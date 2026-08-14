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Awarapan 2 Review: આવારાપન 2 ફિલ્મને લોકોએ ગણાવી બ્લોકબસ્ટર, એક્ટિંગ, મ્યુઝિક બધું જ છે શાનદાર

Awarapan 2 Review: ઈમરાન હાશમીની ફિલ્મ આવારાપન 2 સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ ચુકી છે. આવારાપન 2 ફિલ્મ લોકોને પસંદ પડી રહી છે. ફિલ્મને સોશિયલ મીડિયા પર લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 14, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:19 PM IST
Awarapan 2 Review: આવારાપન 2 ફિલ્મને લોકોએ ગણાવી બ્લોકબસ્ટર, એક્ટિંગ, મ્યુઝિક બધું જ છે શાનદાર
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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