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Ayesha Khan: અભિનેત્રી આયેશા ખાને સગાઈ કરી કે જ્વેલરીનું પ્રમોશન કરે છે ! તમને શું લાગે છે ?

Ayesha Khan: અભિનેત્રી આયેશા ખાને સોશિયલ મીડિયા માથે લીધું છે. તેણે ઈંસ્ટાગ્રામ પર કેટલાક ફોટો શેર કર્યા છે જેમાં તે પોતાની સગાઈની રીંગ દેખાડે છે. હવે કેટલાક લોકોને લાગે છે કે તેણે ખરેખર સગાઈ કરી છે અને કેટલાક લોકો આ ફોટોને જ્વેલરીનું પ્રમોશન ગણે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 19, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:00 PM IST
Ayesha Khan: અભિનેત્રી આયેશા ખાને સગાઈ કરી કે જ્વેલરીનું પ્રમોશન કરે છે ! તમને શું લાગે છે ?
Image Credit: Instagram

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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