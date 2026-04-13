Asha Bhosle: ઓટોગ્રાફથી શરુ થઈ હતી આશા ભોસલે અને આરડી બર્મનની લવ સ્ટોરી, પંચમ દાના પ્રેમ એ બદલી દીધું આશા તાઈનું જીવન
Asha Bhosle RD Burman Love Story: 92 વર્ષીય આશા ભોસલેનું નિધન થયું છે. આશા તાઈના નિધનથી એક યુગનો અંત થઈ ગયો છે. ભારતના મહાન ગાયિકા આશા ભોસલેના સંઘર્ષ વચ્ચે ઘેરાયેલા જીવનને સુખી કરવાનો શ્રેય બોલીવુડના પંચમ દાને જાય છે. આશા ભોસલે અને આર ડી બર્મનની લવ સ્ટોરી વિશે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે.
- આશા તાઈના નિધનથી એક યુગનો અંત થઈ ગયો છે.
- આશા ભોસલેનું શરુઆતી જીવન સંઘર્ષ વચ્ચે પસાર થયું.
- પંચમ દા અને આશા ભોસલેની લવ સ્ટોરી વિશે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે.
Trending Photos
Asha Bhosle RD Burman Love Story: આશા ભોસલે દુનિયાને અલવિદા કહી ચુક્યા છે. આશા ભોસલેને ભારત સહિત દુનિયાભરના લોકોને પ્રેમ મળ્યો છે. પોતાના અવાજના જાદુથી લાખો દિલો પર રાજ કરનાર આશા ભોસલેનું શરુઆતી જીવન સંઘર્ષ વચ્ચે પસાર થયું. આશા તાઈના સંઘર્ષનો અંત ત્યારે આવ્યો જ્યારે તેમના જીવનમાં પંચમ દા એટલે કે આર ડી બર્મનની એન્ટ્રી થઈ. પંચમ દા અને આશા ભોસલેની લવ સ્ટોરી વિશે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે. ચાલો આજે તમને જણાવીએ કેવી રીતે આશા ભોસલે અને આર ડી બર્મનની લવ સ્ટોરી શરુ થઈ હતી.
આશા ભોસલેનું લગ્નજીવન
આશા ભોસલેએ પરિવારની મરજી વિના નાની ઉંમરમાં ગણપતરાવ ભોસલે સાથે લગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન પછી તેમને અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો. 11 વર્ષ લગ્નજીવન નિભાવ્યા પછી આશા ભોસલેએ પતિ ગણપત રાવનું ઘર છોડ્યું. તે સમયે આશા ભોસલેને બે બાળકો હતા અને ત્રીજા બાળકનો જન્મ થવાનો હતો. પતિના ઘરેથી પરત ફરી બાળકો સાથે આશા ભોસલેએ નવા જીવનની શરુઆત કરી. તે સમયે તેમના જીવનમાં મહાન સંગીતકાર આર ડી બર્મનની એન્ટ્રી થઈ.
આરડી બર્મન અને આશા ભોસલેની લવ સ્ટોરી
આર ડી બર્મન અને આશા ભોસલે એકબીજાને રેડિયોના સમયથી ઓળખતા હતા. જ્યારે આશા ભોસલે રેડિયો પર મરાઠી ગીતો ગાતા હતા ત્યારે એકવાર આરડી બર્મને તેમનો ઓટોગ્રાફ માંગ્યો હતો. ત્યારબાદ 1960 ના દાયકામાં આશા ભોસલે અને પંચમ દાએ ઘણા ગીતો પર સાથે કામ કર્યું. જો કે તેમની વચ્ચે પ્રેમ પાંગર્યો 1966 માં જ્યારે ફિલ્મ તીસરી મંઝિલના ગીત પર તેઓ સાથે કામ કરતાં હતા. આ સમય પછી તેઓ ધીરે ધીરે નજીક આવ્યા.
આર ડી બર્મન આશા ભોસલે કરતાં 6 વર્ષ નાના હતા. પંચમ દા એ વર્ષો સુધી તેમણે આશા ભોસલેની રાહ જોઈ. આશા ભોસલે સાથે લગ્નનો વિરોધ આરડી બર્મનની માતાએ પણ કર્યો હતો. જો કે પરિવારના વિરોધ છતાં પંચમ દાએ 1980 માં આશા ભોસલે સાથે લગ્ન કરી લીધા. આ લગ્ન બંનેના બીજા લગ્ન હતા. લગ્ન પછી આશા ભોસલે અને આર ડી બર્મને દુનિયાને યાદગાર ગીતોની ભેટ આપી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
