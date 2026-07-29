/કાજલ અગ્રવાલની વેનિટી વાનમાં અચાનક ઘૂસી ગયો આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર, સામે જ ઉતારી દીધો શર્ટ; ડરથી કાંપી ઉઠી અભિનેત્રી

કાજલ અગ્રવાલ જલ્દી ફિલ્મ રામાયણમાં જોવા મળશે. તાજેતરમાં અભિનેત્રીએ એક એવી ઘટના વિશે જણાવ્યું છે જેને સાંભળી બધા દંગ રહી ગયા. અભિનેત્રીએ જણાવ્યું કે ફિલ્મ સેટ પર એક સહાયક ડાયરેક્ટર ટેટૂ દેખાળવા માટે અચાનક પોતાના કપડા ઉતારવા લાગ્યો, જેનાથી કાજલને ખુબ વિચિત્ર અનુભવ થયો હતો.
કાજલે જણાવ્યો કિસ્સો
એક ઈન્ટરવ્યુમાં કાજલ અગ્રવાલે એક ઘટના વિશે જણાવ્યું છે. અભિનેત્રીએ જણાવ્યું કે એક આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર કોઈ મંજૂરી વગર આવી ગયા. તે સમયે હું એકલી હતી. તેના શરીર પર કાજલ નામનું ટેટૂ હતું. તે ટેટૂ દેખાડી રહ્યો હતો પરંતુ તેની રીત ચોંકાવનારી હતી. અભિનેત્રીએ જેસ્ટરની પ્રશંસા કરી પરંતુ જે રીતે તેણે ટેટૂ દેખાડ્યું તે ખુબ અસહજ હતું.
ડાયરેક્ટરે દેખાડ્યું ટેટૂ
કાજલે કહ્યું કે થોડા સમય પહેલા એક ફિલ્મના શૂટિંગ બાદ કારવાંમાં રેસ્ટ કરી રહી હતી. તે સમયે ફિલ્મમાં કામ કરી રહેલા આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર મંજૂરી વગર તેની પાસે આવે છે. તે અચાનક ઘૂસી જાય છે. ત્યારબાદ તે પોતાનો શર્ટ ઉતારે છે. પોતાના ચેસ્ટ પર બનેલા ટેટૂને દેખાડે છે. આ ઘટનાથી અભિનેત્રી એટલી પરેશાન થઈ જાય છે કે તેના હાથ-પગ ધ્રૂજવા લાગે છે.
ટેટૂ બતાવવા પાછળનો હેતુ વ્યક્તિની પસંદગી દર્શાવવાનો હતો, પરંતુ અભિગમ યોગ્ય ન હતો
ABP ન્યૂઝને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં કાજલે જણાવ્યું કે ટેટૂ બનાવવા અને દેખાડવાનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર પ્રશંસા કે પસંદની ભાવના હતી પરંતુ કોઈ મહિલાની મરજી વગર તેની જગ્યા પર આવી જવું યોગ્ય નહોતું. મેં તેને જણાવ્યું કે આવું કરવા પર કાયદાકીય કાર્યવાહી થઈ શકે છે. ત્યારબાદ તેને ત્યાંથી મોકલી દેવામાં આવ્યો.
રામાયણ ફિલ્મમાં જોવા મળશે અભિનેત્રી
કાજલ અગ્રવાલ જલ્દી નિતેશ તિવારીની ફિલ્મ રામાયણમાં જોવા મળશે. ફિલ્મમાં અભિનેત્રી રાવણની પત્ની મંદોદરીના પાત્રમાં જોવા મળશે. કાજલ યશની સાથે સ્ક્રીન શેર કરતી જોવા મળશે. રણબીર કપૂરની રામાયણ ફિલ્મનું ટ્રેલર 30 જુલાઈએ રિલીઝ થશે. રામાયણ ફિલ્મનો પ્રથમ પાર્ટ દીવાળી પર રિલીઝ થશે. ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ જાહેર થઈ નથી. પરંતુ ફિલ્મને દિવાળી પર રિલીઝ કરવામાં આવી શકે છે.