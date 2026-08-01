/August OTT Release: ઓગસ્ટ મહિનામાં ઓટીટી પર મળશે ભરપુર મનોરંજન, રિલીઝ થશે આ નવી ફિલ્મો, રિયાલીટી શો

August OTT Release: ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ મહિનો એન્ટરટેનમેન્ટની દ્રષ્ટિએ બેસ્ટ રહેવાનો છે. કારણ કે આ મહિનામાં અલગ અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર ધાંસુ વેબ સિરીઝ અને નવી નવી ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે. ઓગસ્ટ મહિના દરમિયાન ઓટીટી પર જે ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે તેનું લીસ્ટ પણ અહીં શેર કરવામાં આવ્યું છે. તો ઘર બેઠા મનોરંજન મેળવવા માટે થઈ જાઓ તૈયાર અને નોટ કરી લો ઓગસ્ટ મહિનામાં કઈ તારીખે કઈ ફિલ્મ અને વેબ સીરીઝ જોવા મળશે.
ખતરોં કે ખિલાડી સીઝન 15
સ્ટંટ બેસ્ટ રિયાલિટી શો ખતરોં કે ખિલાડીની 15 મી સીઝનનું અનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગયું હતું અને હવે આ સીઝન શરૂ થવાની છે. ખતરોં કે ખિલાડી રિયાલિટી શો 1 ઓગસ્ટથી jio hotstar પર જોવા મળશે. આ શો દર શનિવાર અને રવિવારે જીઓ હોટસ્ટાર પર સ્ટ્રીમ થશે.
મૈં વાપસ આઉંગા
ડાયરેક્ટર ઇમ્તિયાઝ અલીની દમદાર ફિલ્મ મૈં વાપસ આઉંગા સિનેમા ઘરોમાં સફળ સાબિત થઈ હતી. દિલજિત દોસાંજ, નસીરુદ્દીન શાહ, શરવરી વાઘ સહિતના કલાકારોની આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર આવવાની તૈયારીમાં છે. જાણવા માટે માહિતી અનુસાર મૈં વાપસ આઉંગા ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર 7 ઓગસ્ટથી સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે.
ઓપરેશન સફેદ સાગર
કારગિલ યુદ્ધ દરમ્યાન ઇન્ડિયન એરફોર્સે બહાદુરી પૂર્વક જે ફાઈટ કરી હતી તેના પર આધારિત એક વેબ સીરીઝ જેનું નામ ઓપરેશન સફેદ સાગર છે તે 7 ઓગસ્ટ થીમ થશે. આ વેબ સીરીઝ નેટફ્લિક્સ પર આવશે.
કૌન બનેગા કરોડપતિ સીઝન 18
સદીના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન ફરી એક વખત કોન બનેગા કરોડપતિ શો લઈને આવી રહ્યા છે. ક્વિઝ શો કોન બનેગા કરોડપતિની આ 18મી સિઝન 10 ઓગસ્ટથી સોની લીવ પર જોવા મળશે.
કોકટેલ 2
શાહિદ કપૂર, રશ્મિકા મંદાના અને ક્રિતી સેનનની ફિલ્મ કોકટેલ 2 બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થયા પછી હવે ઓટીટી પર આવવાની છે. આ ફિલ્મ તમે નેટફિક્સ પર 14 ઓગસ્ટ થી આ ફિલ્મ જોઈ શકશો.
વેલકમ ટુ ધ જંગલ
અક્ષય કુમાર સહિતના કલાકારોની કોમેડી ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ સિનેમા ઘરોમાં સફળ સાબિત થઈ હતી. આ ફિલ્મના ખૂબ જ વખાણ થયા હતા. સિનેમા કરો પછી આ ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર રિલીઝ થવાની છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ 21 ઓગસ્ટથી jio hotstar પર જોવા મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)