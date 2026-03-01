Tumm Se Tumm Tak: ગોપાલને મનાવવામાં તો સફળ રહેશે આર્ય, પણ અનુ આ કારણે લગ્ન કરવાથી કરશે ઈનકાર, જાણો
Tumm Se Tumm Tak: "તુમ સે તુમ તક" સીરિયલમાં, આર્ય ગોપાલને ઈમ્પ્રેસ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. મામલો લગ્ન સુધી પહોંચવાનો છે. જો કે, અનુ પોતે આર્ય સાથે લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરશે. આ દરમિયાન, માનસી અને મીરા અનુ માટે સમસ્યાઓ ઊભી કરવા જઈ રહ્યા છે.
- તુમ સે તુમ તક સીરિયલમાં, આર્ય ગોપાલને ઈમ્પ્રેસ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે.
- જો કે, અનુ પોતે આર્ય સાથે લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરશે.
- માનસી અને મીરા અનુ માટે સમસ્યાઓ ઊભી કરવા જઈ રહ્યા છે.
Tumm Se Tumm Tak: તુમ સે તુમ તક સીરિયલ હવે એક રોમેન્ટિક વળાંક લેવા જઈ રહી છે. નવા એપિસોડમાં આર્યવર્ધન તેના ભાવિ સસરા ગોપાલને અનુ સાથે લગ્ન કરવા માટે મનાવતા બતાવવામાં આવશે. તે એવું કંઈક પણ કરે છે જે ગોપાલને ખાતરી કરાવે છે કે તેને આનાથી સારો જમાઈ ન મળી શકે. અનુ પણ આર્યના પ્રયત્નોની પ્રશંસા કરે છે અને તેને ફોન કરીને કહે છે હું તને પ્રેમ કરું છું. અનુના આ ત્રણ શબ્દો સાંભળીને આર્ય તેના પ્રયત્નોને બમણા કરી દેશે.
ગોપાલ આર્યથી પ્રભાવિત થશે
આર્ય સર છેલ્લા સાત દિવસથી ગોપાલને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. હવે, આર્યએ અનુના પડોશમાં સ્પોટ્સ ડેનું આયોજન કર્યું છે. આ કાર્યક્રમ ગોપાલના નામે યોજવામાં આવ્યો છે. પોસ્ટર પર તેનું નામ જોઈને ગોપાલ આશ્ચર્યચકિત થઈ જશે.
આવનારા એપિસોડમાં, આર્ય સ્પોર્ટ્સ ડે પર પડોશની સાથે સાથે તમામ રમતોમાં ભાગ લેશે. તે મોંમાં ચમચી લઈને દોડતો જોવા મળશે. તે કોથળા દોડ પણ રમશે અને દરેક રમતમાં પ્રથમ આવશે. ગોપાલને દરેક રમતમાં તે જે વ્યક્તિને તેની ઉંમર વિશે ચીડવતો હતો તે જોઈને આશ્ચર્ય થશે. આર્યને આગળ વધતા જોઈને ગોપાલ ખૂબ જ ખુશ થશે. અનુ આર્યના પ્રયત્નોથી ખુશ થશે.
રાજનંદિનીનું સાચું સત્ય બહાર આવશે
આગામી એપિસોડમાં આર્ય ગોપાલને તેની સાથે લગ્ન કરવા માટે મનાવતો બતાવવામાં આવશે. ગોપાલ કહેશે કે તેની પુત્રી આર્ય કરતાં સારો જીવનસાથી શોધી શકી નથી, અને અનુ લગ્ન માટે સંમત થશે. પરંતુ એક મોટો વળાંક આવશે. અનુને એક રસીદ મળશે. આ રસીદમાં આર્યની પહેલી પત્ની રાજનંદિની સંબંધિત પુરાવા હશે, જે અનુને ફરીથી મુશ્કેલીમાં મૂકશે. આર્યને અનુનો વિશ્વાસ જીતવા માટે વધુ એક પ્રયાસ કરવો પડશે.
