/Thriller Movies: દિમાગ હલાવી દેશે આ 3 થ્રિલર ફિલ્મો, છેલ્લે સુધી સસ્પેન્સ અકબંધ રહે, એક પણ ફિલ્મ અધુરી નહીં છોડી શકો

Best Thriller Movies: ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર હોરર, થ્રિલર, સસ્પેન્સ જોનરની ફિલ્મો વધારે જોવાતી હોય છે. લોકોને આવી ફિલ્મોથી થ્રિલનો અનુભવ થાય છે. થ્રિલર ફિલ્મો જોવાના શોખીનોએ બોલીવુડની મોટાભાગની ફિલ્મો જોઈ લીધી હોય છે. એટલા માટે જ આજે તમને સાઉથની 3 બેસ્ટ થ્રિલર ફિલ્મો વિશે જણાવીએ. આ 3 ફિલ્મો તમે નહીં જ જોઈ હોય.
જે 3 થ્રિલર ફિલ્મો વિશે અહીં જણાવેલું છે તેના ટ્વિસ્ટ એન્ડ ટર્ન તમારા રુંવાડા ઊભા કરી દેશે. એક પછી એક એવા રહસ્ય સામે આવશે જેની તમે અપેક્ષા ન રાખી હોય. એક ફિલ્મ તો એવી છે જેને જોયા પછી તમે વિચારતા રહેશો કે તમે આ શું જોઈ લીધું. અદ્ભુત અનુભવ કરાવી તેવી આ ફિલ્મો ઓટીટી પર જોવા મળશે.
8 થોટ્ટક્કલ
આમ તો આ ફિલ્મ થોડી જૂની છે પણ જોવાની મજા આવશે. ફિલ્મ સ્ટોરી એક પોલીસ ઓફિસર આસપાસ ફરે છે જે એક ગેંગસ્ટરને ફોલો કરતો હોય ત્યારે તેની ગન ગુમ થઈ જાય છે. ત્યારબાદ તે ગનનો ઉપયોગ કરીને એક વ્યક્તિ બેંકમાં ચોરી કરે છે અને ત્યાં એક મર્ડર થાય છે. તપાસમાં ખબર પડે છે કે ચોરીમાં જે ગન હતી તે પોલીસ ઓફિસરની છે. ત્યારબાદ જે ટ્વિસ્ટ સામે આવે છે તે જોઈ તમારું મગજ હલી જશે. આ ફિલ્મ તમે ઝી5 પર જોઈ શકશો. ફિલ્મનું રેટિંગ 7.5 છે.
પાર્કિંગ
પાર્કિંગ ફિલ્મ પણ અદ્ભુત ફિલ્મ છે. ફિલ્મની શરુઆત સામાન્ય રીતે થાય છે અને ધીરેધીરે ફિલ્મ સીરિયસ બની જાય છે. ફિલ્મની સ્ટોરી એક યુવક આસપાસ ફરે છે જે એક ભાડાના ઘરમાં રહે છે. જ્યારે તે પોતાની કાર ખરીદે છે ત્યારે કારના પાર્કિંગને લઈને ઝઘડા શરુ થાય છે. ફિલ્મમાં છેલ્લેની 15 મિનિટ એવી છે જેમાં તમને એવું જોવા મળશે તેની તમે કલ્પના પણ ન કરી હોય. આ ફિલ્મ તમને જિયો હોટસ્ટાર પર જોવા મળશે. આ ફિલ્મનું રેટિંગ 7.8 છે.
સંભવન અધ્યાયમ ઓન્નૂ
સંભવન અધ્યાયમ ઓન્નૂ બેસ્ટ ફિલ્મ છે. ફિલ્મમાં એક એવું જંગલ દેખાડવામાં આવ્યું છે જ્યાં ગયા પછી કોઈ પરત ફરતું નથી. ધીરે ધીરે ગુમ થનાર લોકોની સંખ્યા વધતા જંગલમાં પોલીસ તપાસ માટે જાય છે અને પછી જે સસ્પેન્સ ખુલે છે તે જોઈ તમે ઘરે બેઠા બેઠા ધ્રુજી જશો. આ ફિલ્મ ઈન્ટેંસ ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ પણ જિયો હોટસ્ટાર પર જોઈ શકાય છે. ફિલ્મનું રેટિંગ 7.3 છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)