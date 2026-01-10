Prev
Bhabiji Ghar Par Hain: ખિચડી પછી વધુ એક કોમેડી ટીવી શો ની બની ફિલ્મ, આ તારીખે રિલીઝ થશે ભાભી જી ઘર પર હૈ મુવી

Bhabiji Ghar Par Hain Movie: ટીવીનો હાઈએસ્ટ રેટેડ શો ભાભીજી ઘર પર હૈ હવે મોટા પડદે આવવા માટે તૈયાર છે. આ શો પર હવે એક ફિલ્મ બની છે. આ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ પણ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ આવતા મહિને રિલીઝ થશે. 

Krupa Shah|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:13 PM IST

Bhabiji Ghar Par Hain Movie: ટીવી પર વર્ષો સુધી દર્શકોનું ભરપૂર મનોરંજન કરનાર અને હાઈએસ્ટ રેટેડ કોમેડી શો ભાભીજી ઘર પર હે હવે મોટા પડદા પર આવવા માટે તૈયાર છે. આસિફ શેખ અને રોહિતાશ્વ સ્ટારર આ શોની ફિલ્મ બનાવવામાં આવી છે અને હવે આ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ પણ જાહેર થઈ ગઈ છે..

ભાભીજી ઘર પર હે ટીવી શો પર જે ફિલ્મ બની છે તેનું નામ ભાભીજી ઘર પર હે ફન ઓન ધ રન છે. લાંબા સમયથી આ ટીવી શોના ચાહકો આ ખબરની રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને હવે ફિલ્મ મેકર્સે ફિલ્મની રીલીઝ ડેટ કન્ફર્મ કરી દીધી છે. 

આ ખબર સામે આવ્યા પછી કોમેડી શોના ચાહકોનું એક્સાઈમેન્ટ વધી ગયું છે. ફિલ્મ મેકર્સ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે ભાભીજી ઘર પર હે ફન ઓન ધ રન 6 ફેબ્રુઆરીએ સિનેમા ઘરમાં રિલીઝ થશે. ઝી સ્ટુડીયોઝના બેનર હેઠળ બનેલી આ કોમેડી ફિલ્મ ટીવી શો ની હલકી ફુલકી અને મજેદાર દુનિયા હવે મોટા પડદા પર રજૂ કરશે. આ ટીવી શોને જબરદસ્ત પોપ્યુલારીટી મળી હતી. 

કોમેડી સિરિયલ ખીચડી પછી આ બીજો ટીવી શો હશે જેના પરથી ફિલ્મ બનાવવામાં આવી છે. ફિલ્મી રિલીઝ ડેટ માટે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટર શેર કરવામાં આવ્યું છે અને જેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે આપેલું 6 ફેબ્રુઆરીથી સિનેમા ઘરોમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મનું ડાયરેક્શન શશાંક બાલીએ કર્યું છે. 

ફિલ્મમાં પણ ભાભીજીનો મજેદાર અંદાજ જોવા મળશે અને સાથે જ નવા ટ્વિસ્ટ દેખાશે. ફિલ્મમાં વિભૂતીજીની ચાલાકી, તિવારીજીના ડ્રામા, અંગુરી ભાભીની માસુમિયત અને અનિતા ભાભીનો કોન્ફિડન્સ દર્શકોને હસાવશે. જોકે આ ફિલ્મમાં કેટલાક નવા ચહેરા પણ જોવા મળશે જેમાં છે રવિ કિશન, મુકેશ તિવારી અને નિરહુઆ. આ કલાકારોની એન્ટ્રીથી ફિલ્મ વધારે કોમેડી અને મજેદાર થઈ જશે તેવું અનુમાન છે. 

ભાભીજી ઘર પર હે ટીવી શો ની શરૂઆત વર્ષ 2015માં એન્ડ ટીવીથી થઈ હતી. ત્યાર પછી આ શો દર્શકોનો ફેવરેટ શો બની ગયો હતો. હાલ આ ટીવી શો ઝી5 પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકાય છે. આ વર્ષે જાન્યુઆરી મહિનામાં આ શોના 2500 એપિસોડ પુરા થયા છે. &Tv પર શરૂ થયેલી ટીવી સિરિયલને તો લોકોએ ખૂબ જ પસંદ કરી હતી. હવે જોવાનું રહ્યું કે આ ફિલ્મને લોકો કેવો પ્રતિસાદ આપે છે.

 

