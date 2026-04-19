Reality Of Kissing Scenes: ફિલ્મમાં ઈંટીમેટ સીન શૂટ કરતાં પહેલા સેટ પર કરવામાં આવે ખાસ તૈયારી, જાણો કેવી રીતે શૂટ થાય કિસિંગ સીન
Reality Of Kissing Scenes: મોટાભાગની ફિલ્મોમાં કિસિંગ સીન અને ઈંટીમેટ સીન હોય છે. આ પ્રકારના બોલ્ડ સીનનું શૂટિંગ કરતાં પહેલા ખાસ તૈયારીઓ કરવામાં આવે છે. આ તૈયારીઓ કેવી હોય અને ફિલ્મમાં ઈંટીમેટ સીન કેવી રીતે શૂટ થાય છે ચાલો જાણીએ.
- કિસિંગ સીન શૂટ કરવાની ટેકનિક.
- ઈંટીમેટ સીન શૂટ કરતાં પહેલા પણ ખાસ તૈયારી કરવામાં આવે છે.
- બોલીવુડ ફિલ્મોમાં હવે ઈંટીમસી ડાયરેક્ટર અપોઈન્ટ કરવામાં આવે છે.
Reality Of Kissing Scenes: આજના સમયની મોટાભાગની ફિલ્મો એવી હોય છે જેમાં કિસિંગ સીન અને ઈંટીમેટ સીન હોય જ. આવા સીન શૂટ કરવા માટે ફિલ્મના સેટ પર ખાસ ઈંટીમસી ડાયરેક્ટર રાખવામાં આવે છે. આ ડાયરેક્ટ સીન શૂટ થાય તે પહેલા હીરો, હિરોઈન સાથે સીનની તૈયારી કરે છે. આ તૈયારી કેવી હોય અને કિસિંગ સીન કેવી રીતે શૂટ કરવામાં આવે ચાલો તમને જણાવીએ.
કિસિંગ સીન અને ઈંટીમેટ સીન ન હોય તેવી ફિલ્મોનું શૂટિંગ ખાસ રીતે થતું હોય છે. લોકોને સ્ક્રીન પર બધું સાચું લાગતું હોય પણ ઘણીવાર આવા સીનમાં લાઈટ, ટેકનિક અને એક્ટિંગનો એવી રીતે યુઝ કરવામાં આવે છે કે સ્ક્રીન પર કિસ રીયલ લાગે, જ્યારે હકીકતમાં હિરો, હિરોઈન એ એકબીજાને ટચ પણ કર્યા ન હોય. ઈંટીમેટ સીન શૂટ કરતાં પહેલા પણ ખાસ તૈયારી કરવામાં આવે છે.
બોલીવુડ ફિલ્મોમાં હવે ઈંટીમસી ડાયરેક્ટર અપોઈન્ટ કરવામાં આવે છે. આ ડાયરેક્ટરનું કામ એ હોય છે કે તે ઈંટીમસી સીન શૂટ કરતાં પહેલા હીરો, હીરોઈન સાથે વાતચીત કરે છે. તેને ખુલ્લા શબ્દોમાં સમજાવે છે કે આ સીન દરમિયાન શું કરવાનું છે, સ્ક્રીન પર આ સીન કેવો લાગશે. ત્યારબાદ તે એક્ટર્સની વાત સાંભળે છે. એક્ટર ઈંટીમેટ સીન દરમિયાન શું કરવા તૈયાર છે, તે કઈ વસ્તુઓ માટે ના કહે છે એ બધું જ જાણ્યા પછી બંને એક્ટર્સની મંજૂરી લીધા બાદ સીન શૂટ થાય છે. જો સીન દરમિયાન હિરોઈન કે હીરો કોઈ વાતને લઈને અસહજ હોય તો સીનમાં ફેરફાર પણ કરવામાં આવે છે.
ઈંટીમસી ડાયરેક્ટર ઈંટીમેટ સીન શૂટ થાય ત્યારે હાજર રહે છે અને આવા સીન શૂટ થતા હોય ત્યારે સેટ પર ખૂબ ઓછા લોકોને હાજર રાખવામાં આવે છે. ઈંટીમેટ સીન શૂટ થતો હોય ત્યારે પણ જો હિરોઈન અસહજ થઈ જાય તો શૂટિંગ રોકી દેવામાં આવે છે. ટુંકમાં કિસિંગ સીન હોય કે ઈંટીમેટ સીન હિરો-હિરોઈનની મંજૂરી સાથે બધું કરવામાં આવે છે. જો કે મોટાભાગના સીન જેટલા રિયલ દેખાતા હોય છે એટલા રિયલ હોતા નથી. અમુક સીન રિયલ હોય અને બાકી બધું લાઈટ, ટેકનિક અને એક્ટિંગનો કમાલ હોય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
