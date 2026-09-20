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Munmun Dutta: બબીતા જી એટલે કે મુનમુન દત્તાએ તારક મહેતા શોના સેટને કહ્યો ભૂતિયા, જાણો શું છે કારણ

Munmun Dutta: તારક મહેતા શોના લોકપ્રિય પાત્રોમાંથી એક બબીતા જી એટલે કે મુનમુન દત્તાએ શોના સેટને ભૂતિયા કહ્યો છે. હાલ સીરીયલમાં પણ ભૂતનો ટ્રેક ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે મુનમુન દત્તાએ શોના સેટને ભૂતિયા શા માટે કહ્યો છે ચાલો તમને જણાવીએ વિગતવાર.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 20, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 12:05 PM IST
Munmun Dutta: બબીતા જી એટલે કે મુનમુન દત્તાએ તારક મહેતા શોના સેટને કહ્યો ભૂતિયા, જાણો શું છે કારણ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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