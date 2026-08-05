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બટવારા 1947 ફિલ્મના કલાકારો અમદાવાદની મુલાકાતે, સની દેઓલે પ્રીતિ ઝિન્ટા સાથે માણ્યો ગુજરાતી ભાજનનો સ્વાદ

Batwara 1947 : આમિર ખાન પ્રોડક્શન્સની ફિલ્મ 'બટવારા 1947' તાજેતરમાં સતત ચર્ચામાં રહી છે. ફિલ્મની જાહેરાત થઈ ત્યારથી દર્શકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. ત્યારે સની દેઓલ, કરણ દેઓલ અને પ્રીતિ ઝિન્ટા ફિલ્મના પ્રમોશન માટે અમદાવાદ આવ્યા છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 05, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:51 PM IST
બટવારા 1947 ફિલ્મના કલાકારો અમદાવાદની મુલાકાતે, સની દેઓલે પ્રીતિ ઝિન્ટા સાથે માણ્યો ગુજરાતી ભાજનનો સ્વાદ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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બટવારા 1947 ફિલ્મના કલાકારો અમદાવાદની મુલાકાતે,સની દેઓલે માણ્યો ગુજરાતી ભાજનનો સ્વાદ
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