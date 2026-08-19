/Ayesha Khan: અભિનેત્રી આયેશા ખાને સગાઈ કરી કે જ્વેલરીનું પ્રમોશન કરે છે ! તમને શું લાગે છે ?

Ayesha Khan: અભિનેત્રી આયેશા ખાન ઇન્ટરનેટ પર છવાઈ ગઈ છે. તેનું કારણ છે તેણે instagram પર શેર કરેલી કેટલીક તસવીરો. આયેશા ખાને તેના instagram પર કેટલીક તસવીરો શેર કરી છે જેમાં તે એક વ્યક્તિ સાથે જોવા મળે છે અને તેના હાથમાં એન્ગેજમેન્ટ રીંગ પણ દેખાય છે. આ તસવીરો શેર થયાની સાથે જ ચર્ચા થવા લાગી કે 23 વર્ષીય અભિનેત્રીએ સગાઈ કરી લીધી છે
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ instagram પર આયેશા ખાને અલગ અલગ તસવીરો શેર કરી છે. જેમાં તેણે મિસ્ટ્રી મેનનો ચહેરો દેખાડ્યો નથી. સામાન્ય રીતે યુવતીઓ સોફ્ટ લોન્ચ દરમિયાન આવું કરતી હોય છે જેમાં પોતાના પાર્ટનરનો ચહેરો છુપાવવામાં આવે છે. આ ટ્રેંડને ફોલો કરીને આયેશા ખાને તસવીરો શેર કરી છે અને અલગ અલગ તસવીરોમાં પોતાના હાથની ડાયમંડ રીંગ દેખાડી છે. હવે આ તસવીરો જોતા પહેલી નજરે તો એવું લાગે કે આયેશા ખાને ખરેખર સગાઈ કરી છે પરંતુ આ પોસ્ટ પર કેટલાક યુઝર એવી કોમેન્ટ પણ કરી રહ્યા છે કે તે જ્વેલરીનું પ્રમોશન કરી રહી છે. આ પબ્લિસિટીનો સ્ટંટ છે.
જ્યારથી આયેશા ખાને આ તસવીરો શેર કરી છે ત્યારથી સોશિયલ મીડિયા પર આ તસવીરોને લઈને ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે આયેશા ખાને સગાઈ કરી છે અને કેટલાક લોકો કહી રહ્યા છે કે તે જ્વેલરી નું પ્રમોશન કરી રહી છે. જોકે કેટલાક લોકો તો એ અટકળો પણ લગાવવા લાગ્યા છે કે આયેશા ખાન સાથે તસવીરમાં જોવા મળતો મિસ્ટ્રી મેન કોણ છે.
આયેશા ખાનની પોસ્ટ પર મોટાભાગના લોકો એવું કહી રહ્યા છે કે આ કોઈ જ્વેલરી બ્રાન્ડનું પ્રમોશન શૂટ હોય તેવું લાગે છે હકીકતમાં આયેશા ખાને સગાઈ કરી નથી. આયેશા ખાને પણ આ તસવીરો શેર કરીને તેના કેપ્શન લખેલી વિગતો વાંચી લેશો તો તમને પણ સમજાઈ શકે કે ખરેખર શું ચક્કર છે. આ ટેગ લાઈનને જોઈને જ લોકો કહી રહ્યા છે કે તે કોઈ બ્રાન્ડ માટે પ્રમોશન શૂટ કરી રહી છે અને તેની તસવીરો આયેશાએ શેર કરી છે.
મહત્વનું છે કે આયશા ખાન અલગ અલગ મ્યુઝિક વીડિયોમાં પણ જોવા મળી છે પરંતુ તેને ઓળખ મળી ધુરંધર ફિલ્મના શરારત સોંગ પછી. ધુરંધર ફિલ્મના શરારત સોંગમાં આયેશા ખાને ક્રિસ્ટલ ડિસુઝા સાથે જબરદસ્ત ડાન્સ કર્યો હતો. આ ગીત સુપરહીટ રહ્યું અને તેની સાથે જ આયેશા ખાન પણ વધારે લોકપ્રિય થઈ ગઈ. સૌથી પહેલા આયેશા ખાન મુનાવ્વર ફારુકી સાથેના વિવાદના કારણે ચર્ચામાં આવી હતી. આયશા ખાને મુનાવ્વર સાથે બિગ બોસમાં પણ જોવા મળી હતી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)