે સીધો ગોપાલના ઘરે જાય છે. આર્ય કહે છે કે લોકોને છોકરીને મનાવવામાં મુશ્કેલી પડે છે, પરંતુ તેણે છોકરીના પિતાને મનાવવા પડે છે. પછી આર્ય સ્પષ્ટપણે કહે છે કે તે ફક્ત અનુ સાથે જ લગ્ન કરશે. તે ગોપાલને ચેલેન્જ આપે છે કે તે આગામી સાત દિવસમાં તેની સાથે લગ્ન કરવા માટે મનાવશે. આર્યનો આ પક્ષ જોઈને, પુષ્પા અને અનુ અંદરથી હસે છે. હવે, આ સાત દિવસોમાં, આર્ય અનુને જીતવા માટે દરેક શક્ય પ્રયાસ કરશે.
ગોપાલ આર્યથી પ્રભાવિત થશે અને તેની પુત્રીનો હાથ તેને સોંપશે
આગામી એપિસોડમાં આર્ય ગોપાલને ખુશ કરવાનો પ્રયાસ કરતો દેખાશે. આ દરમિયાન, સિદ્ધિ માં તેની અને તેની પુત્રીની ખુશીની વાત કરશે. પુષ્પાને ખ્યાલ આવશે કે તેણે અનુને ટેકો આપીને કોઈ ભૂલ કરી નથી. આ દરમિયાન, ગોપાલે અનુ અને પુષ્પા સાથે વાત કરવાનું બંધ કરી દીધું છે. તે શાંત અને એકાંત થઈ ગયો છે. પરંતુ આર્ય ટૂંક સમયમાં તેને પ્રભાવિત કરશે, અને અંતે, તે પોતે આર્યને તેની પુત્રી અનુ માટે સૌથી યોગ્ય પસંદગી જાહેર કરશે. તેમનો સંબંધ આગામી દિવસોમાં બનવાનો છે.
નવા એપિસોડમાં આવી રહ્યો છે આ વળાંક
અનુ અને આર્યનો સંબંધ મીરા અને માનસી માટે સમસ્યાઓ ઊભી કરશે. નવા એપિસોડમાં બતાવવામાં આવશે કે જ્યારે મીરાને ખબર પડશે કે અનુ અને આર્ય ફરી મળ્યા છે, ત્યારે તે ફરી એકવાર તેમના સંબંધો તોડવાનો કાવતરું ઘડશે. આ દરમિયાન, માનસી અનુને ચીડવવાની રાહ જોઈ રહી છે. આગામી એપિસોડમાં ઘણા નવા વળાંકો દર્શાવવામાં આવશે જે આર્ય અને અનુના જીવનમાં તોફાન લાવી શકે છે.
