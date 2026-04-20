Pati Patni Aur Woh Do: આ વખતે લફરેબાજ પતિની લાઈફમાં આવશે 2 હોટ ગર્લ્સ, પતિ પત્ની ઔર વો 2 નું મજેદાર ટીઝર વાયરલ

Pati Patni Aur Woh Do Teaser: પત્ની બ્યુટીફુલ હોય તો પણ પતિની લફરાં કરવાની ફિતરત ન બદલે... આ થીમ પર બનેલી કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ પતિ પત્ની ઓર વો દો નું મજેદાર ટીઝર આજે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મમાં આયુષમાન ખુરાના એક નહીં 2 ચક્કર ચલાવતો જોવા મળશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 20, 2026, 03:32 PM IST
  • આયુષ્માન ખુરાનાની નવી કોમેડી ફિલ્મ.
  • પતિ પત્ની ઔર વો દો ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ જાહેર
  • ફિલ્મમાં આયુષમાન ખુરાના એક નહીં 2 ચક્કર ચલાવશે.
     

Pati Patni Aur Woh Do Teaser: આયુષ્માન ખુરાના, સારા અલી ખાન, રકુલ પ્રીત સિંહ અને વામિકા ગબ્બીની કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ પતિ પત્ની ઔર વો દો નું ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. સાથે જ આ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ પણ સામે આવી ગઈ છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી આ ફિલ્મની ચર્ચાઓ હતી. આ ફિલ્મમાં આયુષ્માન ખુરાના ફરી એક વખત હલકી ફુલકી કોમેડી કરતો જોવા મળશે. આ વખતે આયુષ્માન ખુરાના એક નહીં પણ ત્રણ અભિનેત્રી સાથે રોમાંન્સ કરશે. ફિલ્મનું ટીચર જોઈને દર્શકોનું એક્સાઈટમેન્ટ વધી ગયું છે. આ વખતે પતિ-પત્ની વચ્ચે એક નહીં પરંતુ બે વો હશે અને તેના કારણે આયુષ્માન ખુરાના ની હાલત બગડી જશે. 

ટીઝર ની શરૂઆત રસપ્રદ રીતે કરવામાં આવી છે. જેમાં સૌથી પહેલા સંજીવ કુમારની ફિલ્મ પતિ પત્ની ઓર વો ના એક સીનની ઝલક દેખાડવામાં આવી છે. સાથે જ વોઈસ ઓવરમાં કહેવામાં આવે છે કે સમય બદલે છે પણ પતિની ઘરની ઇશ્ક લડાવવાની ફિતરત બદલતી નથી. આ ટીઝરમાં કાર્તિક આર્યન અને અનન્યા પાંડેની ફિલ્મ પતિ પત્ની ઓર વો ફિલ્મની ઝલક પણ દેખાડવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી દેખાડવામાં આવે છે આયુષ્માન ખુરાનાની એન્ટ્રી. આ વખતે આ ફિલ્મમાં આયુષ્માન ખુરાના એક નહીં પણ બે ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ચક્કર ચલાવશે. આયુષ્માન ખુરાના બે છોકરીઓના ચક્કરમાં પડશે અને પછી તેના જીવનનો મુશ્કેલ સમય શરૂ થશે 

ફિલ્મનું જે ટીઝર રજુ કરવામાં આવ્યું છે તે મજેદાર લાગે છે. હવે લોકો આ ફિલ્મનું ટ્રેલર જોવા માટે આતુર થયા છે જેમાં ફિલ્મને લઈને વધારે ક્લિયારીટી આવશે. આ ફિલ્મના ટીઝરની સાથે ફિલ્મી રિલીઝ ડેટ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. આયુષ્માન ખુરાનાની ફિલ્મ પતિ પત્ની ઔર વો દો 15 મે 2026 ના રોજ થશે. કોમેડી જોનરની આ ફિલ્મના નિર્દેશક મુદ્દસર અઝીઝ છે. જણાવી દઈએ કે 2019 માં આવેલી ફિલ્મ પતિ પત્ની ઓર વો જેમાં કાર્તિક આર્યન અને અનન્યા પાંડે મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા તેનું ડાયરેક્શન પણ મુદ્દસર અઝીઝે કર્યું હતું. 

પતિ પત્ની ઔર વો દો ફિલ્મની સ્ટાર કાસ્ટમાં આયુષ્માન ખુરાના ઉપરાંત સારા અલી ખાન, વામિકા ગબ્બી, રકુલ પ્રીત સિંહ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ સિવાય ફિલ્મમાં વિજય રાજ, તિગ્માંશુ ધુલિયા, આઈશા રઝા જેવા કલાકારો પણ જોવા મળશે.

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

