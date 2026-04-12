Asha Bhosle: 92 વર્ષીય આશા ભોંસલે ચેસ્ટ ઈંફેકશનના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ, પૌત્રીએ જણાવ્યું કેવી છે હાલત

ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentAsha Bhosle: 92 વર્ષીય આશા ભોંસલે ચેસ્ટ ઈંફેકશનના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ, પૌત્રીએ જણાવ્યું કેવી છે હાલત

Asha Bhosle Health Update: બોલીવુડની દિગ્ગજ ગાયિકા આશા ભોંસલે બ્રીચ કૈંડી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. તેમને શનિવારે રાત્રે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. રવિવારે આશા ભોંસલેની પૌત્રીએ હેલ્થ અપડેટ શેર કરી છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:53 AM IST
Asha Bhosle Health Update: બોલીવુડ સિંગર આશા ભોંસલેની તબિયત લથડતા તેને બ્રિચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. 92 વર્ષીય આશા ભોંસલેની તબિયત શનિવારે બગડી હતી અને તેમને તુરંત જ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આશા ભોંસલેની સારવાર બ્રિચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે. આશા ભોંસલેની તબિયત વિશે તેની પૌત્રી જનાઈ ભોંસલે અપડેટ શેર કરી છે. સાથે જ જણાવ્યું છે કે આશા ભોંસલેને કઈ સમસ્યાના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. 

આશા ભોંસલેની પૌત્રી જનાઈ ભોંસલેએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોસ્ટ શેર કરીને જણાવ્યું હતું કે તેના દાદી આશા ભોંસલેની તબિયત ચેસ્ટ ઇન્ફેક્શનના કારણે બગડી હતી અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. જનાઈ ભોંસલેએ તેની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, થાક અને છાતીમાં ઈન્ફેકશનના કારણે આશા ભોંસલેની તબિયત ખરાબ થઈ હતી અને હવે તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. સાથે જ તેણે પરિવારની પ્રાઇવેસીનું સન્માન કરવાની રિક્વેસ્ટ કરી છે અને જણાવ્યું છે કે પરિવાર આશા ભોંસલેની તબિયત વિશે અપડેટ આપશે. 

મહત્વપૂર્ણ છે કે આશા ભોંસલેને કાર્ડિયાક રેસ્ટના કારણે હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવ્યા હોય તેવી વાત સામે આવી હતી પરંતુ પરિવારે આ વાતની પુષ્ટિ કરી ન હતી. ત્યારબાદ આશા ભોંસલેની પૌત્રીએ એક્સ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું કે થાક અને ચેસ્ટ ઇન્ફેક્શનના કારણે આશા ભોંસલેને તબિયત ખરાબ થઈ છે અને તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. હાલ આશા ભોંસલેની ટ્રીટમેન્ટ ચાલી રહી છે. 

— Zanai Bhosle (@ZanaiBhosle) April 11, 2026

મહત્વનું છે કે જનાઈ ભોંસલે તેની દાદી આશા ભોંસલોની સૌથી વધારે ક્લોઝ છે. 92 વર્ષીય આશા ભોંસલેની તબિયત લથડવાની વાત સામે આવતા બોલીવુડ ઈંડસ્ટ્રીના કલાકારોથી લઈને આશા ભોંસલેના ચાહકો ચિંતામાં છે હાલ સૌ કોઈ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે આશા ભોંસલેની તબિયતમાં સુધારો થાય સાથે જ લોકો એ જાણવા આતુર છે કે આશા ભોંસલેની હાલત હવે કેવી છે.

આશા ભોંસલેનો જન્મ 8 સપ્ટેમ્બર 1933 ના રોજ સાંગલીમાં થયો હતો. આશા ભોંસલેએ તેની બહેન લતા મંગેશકર સાથે 9 વર્ષની ઉંમરમાં ગીત ગાવાનું અને અભિનય કરવાનું શરુ કર્યું હતું. આશા ભોંસલેએ તેના કરિયરમાં 12 હજારથી વધુ ગીતો ગાયા છે. 
 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

