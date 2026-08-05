/બટવારા 1947 ફિલ્મના કલાકારો અમદાવાદની મુલાકાતે, સની દેઓલે પ્રીતિ ઝિન્ટા સાથે માણ્યો ગુજરાતી ભાજનનો સ્વાદ

Batwara 1947 : સની દેઓલ અભિનીત બટવારા 1947 ફિલ્મ ભારતના ઇતિહાસના સૌથી સંવેદનશીલ સમયગાળામાંના એક 1947ના ભાગલા પર આધારિત છે. તે ભાવુક કહાની છે. રાજકુમાર સંતોષી દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મમાં સની દેઓલ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. પોસ્ટર અને ટીઝર પહેલાથી જ પ્રેક્ષકોમાં ઉત્સાહ વધારી ચૂક્યા છે, પરંતુ ટ્રેલરના રિલીઝથી લોકો અને સોશિયલ મીડિયા પર વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે.
28 જુલાઈના રોજ રિલીઝ થયેલા 'બટવારા 1947'ના ટ્રેલરને સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો છે. ટ્રેલરમાં તે યુગની મુશ્કેલીઓ, સંબંધોની કસોટી અને માનવ લાગણીઓની ઊંડાઈની ઝલક આપે છે. આ ફિલ્મ ફક્ત ઇતિહાસ જ નથી બતાવતી, તે ભાગલાના દુ:ખ સહન કરનારાઓની લાગણીઓને આગળ લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, જેમણે ભાગલાનું દર્દ સહન કર્યું હતું.
સની, કરણ અને પ્રીતિ અમદાવાદની મુલાકાતે
સની દેઓલની એક્ટિંગ અને રાજકુમાર સંતોષીની કહાની કહેવાની શૈલીએ ફિલ્મ માટે અપેક્ષાઓ વધારી છે. પ્રમોશનલ ટૂરના ભાગરૂપે, સની દેઓલ, કરણ દેઓલ અને પ્રીતિ ઝિન્ટા અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા હતા. તેમણે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટની મુલાકાત લીધી અને શહેરના સુંદર વાતાવરણનો આનંદ માણ્યો.
ત્યારબાદ ત્રણેય કલાકારોએ સિલ્વર ઓક યુનિવર્સિટીની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમણે વિદ્યાર્થીઓ અને ચાહકો સાથે વાતચીત કરી. મુલાકાત દરમિયાન સ્ટાર્સે ફિલ્મ વિશેની સમજ શેર કરી અને દર્શકો દ્વારા તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. તેમની હાજરીથી ત્યાં ભેગા થયેલા લોકોમાં ફિલ્મ માટે નોંધપાત્ર ઉત્સાહ જોવા મળ્યો.
ગુજરાતી થાળીનો સ્વાદ માણ્યો
અમદાવાદની તેમની મુલાકાત દરમિયાન સની દેઓલ, કરણ દેઓલ અને પ્રીતિ ઝિન્ટાએ પરંપરાગત ગુજરાતી ભોજનનો પણ આનંદ માણ્યો. ત્રણેય કલાકારોએ પકવાન ડાઇનિંગ હોલમાં મીડિયા સાથે ગુજરાતી ભોજનનો આનંદ માણ્યો. આ દરમિયાન તેમણે મીડિયા સાથે વાતચીત કરી, ફિલ્મ, તેમના શૂટિંગના અનુભવો અને તેમની ટીમ સાથે કામ કરવાનો અનુભવ કેવો રહ્યો તે વિશે વિગતો શેર કરી. ચાહકો પ્રમોશનની આ સ્ટાઈલની ખરેખર પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.
સની દેઓલ અને રાજકુમાર સંતોષીએ 30 વર્ષ બાદ ફરી એકસાથે
'બટવારા 1947'ની એક મુખ્ય ખાસ વાત એ છે કે લગભગ 30 વર્ષ બાદ હિટ જોડી સની દેઓલ અને રાજકુમાર સંતોષીએ એકસાથે કામ કર્યું. સની દેઓલ, પ્રીતિ ઝિન્ટા અને કરણ દેઓલની સાથે આ ફિલ્મમાં શબાના આઝમી, અલી ફઝલ અને અભિમન્યુ સિંહ જેવા કલાકારો છે. સંગીત એ.આર. રહેમાન દ્વારા કંપોઝ કરવામાં આવ્યું છે અને ગીતો જાવેદ અખ્તર દ્વારા લખવામાં આવ્યા છે. આમિર ખાન અને અપર્ણા પુરોહિત દ્વારા નિર્મિત આ ફિલ્મ 14 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ વિશ્વભરના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે.