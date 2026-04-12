Asha Bhosle: લતાજીના સેક્રટરી સાથે થયા હતા આશા ભોસલેના પહેલા લગ્ન, પતિના ત્રાસથી કંટાળી આશા તાઈએ પ્રેગ્નન્સીમાં ખાધી હતી ઊંઘની ગોળીઓ

Prev
Next
Asha Bhosle Early Life Struggle: ભારતના દિગ્ગજ ગાયિકા આશા ભોસલે 92 વર્ષની ઉંમરે અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. આશા ભોસલેનું શરુઆતી જીવન સંઘર્ષ અને સમસ્યાઓ વચ્ચે પસાર થયું હતું. ખાસ કરીને લગ્ન પછી તેમનું જીવન નર્ક જેવું થઈ ગયું હતું. આ વાતનો ઉલ્લેખ તેમણે પોતાની બાયોગ્રાફીમાં કર્યા હતો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 12, 2026, 01:43 PM IST
  • આશા ભોસલે એ 16 વર્ષની ઉંમરે કરી લીધા હતા લગ્ન.
  • પરિવારની વિરુદ્ધ જઈ લતાજીના સેક્રટરી સાથે કર્યા હતા લગ્ન.
  • 11 વર્ષ નિભાવ્યા પહેલા લગ્ન પછી થયા અલગ
     

Trending Photos

Asha Bhosle Early Life Struggle: 92 વર્ષીય આશા ભોસલે એ આજે બ્રીચ કેંડી હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. આશા ભોસલેની તબીયલ લથડતા તેમને શનિવાર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ રવિવારે તેમના નિધનના સમાચાર સામે આવ્યા. આશા ભોસલેનું શરુઆતી જીવન મુશ્કેલીઓ ભર્યું રહ્યું હતું. પરિવારમાં પિતાના નિધન પછી નાની ઉંમરમાં સંઘર્ષ કર્યા બાદ જ્યારે તેમના લગ્ન થયા ત્યારે તેમની લાઈફનો સૌથી ખરાબ સમય શરુ થયો હતો. આ વાતનો ઉલ્લેખ ખુદ આશા ભોસલેએ તેની બાયોગ્રાફીમાં કર્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

દેશની શાન એવા આશા ભોસલે પહેલા લગ્ન પછી એટલા કંટાળી ગયા હતા કે એકવાર તેમણે ઊંઘની ગોળીઓ પણ ખાઈ લીધી હતી. તે સમયે તેઓ 4 માસ પ્રેગ્નેન્ટ હતા. તેમના માટે પહેલા લગ્ન પછીનો સમય એટલો ખરાબ હતો કે તેમણે પોતાનું જીવન પુરું કરી નાખવાનું વિચારી લીધું હતું પરંતુ સદનસીબે તેમને કંઈ ન થયું. 

ભારતના મહાન ગાયિકા આશા ભોસલેના જીવન પર આધારિત પુસ્તક છે જેનું નામ છે આશા ભોસલે, એ લાઈફ ઈન મ્યૂઝિક. આ પુસ્તકમાં તેમના જીવન વિશે નર્ક જેવા ખરાબ સમયનો ઉલ્લેખ છે. પુસ્તકમાં જણાવ્યા અનુસાર આશા ભોસલેએ પહેલા લગ્ન પરિવારની વિરુદ્ધ જઈ પોતાનાથી 20 વર્ષ મોટા અને લતા મંગેશકરના સેક્રેટરી ગણપતરાવ ભોસલે સાથે લગ્ન કરી લીધા હતા. આ વાતથી નારાજ થઈ લતા મંગેશકરે તેનો ત્યાગ કરી દીધો હતો. 

લગ્ન પછી આશા ભોસલેને ખબર પડી કે પતિનો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો અને રુઢીચુસ્ત છે. જેના કારણે પહેલા લગ્ન તેમના માટે દર્દનાક અનુભવ બની ગયા. આશા ભોસલે એ જણાવ્યું કે પતિનો પરિવાર સ્ટાર સિંગરના સ્ટારડમ સાથે ડીલ ન કરી શક્યો અને પતિ સાથે રહેવું મુશ્કેલ બની ગયું. આશા ભોસલે એ જણાવ્યું કે તેના પતિને બીજાને તકલીફ દેવામાં મજા આવતી હતી. આ બધાથી કંટાળી તેમણે ઊંઘની ગોળીઓ ખાઈ લીધી હતી. તે સમયે તેઓ ગર્ભવતી હતા. 

આશા ભોસલેએ પુસ્તકમાં આપેલી જાણકારી અનુસાર તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. પણ તેના બાળકનો પ્રેમ એટલો હતો કે તેમને કંઈ થયું નહીં અને તેમને નવું જીવન મળ્યું. આશા ભોસલેએ લગ્ન કર્યા ત્યારે તેઓ 16 વર્ષના હતા. ત્યારબાદ તેમણે 11 વર્ષ લગ્ન નિભાવ્યા અને 11 વર્ષ પછી બંને અલગ થઈ ગયા. ત્યારબાદ આશા ભોસલેએ 1980 માં આરડી બર્મન સાથે બીજા લગ્ન કર્યા.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Asha BhoslebollywoodAsha Bhosle Newsઆશા ભોસલે

Trending news