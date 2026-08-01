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August OTT Release: ઓગસ્ટ મહિનામાં ઓટીટી પર મળશે ભરપુર મનોરંજન, રિલીઝ થશે આ નવી ફિલ્મો, રિયાલીટી શો

August OTT Release: ઓગસ્ટ મહિનામાં અલગ અલગ રિયાલિટી શો, વેબ સીરીઝ અને ફિલ્મો રિલીઝ થવાની છે. કઈ ફિલ્મ કયા ઓટીટી પર જોવા મળશે જાણી લો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 01, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:32 PM IST
August OTT Release: ઓગસ્ટ મહિનામાં ઓટીટી પર મળશે ભરપુર મનોરંજન, રિલીઝ થશે આ નવી ફિલ્મો, રિયાલીટી શો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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