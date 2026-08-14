/Awarapan 2 Review: આવારાપન 2 ફિલ્મને લોકોએ ગણાવી બ્લોકબસ્ટર, એક્ટિંગ, મ્યુઝિક બધું જ છે શાનદાર

Awarapan 2 Review: ઇમરાન હાશ્મીની ફિલ્મ આવારાપન 2007માં રિલીઝ થઈ હતી અને હવે 19 વર્ષ પછી ઈમરાન હાશ્મીની ફિલ્મની સિક્વલ આવારાપન 2 સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ છે. આવારાપન ફિલ્મ કલ્ટ ક્લાસિક ફિલ્મ ગણાય છે અને તેની સિક્વલ ફિલ્મને પણ લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. ફિલ્મ જોનારા દર્શકો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પોતાના રિએક્શન આપી રહ્યા છે. જેમાં આ ફિલ્મને લોકો બ્લોકબસ્ટર ગણાવે છે.
14 ઓગસ્ટ સિનેમા ઘરોમાં સની દેઓલની ફિલ્મ બટવારાની સાથે ઇમરાન હાશ્મીની ફિલ્મ આવારાપન 2 પણ રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મ જોવા માટે દર્શકો ઉત્સુક હતા અને ફિલ્મને લઈને જે રિએક્શન સામે આવી રહ્યા છે તેને જોઈને લાગે છે કે ફિલ્મ લોકોની અપેક્ષા પર ખરી ઉતરી છે. 2007 ની આવારાપન ફિલ્મ કોમર્શિયલી હિટ સાબિત ન થઈ પરંતુ તેનું મ્યુઝિક, તેની સ્ટોરી અને ઇમરાન હાશ્મીનો અભિનય લોકોના દિલમાં આજે પણ ખાસ સ્થાન ધરાવે છે.
આવારાપન ટુ ફિલ્મને લઈને લોકો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોતાના રિએક્શન શેર કરી રહ્યા છે. ફિલ્મ જોનારા દર્શકોનું કહેવું છે કે આવારાપન 2 ફિલ્મ દમદાર છે. શરૂઆતની 20 મિનિટ ફિલ્મને બ્લોકબસ્ટર હિટ બનાવે છે. આવારાપન ટુ ફિલ્મને મોટાભાગે પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે.
કેટલાક યુઝર્સ કહી રહ્યા છે કે શિવમ પંડિતનો પુનર્જન્મ ઇન્ટેન્સ છે. આવારાપન 2 થી ઇમરાન હાશ્મીએ તુફાની કમબેક કર્યું છે. અન્ય એક યુઝરે ફિલ્મના મ્યુઝિક અને ગીતને બેસ્ટ ગણાવ્યા છે. ફિલ્મ મ્યુઝિક લોકોને અદભુત લાગી રહ્યું છે. આ સાથે જ ઈમરાન હાશ્મી અને દિશા પટ્ટણીના અભિનયના પણ વખાણ લોકો કરી રહ્યા છે
આવારાપન 2 ફિલ્મને ફિલ્મ ક્રિટિક તરણ આદર્શે પણ 4 સ્ટાર આપ્યા છે. તરણ આદર્શ એ તેના એક્સ એકાઉન્ટ પર ફિલ્મનો રીવ્યુ શેર કર્યો છે. જેમાં તેણે ફિલ્મને હિટ ગણાવી છે અને ફોર સ્ટાર રેટિંગ આપ્યું છે.
આવારાપન 2ની સ્ટારકાસ્ટ
આવારાપન ટુ ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં ઇમરાન હાશ્મી છે. ઇમરાન હાશ્મીના કરિયરના યાદગાર પાત્રોમાંથી એક શિવમ પંડિત છે.. જેની ઓરા આવારાપન ટુ ફિલ્મમાં પણ જોવા મળશે તેવું લોકોનું કહેવું છે. ઇમરાન હાશ્મી ઉપરાંત ફિલ્મમાં દિશા પટની, શબાના આઝમી મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે.. લોકોનું કહેવું છે કે દિગ્ગજ અભિનેત્રી શબાના આઝમ નું અલગ જ રૂપ અને અંદાજ આ ફિલ્મમાં જોવા મળે છે. નિતીન કક્કર દ્વારા નિર્દેશિત આવારાપન ટુ ફિલ્મ એક્શન થ્રિલર અને રિવેન્જ ડ્રામા ફિલ્મ છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)