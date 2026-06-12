Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Bharat Bhhagya Viddhaata: ભારત ભાગ્ય વિધાતા ફિલ્મમાં કંગનાએ જેનું પાત્ર ભજવ્યું તે નર્સ છે અંજલિ કુલ્થે, જાણો તે રાત્રે ખરેખર હોસ્પિટલમાં શું થયું ?

Bharat Bhhagya Viddhaata: ભારત ભાગ્ય વિધાતા ફિલ્મમાં કંગનાએ જેનું પાત્ર ભજવ્યું તે નર્સ છે અંજલિ કુલ્થે, જાણો તે રાત્રે ખરેખર હોસ્પિટલમાં શું થયું ?

Bharat Bhhagya Viddhaata Real Hero Anjali Kulthe: કંગનાની ફિલ્મ ભારત ભાગ્ય વિધાતા રિલીઝ થઈ ગઈ છે. ફિલ્મના વખાણ પણ થઈ રહ્યા છે. ત્યારે ચાલો તમને જણાવીએ ભારત ભાગ્ય વિધાતાની રિયલ લાઈફ હીરો નર્સ કોણ છે અને 26/11 ના હુમલાની અસર તેની લાઈફમાં કેવી થઈ છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 12, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:03 PM IST
Bharat Bhhagya Viddhaata: ભારત ભાગ્ય વિધાતા ફિલ્મમાં કંગનાએ જેનું પાત્ર ભજવ્યું તે નર્સ છે અંજલિ કુલ્થે, જાણો તે રાત્રે ખરેખર હોસ્પિટલમાં શું થયું ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભારતમાં સફેદ રંગની કાર સૌથી વધુ કેમ વેચાય છે? રસપ્રદ છે તેનું કારણ
white cars1 min ago
2
Bharat Bhhagya Viddhaata2 min ago
3
ethanol blended fuel8 min ago
4
MSU Vadodara new course8 min ago
5
Lock Upp Season 225 min ago