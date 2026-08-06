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Thriller Movies: દિમાગ હલાવી દેશે આ 3 થ્રિલર ફિલ્મો, છેલ્લે સુધી સસ્પેન્સ અકબંધ રહે, એક પણ ફિલ્મ અધુરી નહીં છોડી શકો

Best Thriller Movies: ઓટીટી પર જોવા માટે તમે કોઈ સારી થ્રિલર ફિલ્મ શોધી રહ્યા છો તો ચાલો આજે તમને 3 ફિલ્મો વિશે જણાવીએ. આ 3 થ્રિલર ફિલ્મો તમારું દિમાગ હલાવી દેશે. એકવાર ફિલ્મ શરુ થશે પછી તેને પુરી કર્યા વિના ઊભા નહીં થઈ શકો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 06, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:20 PM IST
Thriller Movies: દિમાગ હલાવી દેશે આ 3 થ્રિલર ફિલ્મો, છેલ્લે સુધી સસ્પેન્સ અકબંધ રહે, એક પણ ફિલ્મ અધુરી નહીં છોડી શકો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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