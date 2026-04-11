આશા ભોંસલેને આવ્યો હાર્ટ એટેક, મુંબઈની હોસ્પિટલમાં દાખલ, જાણો હાલની પરિસ્થિતિ
Asha Bhosle Cardiac Arrest: આશા ભોંસલેને હૃદયરોગના હુમલાને કારણે મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ચાહકો અને ઉદ્યોગના આંતરિક લોકો તેમના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.
Asha Bhosle Cardiac Arrest: દિગ્ગજ ગાયિકા આશા ભોંસલેને હૃદયરોગના હુમલાને કારણે મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ હાલમાં ઇમરજન્સી મેડિકલ સર્વિસ યુનિટમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે. બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલના ડૉ. પ્રતિક સમદાનીના જણાવ્યા અનુસાર, 92 વર્ષીય આશા ભોંસલેને શનિવાર, 11 એપ્રિલના રોજ હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો, જેના કારણે તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
હાલમાં, પરિવાર દ્વારા કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી. જોકે, ચાહકોને આ સમાચાર મળ્યા બાદ, દરેક વ્યક્તિ તેમના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.
આશા ભોંસલેની કારકિર્દી
આશા ભોંસલેનો જન્મ એક સંગીતમય પરિવારમાં થયો હતો. તે દીનાનાથ મંગેશકર અને શેવંતી મંગેશકરની પુત્રી છે. તેમના પિતાના મૃત્યુ પછી, આશા ભોંસલેએ ગાવાનું શરૂ કર્યું. આશા ભોંસલેનું પહેલું ગીત "માઝા બાલ" ફિલ્મનું "ચલા ચલા નાવ બાલા" હતું. તેણીએ "સાવન આયા" ગીતથી હિન્દી ફિલ્મોમાં ડેબ્યુ કર્યું. ત્યારબાદ તેણીએ તેની કારકિર્દીમાં અનેક હિટ ગીતો આપ્યા, જેમાં "રાધા કૈસે ના જલે," "શરારા," "કભી તો નજર મિલાઓ," અને "સપને મેં મીટી હૈ"નો સમાવેશ થાય છે.
આશા ભોંસલેની અન્ય પ્રતિભાઓ
આશા ભોંસલેએ અભિનયમાં પણ હાથ અજમાવ્યો છે. 2013 માં, તેણીએ મરાઠી ફિલ્મ "માઈ" માં અભિનય કર્યો. ગાયન અને અભિનય ઉપરાંત, તે એક તેજસ્વી રસોઈયા પણ છે. તે દુબઈ અને કુવૈતમાં અનેક પ્રખ્યાત રેસ્ટોરન્ટની માલિક છે.
ઘણા ઉચ્ચ સન્માનોથી સન્માનિત
આશાને સંગીતમાં તેમના યોગદાન માટે ભારતના અનેક સર્વોચ્ચ નાગરિક અને સિનેમેટિક સન્માનોથી સન્માનિત કરવામાં આવી છે. તેમને 2000માં દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર અને 2008 માં પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કારથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. તેમણે તેમની ફિલ્મો "ઉમરાવ જાન" અને "ઇજ્જત" માટે બે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો પણ જીત્યા છે.
તેમના અંગત જીવન વિશે જાણો
આશા ભોંસલેના અંગત જીવન વિશે, તેમના લગ્ન પહેલા ગણપત રાવ સાથે થયા હતા. જોકે, તેમના લગ્ન લાંબા સમય સુધી ટકી શક્યા નહીં અને સંબંધનો અંત આવ્યો.
લતા મંગેશકર સાથે વિવાદની ચર્ચાઓ
લતા અને આશા ભોંસલે વચ્ચે નોંધપાત્ર સંઘર્ષના અહેવાલો આવ્યા છે, ખાસ કરીને આશાએ લતાના સચિવ ગણપત સાથે લગ્ન કર્યા પછી. વધુમાં, બંને વચ્ચે સ્પર્ધાના અહેવાલો આવ્યા છે. જો કે, લતાએ હંમેશા આ અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા છે.
