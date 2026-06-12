/Bharat Bhhagya Viddhaata: ભારત ભાગ્ય વિધાતા ફિલ્મમાં કંગનાએ જેનું પાત્ર ભજવ્યું તે નર્સ છે અંજલિ કુલ્થે, જાણો તે રાત્રે ખરેખર હોસ્પિટલમાં શું થયું ?

Bharat Bhhagya Viddhaata Real Hero Anjali Kulthe: કંગના રનૌતની ફિલ્મ ભારત ભાગ્ય વિધાતા રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. કંગના રનૌતની ફિલ્મ સત્ય ઘટના પર આધારિત છે. મુંબઈમાં જ્યારે 26/11 ના રોજ આતંકી હુમલો થયો હતો ત્યારે આતંકીઓ મુંબઈની તાજ હોટલ, સીએસટી સ્ટેશન પર હુમલો કર્યા પછી કામા હોસ્પિટલમાં ઘૂસી ગયા હતા. તે સમયે હોસ્પિટલમાં 20 ગર્ભવતી મહિલાઓ અને બાળકો હતા. આતંકી હુમલા સમયે તેના નર્સિંગ સ્ટાફ અને હોસ્પિટલના કર્મચારીઓએ ભાગવાને બદલે પોતાનું કર્તવ્ય નિભાવીને હોસ્પિટલમાં હાજર દર્દીઓના જીવ બચાવ્યા હતા. આ ઘટના પર આધારિત કંગના રનૌતની ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. કંગના રનૌતની ફિલ્મને દર્શકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. આ સાથે જ લોકો એ વાત જાણવા પણ આતુર થયા છે કે જે નર્સનું પાત્ર કંગના રનોવતે ભજવ્યું છે તે નર્સ હકીકતમાં કોણ હતા અને તે રાતે શું થયું હતું. તો ચાલો તમને જણાવીએ ભારત ભાગ્ય વિધાતાની રીયલ હીરો કોણ છે? અને તે રાતે ખરેખર શું થયું હતું.
ભારત ભાગ્યવિધાતાની રીયલ હીરો નર્સ અંજલિ કુલ્થે
26-11-2008 ના રોજ મુંબઈમાં આતંકી હુમલો થયો હતો. તાજ હોટલ, મુંબઈ સીએસટી સ્ટેશન સહિતની જગ્યાઓની સાથે આતંકવાદીઓએ કામા હોસ્પિટલને પણ નિશાન બનાવી હતી. આ સમયે બંદૂક ધારી આતંકીઓનો સામનો કેટલીક નર્સે બહાદુરી પૂર્વક કર્યો હતો. આ નર્સમાંથી એક છે અંજલી કુલ્થે છે જેનું પાત્ર કંગનાએ ભજવ્યું છે. 26 નવેમ્બરની સાંજે અંજલી કુલ્થે રાત્રે 8 વાગ્યે કામા હોસ્પિટલમાં પોતાની 12 કલાકની નાઈટ શિફ્ટ કરવા માટે પહોંચી હતી. તે સમયે 20 ગર્ભવતી મહિલા હોસ્પિટલમાં દાખલ હતી અને તેમની જવાબદારી અંજલી કુલ્થે પર હતી. તે જ સમયે રાત્રે અચાનક હોસ્પિટલની બહાર ફાયરિંગ થવા લાગ્યું અંજલી કુલ્થેએ બહાર જોયું તો ખબર પડી કે બે આતંકવાદી હોસ્પિટલના પરિસરમાં ઘૂસી ગયા છે અને વોચમેનને મારી નાખ્યો છે.
ત્યાર પછી તેમણે સમય ગુમાવ્યા વિના હોસ્પિટલની અંદરના બધા જ રસ્તા બંધ કરી દીધા. સાથે જ હોસ્પિટલમાં દાખલ ગર્ભવતી મહિલાઓને સુરક્ષિત છુપાવવાનું શરૂ કરી દીધું. આ ઘટના વચ્ચે અંજલી કુલ્થે સામે વધુ એક પડકાર આવ્યો જેમાં એક મહિલા જે પહેલાથી જ લેબર પેનમાં હતી તેની હાલત બગડવા લાગી. આતંકવાદીઓ હોસ્પિટલ પર ગોળીઓ વરસાવી રહ્યા હતા તેવી હાલતમાં ડર્યા વિના અંજલી કુલ્થે સુરક્ષિત રીતે મહિલાને લેબર રૂમ સુધી લઈ ગઈ અને ત્યાં ડોક્ટરની મદદથી બાળક અને માતા બંનેનો જીવ બચાવ્યો. ત્યાર પછી સવાર સુધી અંજલીએ હોસ્પિટલમાં હાજર 20 મહિલાઓનું ધ્યાન રાખ્યું અને તેની સુરક્ષા કરી.
અજમલ કસાબને ઓળખવાનું કામ પણ અંજલી કુલ્થેએ કર્યું
મહત્વનું છે કે તે રાત્રે હોસ્પિટલમાં ઘુસેલા આતંકવાદીઓમાંથી એક અજમલ કસાબ પણ હતો.. અજમલ કસાબને ઓળખવાનું કામ પણ અંજલી કુલ્થેએ કર્યું હતું.. જ્યારે પોલીસે તેને અજમલ કસાબને ઓળખવા માટે કોર્ટમાં આવવા કહ્યું તો તેના પરિવારના લોકો પણ ડરના કારણે તેને રોકી રહ્યા હતા પરંતુ અંજલીએ પોતાની બહાદુરી અને ફરજની ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું.. અંજલીએ જણાવ્યું કે કોર્ટમાં તે કસાબની સામે ઉભી હતી અને કોઈપણ જાતના ડર વિના તેણે કહ્યું કે તે વ્યક્તિએ જ રાત્રે હુમલો કર્યો હતો અને લોકોને માર્યા હતા. અંજલી કુલ્થેએ આતંકવાદી હુમલામાં મહિલાઓના જીવ બચાવવાની સાથે જ કસાબ જેવા આતંકવાદીને સજા મળે તેમાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ કામ માટે અંજલી કુલ તેને વીરતા પદકથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
આજે પણ અચાનક ફટાડકા ફુટે તો ડર લાગે : અંજલી કુલ્થે
અંજલી કુલ્થેના કહ્યા અનુસાર 26-11 ની એ રાત તે જીવનમાં ક્યારેય ભુલી નહીં શકે. જ્યારે તે ડ્યુટી પર હતી ત્યારે તો તેણે પહેરેલા નર્સના યુનિફોર્મના કારણે તેને શક્તિ મળી અને તેણે પોતાના જીવને જોખમમાં મુકી દર્દીને બચાવ્યા પણ તેમ છતાં તે ઘટના આજે પણ તેના મનમાંથી ગઈ નથી. આજે પણ અચાનક ફટાકડા ફુટે તો તે ડરી જાય છે અને તેને તે ભયાનક રાત યાદ આવે છે. તેના જણાવ્યા અનુસાર સાહસનો અર્થ એવો નથી હોતો કે વ્યક્તિને ડર ન લાગે. પણ તે સમયે તેણે સાહસથી કામ લીધું કેમકે તેણે લોકોના જીવ બચાવવાના હતા.