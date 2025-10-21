'છેલ છબીલો ગુજરાતી'....અસરાનીના અંતિમ સંસ્કાર કેમ ગૂપચૂપ રીતે કરાયા? જાણો કારણ
શોલેમાં જેલરની યાદગાર ભૂમિકા ભજવી ચૂકેલા અસરાનીના નિધનના સમાચારે બોલીવૂડને હચમચાવી દીધુ છે. ફેન્સ પણ આઘાતમાં સરી પડ્યા છે. અસરાનીના અંતિમ સંસ્કાર પણ કેમ ગૂપચૂપ રીતે કરવામાં આવ્યા?
જાણીતા હાસ્ય અભિનેતા ગોવર્ધન અસરાનીનું સોમવારે નિધન થયું. તેમણે 84 વર્ષની ઉંમરે છેલ્લા શ્વાસ લીધા. તેમના અંતિમ સંસ્કાર પણ સાંજે સાંતાક્રૂઝ સ્મશાન ઘાટ પર કરવામાં આવ્યા. દીવાળીની રાતે આવેલા આ સમાચારે બધાને આઘાતમાં નાખી દીધા હતા. તાજેતરમાં તેમના મોતની અફવા પણ ઉડી હતી. સોમવારે આવેલા આ સમાચાર બાદ પહેલા તો ફેન્સને એવું લાગ્યું કે આ માત્ર અફવા છે પરંતુ જ્યારે અસરાનીનું ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ જોયું તો આ સમાચાર સાચા પડ્યા. મોતના ગણતરીના પળો પહેલા તેમણે ફેન્સ માટે દીવાળીની શુભેચ્છાઓ આપતી પોસ્ટ પણ શેર કરી હતી.
મળતી માહિતી મુજબ અસરાની છેલ્લા લગભગ પાંચ દિવસથી હોસ્પિટલમાં હતા. તેમની તબિયત છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ખરાબ હતી. તેમના ફેફસામાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું. સોમમવારે સાંજે જૂહુના આરોગ્ય નિધિ હોસ્પિટલમાં તેમનું નિધન થયું. નિધન પહેલા અસરાનીએ પોતાની અંતિમ પોસ્ટ શેર કરી હતી. તેમણે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર લોકોને દીવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. અસરાનીએ ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર સ્ટોરી શેર કરતા લખ્યું હતું કે હેપ્પી દીવાળી.
કેમ ગૂપચૂપ રીતે થયા અંતિમ સંસ્કાર
રિપોર્ટ્સમાં જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે અસરાની ચૂપચાપ આ દુનિયાાંથી વિદાય થવા માંગતા હતા. તેઓ અભિનેતા હતા પરંતુ દિનિયાથી જતી વખતે સ્ટારડમથી દૂર એક સામાન્ય માણસની જેમ વિદાય થવા માંગતા હતા. તેમણે પત્ની મંજૂને કહ્યું હતું કે મારા મોત બાદ કોઈ હંગામો ન થાય, જ્યારે અંતિમ સંસ્કાર થઈ જાય ત્યારે જ બધાને જાણ કરવી. આ જ કારણે માત્ર પરિવારના સભ્યોની હાજરીમાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા.
350થી વધુ ફિલ્મોમાં કામ
અસરાની ભારતી સિનમાના સૌથી લાંબા સમય સુધી સક્રિય રહેનારા હાસ્ય કલાકારોમાંથી એક હતા. પાંચ દાયકાઓ કરતા વધુ સમયની પોતાની કરિયરમાં તેમણે 350થી વધુ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. તેમણે ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝિ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયા (એફટીઆઈઆઈ) પુણેથી એક્ટિંગ શીખી અને પોતાના હુનરને નિખાર્યું. ત્યારબાદ તેમણે 1960ના દાયકાના મધ્યમાં હિન્દી ફિલ્મ જગતમાં પ્રવેશ કર્યો.
જો કે તેમણે ગંભીર અને સહાયક ભૂમિકાઓથી શરૂઆત કરી. પરંતુ અસરાનીની હાસ્ય પ્રતિભા જલદી ઊભરીને સામે આવી. 1970 અને 1980ના દાયકામાં તેઓ હિન્દી ફિલ્મ જગતના એક મુખ્ય ચહેરો બની ગયા હતા જ્યાં તેમણે મોટાભાગે પ્યારે મુર્ખ, પરેશાન ક્લર્ક કે મજાકિયા સહાયકની ભૂમિકા ભજવી. તેમનો કોમિક ટાઈમ અને ચહેરાના ભાવ તેમને ફિલ્મોમાં દિગ્દર્શકોની પસંદગી બનાવતા હતા. તેમણે શોલે અને ચૂપકે ચૂકે જેવી ફિલ્મોમાં યાદગાર ભૂમિકા ભજવી. ફિલ્મ શોલેમાં તેમણે શાનદાર અભિનય કર્યો જેમાં તેઓ એક હિટલરની નકલ કરનારા જેલરની ભૂમિકામાં હતા.
ગુજરાતી ફિલ્મોમાં પણ કર્યું કામ
અસરાનીએ ગુજરાતી અને રાજસ્થાની સહિત અલગ અલગ ભાષાઓમાં કામ કર્યું. તેમણે કેટલીક હિન્દી અને ગુજરાતી ફિલ્મોનું દિગ્દર્શન પણ કર્યું હતું. તેમણે મહેમૂદ, રાજેશ ખન્ના અને બાદમાં ગોવિંદા જેવા અભિનેતાઓ સાથે સારા કોમેડી રોલ કર્યા. કોમેડી ઉપરાંત અસરાનીએ આજ કી તાજા ખબર અને ચલા મુરારી હીરો બનને જેવી ફિલ્મોમાં પોતાની નાટકીય પ્રતિભાનું પણ પ્રદર્શન કર્યું. અસરાનીએ ‘અમદાવાદનો રિક્ષાવાળો’, ‘છેલ છબીલો ગુજરાતી’, ‘સાત કૈદી’, ‘સંસાર ચક્ર’, ‘પંખીનો માળો’, ‘જુગલ જોડી’, ‘માબાપ’ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મોમાં યાદગાર અભિનય કર્યો હતો.
