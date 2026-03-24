બાદશાહે કર્યા બીજા લગ્ન! છૂટાછેડા લીધાના 6 વર્ષ પછી, આ પંજાબી એક્ટ્રેસ સાથે કર્યા લગ્ન, જાણો
Badshah Second Marriage: રેપર બાદશાહે બીજા લગ્ન કર્યા છે. 6 વર્ષ પહેલાં, તેની પહેલી પત્ની જાસ્મીન મસીહને છૂટાછેડા આપી દીધા હતા. જો કે, હવે તેણે આ પંજાબી અભિનેત્રી સાથે લગ્ન કર્યા છે. આ સમારોહ ખૂબ જ ખાનગી હતો.
- 6 વર્ષ પહેલાં, તેની પહેલી પત્ની જાસ્મીન મસીહને છૂટાછેડા આપી દીધા હતા.
- જો કે, હવે તેણે આ પંજાબી અભિનેત્રી સાથે લગ્ન કર્યા છે.
- આ સમારોહ ખૂબ જ ખાનગી હતો.
Badshah Second Marriage: પંજાબી ગાયક અને રેપર બાદશાહને કોણ નથી જાણતું? આખો દેશ તેમના ગીતો પર નાચે છે. પરંતુ તાજેતરમાં, તેમના વિશે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે, તેમણે તેમની પહેલી પત્ની, જાસ્મીન મસીહથી છૂટાછેડા લીધાના 6 વર્ષ પછી ફરીથી લગ્ન કર્યા છે. તેમની નવી દુલ્હન એક પંજાબી અભિનેત્રી છે. બંનેએ શપથ લીધા અને તેમના પરિવારો સાથે ઉજવણી કરી. આ સમાચાર તેમના ચાહકો માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
પહેલા લગ્ન અને છૂટાછેડાની કહાની
બાદશાહના પહેલા લગ્ન જાસ્મીન મસીહ સાથે થયા હતા. તેમણે 2017માં લગ્ન કર્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓએ એક સુંદર પુત્રી, જાસ્મીન ગ્રેસ મસીહ સિંહનું સ્વાગત કર્યું. જો કે, થોડા વર્ષો પછી, તેમના સંબંધોમાં મુશ્કેલીઓ આવવા લાગી. તેઓ 2020માં અલગ થયા.
બાદશાહે તાજેતરમાં એક પોડકાસ્ટમાં ખુલાસો કર્યો કે તેણે અને જાસ્મીન તેમના સંબંધને બચાવવા માટે ખૂબ જ પ્રયાસ કર્યા, પરંતુ તે બાળક માટે સ્વસ્થ ન રહ્યું, તેથી તેઓએ અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો. છૂટાછેડા પછી પણ, તેઓ તેમની પુત્રીને સાથે ઉછેરવાનું ચાલુ રાખે છે. બાદશાહ તેમની પુત્રીને ખૂબ પ્રેમ કરે છે અને ઘણીવાર તેની સાથે વિડિઓઝ શેર કરે છે.
બાદશાહના બીજા લગ્ન
ગાયક બાદશાહ ફરી એકવાર લગ્ન કર્યા છે. આ વખતે, તેમની બીજી પત્ની પંજાબી ફિલ્મ અભિનેત્રી ઈશા રિખી છે. તેણીએ ઘણી પંજાબી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. બંને એક પાર્ટીમાં મળ્યા હતા. પહેલા તેઓ મિત્રો બન્યા, પછી પ્રેમમાં પડ્યા. તેમના પરિવારોને પણ આ સંબંધની જાણ હતી.
ધીમે ધીમે તેઓએ સંબંધ આગળ વધ્યો અને હવે તેઓ લગ્ન કરી ચૂક્યા છે. લગ્નના ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે, અને ચાહકો તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે. નોંધનીય છે કે બાદશાહ અને ઈશાએ હજુ સુધી લગ્નના કોઈ સત્તાવાર ફોટા શેર કર્યા નથી. જો કે, ઈશાનીની માતાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર લગ્નના ફોટા અને વીડિયો પોસ્ટ કર્યા હતા, જેના કારણે આ સમાચાર વાયરલ થયા હતા.
બાદશાહની મ્યૂઝિકલ સફર
બાદશાહે પોતાની મહેનત દ્વારા સંગીતની દુનિયામાં નામ કમાવ્યું છે. તે પંજાબી અને હિન્દી ગીતોમાં રેપ કરે છે. ડીજે વાલે બાબુ, 'ગેંડા ફૂલ' અને 'પાગલ' જેવા તેના ગીતો ખૂબ જ હિટ રહ્યા છે. તેણે એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ છોડી દીધો અને સંગીતને પોતાની કારકિર્દી તરીકે અપનાવ્યું. તેના પહેલા છૂટાછેડા પછી, તે સિંગલ રહ્યો અને તેની પુત્રી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. પરંતુ હવે, તેના નવા જીવન સાથે, તે ફરીથી ખુશ દેખાય છે.
ચાહકોની પ્રતિક્રિયાઓ
ચાહકો આ સમાચાર સાંભળીને ખુશ થયા છે. ઘણા બાદશાહને નવી ખુશીની શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે. કેટલાક લોકો છૂટાછેડા પછી બીજા લગ્નને સામાન્ય માને છે. બાદશાહે ક્યારેય પોતાના અંગત જીવનનો વધુ ભાગ શેર કર્યો નથી, પરંતુ હવે તે આ ખુશી બધા સાથે શેર કરી રહ્યો છે.
