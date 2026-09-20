/Munmun Dutta: બબીતા જી એટલે કે મુનમુન દત્તાએ તારક મહેતા શોના સેટને કહ્યો ભૂતિયા, જાણો શું છે કારણ

Munmun Dutta: તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા શો ના દરેક પાત્ર ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. ગોકુલધામ સોસાયટીના રહેવાસી દર્શકોને હવે પોતાના લાગવા લાગ્યા છે. આ ટીવી સિરિયલમાં બબીતાજીનું પાત્ર ભજવતી મુનમુન દત્તા હાલ તેના એક નિવેદનના કારણે ચર્ચામાં છે. મુનમુન દત્તા એ તાજેતરમાં જ એવું કહ્યું હતું કે તારક મહેતા શો નો સેટ ભૂતિયા લાગે છે. મુનમુન દત્તાએ આવું શા માટે કહ્યું ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા ટીવી સીરીયલ લોકપ્રિય કોમેડી સિરિયલ છે. આ સીરીયલ ઘણી વખત ટ્રોલ પણ થઈ છે પરંતુ તેમ છતાં લોકોને આ સીરીયલ જોવી આજે પણ પસંદ છે. સીરીયલ ના કેટલાક પાત્ર ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. તેમાંથી એક છે બબીતા એટલે કે મુનમુન દત્તા. શોમાં બબીતાજીનું પાત્ર ભજવતી મુનમુન દત્તાએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી જણાવ્યું હતું કે જ્યારે શૂટિંગ ખતમ થઈ જાય છે તો પછી સેટ કેવો લાગે છે ?
સૌથી પહેલા તો એ જણાવી દઈએ કે ગોકુલધામ સોસાયટી ખરેખર કોઈ સોસાયટી નથી પરંતુ તે એક સેટ. મુનમુન દત્તાએ પોતાના ચાહકો સાથે એ વાત શેર કરી હતી અને સોશિયલ મીડિયા પર સેટની ઝલક પણ દેખાડી હતી. આ વિડીયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર નથી. મુનમુન દત્તા એ જ્યારે વીડિયો શેર કર્યો હતો ત્યારે તેણે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે સેટ પર શૂટિંગ ન થતી હોય અને સેટ પર કોઈ લોકો ના હોય તો સેટ ભૂતિયા અને શાંત લાગે છે
તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા શોમાં જે ગોકુલધામ સોસાયટીનો સેટ દેખાડવામાં આવ્યો છે ત્યાં સીરીયલ દરમ્યાન ચહલ પહેલ અને મજાક મસ્તી જોવા મળે છે. પરંતુ જ્યારે શૂટિંગ પૂરું થઈ જાય છે અને લોકો સેટ પરથી જતા રહે છે ત્યારે આ સેટ ભૂતિયા અને ખાલી લાગે છે. મુનમુન દત્તાએ એક વિડિયો પણ શેર કર્યો હતો જેમાં ખાલી સેટ દેખાડવામાં આવ્યો હતો. અને ખરેખર વીડિયોમાં શો નો ખાલી સેટ વિચિત્ર અને શાંત દેખાતો હતો.
વિડીયો શેર કરીને મુનમુન દત્તાએ લખ્યું હતું કે, જ્યારે સેટ પર શૂટિંગ નથી હોતી ત્યારે આ સેટ ભૂતિયા લાગે છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે મુનમુન દત્તા છેલ્લા 18 વર્ષથી taarak mehta ka ooltah chashmah શો સાથે જોડાયેલી છે. આ શોમાં પહેલાથી જ મુનમુન દત્તા બબીતા નામનું પાત્ર ભજવે છે જે સાયન્ટિસ્ટ કૃષ્ણન સુબ્રમણ્યમ ઐયરની પત્ની છે.
જે વિડીયો બબીતા એટલે કે મુનમુન દત્તાએ શેર કર્યો હતો તેમાં તેણે એવું જ કહ્યું હતું કે જ્યારે શૂટિંગ દરમિયાન સમય મળે ત્યારે તે સેટ પર ફરતી હોય છે અને 18 વર્ષની યાદોને તાજી કરતી હોય છે કારણ કે તેણે પોતાની લાઈફનો એક મોટો ભાગ આ સેટ પર જ પસાર કર્યો છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)